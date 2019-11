Liveticker

An der Spitze hat Max Verstappen momentan alles im Griff und konnte sich in den ersten Runden leicht vom restlichen Feld absetzen. Zwei Sekunden beträgt sein Vorsprung zu Lewis Hamilton. Weitere 1,2 Sekunden dahinter liegt Vettel vor Bottas. Der hat Albon im Nacken.

Die Bedingungen

Die Sonne scheint in Brasilien und es sind nur wenige Wolken am Himmel. Die Streckentemperatur liegt bei knapp 50 Grad und ist damit deutlich höher als am Freitag und Samstag. Es gibt also keinerlei Erfahrungswerte, wie lange die Softreifen bei diesen Bedingungen halten. Möglich also, dass es heute eine Zweistopp-Strategie geben könnte.