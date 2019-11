Liveticker

31 Verstappen-Zeit gestreichen So ist es dann auch. Weil er in Kurve 19 zu weit rausgefahren ist, wird Verstappen seine Zeit direkt wieder gestrichen und er fällt auf Position vier zurück. Vettel hat sich inzwischen auf Rang drei verbessert und liegt nur noch 0,068 Sekunden hinter der Bestzeit von Albon.

30 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:35.175 und schiebt sich damit jetzt rund eine halbe Sekunde vor seinen Teamkollegen. Ob die Zeit aber bestehen bleibt? Sah in den TV-Bildern danach aus, als hätte er da mit allen vier Reifen die Strecke verlassen.

28 Zwei Fahrer noch ohne Zeit Noch ohne eine Zeit sind zwei Fahrer. Charles Leclerc, der zum Auftakt der Session Probleme am Motor meldete, und Carlos Sainz. Dort zeigten gerade Kamera-Bilder, das am Auto gearbeitet wird. Er wird also so schnell nicht wieder auf die Strecke kommen.

26 Vettel vorerst Vierter Vettel verbessert sich mit dem Medium auf die vierte Position hinter Daniil Kvyat. 1,4 Sekunden hatten ihm zur Albon-Zeit gefehlt. Da ist also noch viel Luft nach oben.

22 Vettel jetzt mit Medium Sebastian Vettel ist jetzt wieder auf der Strecke, nachdem er vorhin einige Minuten in der Box gestanden hatte. Den 2020-Testreifen hat er gegen den Medium getauscht.

21 Doppelspitze für Red Bull Alex Albon hat seine Rundenzeit mit einer 1:35.743 noch einmal steigern können. Hinter ihm eingefunden hat sich derweil Max Verstappen mit einer 1:36.490.

18 Es füllt sich wieder Inzwischen hat es sich wieder etwas gefüllt. Die beste Zeit hat weiter Alex Albon inne, hinter ihm liegt Grosjean im Haas. Kvyat ist Dritter. Bei Mercedes fahren die beiden Piloten momentan den Reifen für 2020. Eine Rundenzeit haben elf der 20 Fahrer gefahren.

14 Neue beste Runde von Alex Albon Nach den ersten vollen Minuten auf der Strecke ist es inzwischen ruhiger auf der Strecke geworden. Die Rundenbestzeit hat inzwischen Albon übernommen. Eine 1:37.203 war er auf seiner letzten Runde gefahren. Er fährt den Medium.

11 Neue beste Runde von Romain Grosjean Romain Grosjean hat seinen Teamkollegen inzwischen von der Spitzenposition abgelöst. Die Topteams testen momentan aber eher in Richtung Aerodynamik oder sind schon wieder zurück in den Garagen nach einigen Installationsrunden.

9 Neue beste Runde von Kevin Magnussen Kevin Magnussen hat momentan die beste Zeit im 1. Training inne. Eine 1:38.177 war der Däne gefahren.

7 Boxenfunk Charles Leclerc "Ich denke, ich habe ein Problem mit dem Motor", heißt es von Leclerc in Richtung seiner Box. Er bleibt zunächst draußen, biegt letztendlich dann aber doch an seine Box ab, damit man sich das genauer ansehen kann.

5 Erste Rundenzeiten stehen Die Fahrer legen direkt los und wir haben die ersten Rundenzeiten. Momentan liegt Max Verstappen mit einer 1:38.423 Minuten vorne. Da wird aber noch viel Luft nach oben sein. Er fährt wie Vettel den Reifen für 2020.

3 Boxenfunk Lewis Hamilton "Diese Bodenwellen sind extrem hier draußen", funkt Lewis Hamilton gerade in seiner Box. "Ich bin mir nicht sicher, ob die Strecke sicher ist." Ungewohnte Kritik des Briten, der die Strecke in Austin ja eigentlich mag.

1 Reifentests in Richtung 2020 In den ersten beiden Trainings stehen jedem Fahrer zudem zwei Sätze der Softreifen für die Saison 2020 zur Verfügung. Diesen durften im letzten Monat bereits ein paar Piloten für Pirrelli testen, jetzt erhalten alle Fahrer im Feld diese Chance.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Austin, TX ist erfolgt. Anders als sonst üblich sind es heute die Fahrer der Topteams, die den Auftakt geben. Die Mercedes-Piloten fahren als erste raus und auch Vettel ist schon auf der Installationsrunde.

Die Bedingungen Das Wetter in den USA ist frisch und die Fahrer erwarten im 1. Training niedrige Temperaturn. Die Lufttemperatur liegt bei gerade einmal acht Grad, die Streckentemperatur bei 14 Grad. Der Umgang mit den Reifen könnte also eine große Rolle spielen.

Latifi im Williams Bei Williams ist im 1. Training wieder Nicholas Latifi als Freitagsfahrer im Einsatz. Dieses Mal wird er allerdings nicht, wie zuletzt in Mexiko, im Auto von Kubica sitzen. Seinen Platz räumen muss stattdessen George Russell.

Wer führt Mittelfeld an? Im Mittelfeld hofft McLaren darauf, dass es sich in Mexiko nur um einen Ausrutscher gehandelt hat, denn dort tat sich das Team besonders schwer und konnte am Rennsonntag nicht das gewünschte Ergebnis einfahren. Eine Chance, auf die Renault und Racing Point sicherlich nur warten werden. Steigerungsbedarf gibt es bei Alfa Romeo und Haas. Beide Teams schwächeln seit der Sommerpause enorm.

Verstappen kontert Kritikern Max Verstappen hat beim Mexiko Grand Prix wieder für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Erst fuhr er unter Gelben Flaggen im Qualifying zu schnell und war sich keiner Schuld bewusst, dann war in den Augen von Vettel und Hamilton in der Startphase des Rennens zu aggressiv. Für das Qualifying-Vergehen wird es in Austin noch einmal ein Gespräch geben, die Kritik von Vettel und Hamilton schmetterte er mit lockeren Sprüchen ab. Der Name Verstappen verspricht also wohl auch hier Action.

Wer ist Favorit? Einer der großen Favoriten für das Wochenende in Austin ist eben dieser Lewis Hamilton. Von den bisher sieben Rennen in Austin konnte Hamilton fünf gewinnen. Nur Kimi Räikkönen (2018) und Sebastian Vettel (2013) sorgen dafür, dass Hamilton hier zweimal nicht ganz oben auf dem Podest stand. Der Kurs sollte Mercedes zudem besser liegen als der in Mexiko, wo man nach einem durchwachsenen Qualifying am Renntag dann anders andere als schlecht dastand.

Hamilton auf dem Weg zum sechsten Titel In Mexiko feierte Lewis Hamilton am letzten Wochenende zwar den zehnten Saisonsieg, auf den vorzeitigen WM-Sieg muss er aber noch warten, denn dafür war sein Konkurrent Valtteri Bottas zu gut platziert. In Austin aber stehen die Chancen gut, dass Hamilton seinen sechsten Titel feiern kann. Bei einem Sieg von Bottas reicht Hamilton bereits Platz acht, mit dem Extrapunkt für die schnellste Rennrunde sogar Platz neun.