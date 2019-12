Liveticker

28 Hamilton setzt sich wieder ab Lewis Hamilton setzt sich an der Spitze wieder ab und vergrößert seinen Vorsprung zu Charles Leclerc. Über neun Sekunden liegt er vorne.

28 Boxenfunk Max Verstappen "Warum ist das plötzlich ein Problem?", fragt Verstappen nach. Zuvor sollte er einige Einstellungen ändern.

27 Boxenfunk Max Verstappen Gibt es bei Verstappen Probleme? Der Niederländer meldet, dass ihm beim rausfahren aus den Kurven die Leistung fehlt.

27 Boxenstopp von Lewis Hamilton Eine Runde später kommt dann auch Hamilton von der Spitze an die Box. Alles läuft glatt und er bleibt souverän an der Spitze.

26 Boxenstopp von Max Verstappen Max Verstappen kommt an die Box und absolviert seinen Stopp und bekommt den Hard. Leclerc geht wieder vorbei, Verstappen liegt auf Rang drei in der Zwischenwertung.

25 Hülkenberg lauert auf Norris Nico Hülkenberg fährt schon seit einigen Runden dicht hinter Lando Norris, der auf dem Hard ist. Zwischen den beiden geht es um Platz neun.

23 Crash zwischen Giovinazzi und Kubica Zwischen Antonio Giovinazzi und Robert Kubica kracht es beim Überholmanöver in Kurve 12. Einige Teile fliegen beim Williams weg, beide können aber weiterfahren.

23 Großer Vorsprung von Hamilton Derzeit erleben wir eher eines der langweiligeren Rennen in dieser Saison. Hamilton führt souverän mit 13,1 Sekunden Vorsprung. Der seinerseits liegt 16,8 Sekunden vor Lerclerc.

21 Boxenstopp von Kevin Magnussen Kevin Magnussen war der letzte Fahrer, der in der Box vorbeigeschaut hat. Er wechselt ebenfalls auf den Hard. Auf Platz 14 kommt er wieder auf die Strecke.

20 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton denkt schon voraus. Der Brite funkt an seiner Box, dass seine einzige Sorge wäre, dass ein Safety Car kommt und er dann nach dem Stopp Probleme haben würde, den Hard auf Temperatur zu bringen. "Die anderen werden die gleichen Schwierigkeiten haben, wenn nicht schlimmer", beruhigt ihn der Kommandostand.

19 Boxenstopp von Nico Hülkenberg Am Ende der Runde kommt Hülkenberg dann an die Box und absolviert seinen Stopp. Er erhält den Medium.

19 Überholmanöver von Valtteri Bottas Und sofort ist es um Hülkenberg geschehen! Der Finne drückt den Knopf, setzt an und ist auch schon vorbei.

18 DRS ist wieder freigegeben Das technische Problem scheint gelöst und die Rennleitung gibt das DRS wieder frei. Dürfte Hülkenberg nicht schmecken, denn ohne die Überholhilfe konnte er Bottas hinter sich halten.

17 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton funkt seiner Box, dass seine Hinterreifen heiß werden, es im Moment aber in Ordnung wäre. Der Vorsprung von Hamilton liegt bei 11,4 Sekunden.

16 Es schiebt sich zusammen Hinter Nico Hülkenberg, der noch stoppen muss, schiebt es sich derzeit zusammen. Bottas, Vettel und Albon fahren dicht hintereinander. Im Nachteil sind dabei Vettel und Albon, die ihre frischen Reifen nicht ausnutzen können.

15 Boxenfunk Max Verstappen "Die Reifen sind okay", meldet Verstappen an seine Box. "Ich kann noch ein bisschen fahren."

14 Boxenstopp von Alex Albon Eine Runde später kommt dann Alex Albon zu seinem ersten Stopp rein. Er bekommt ebenfalls frische Hard, mit denen er das Rennen wohl beenden wird. Auf Rang sieben hinter Vettel sortiert er sich wieder ein.

13 Doppelter Stopp bei Ferrari Ferrari entscheidet sich für einen Doppelstopp und holt die Fahrer kurz nacheinander rein. Bei Leclerc geht alles glatt, bei Vettel allerdings gibt es Schwierigkeiten und es dauert lange, das linke Hinterrad zu wechseln. Er fällt weit zurück.

12 Überholmanöver von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt sich auf der Geraden neben Perez und nutzt den besseren Speed des Mercedes, um letztendlich vorbeizugehen. DRS ist weiterhin deaktiviert.

12 Boxenstopp von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo ist der nächste Fahrer im Feld, der seinen Boxenstopp absolviert. Mit dem Hard geht es auf Rang 15 wieder auf die Strecke.

12 Boxenfunk Sebastian Vettel "Gibt so viel du kannst", funkt man Sebastian Vettel ins Cockpit. "Tue ich bereits", lautet seine Antwort an die Crew.

11 Kampfgruppe um Hülkenberg Um Nico Hülkenberg bildet sich eine Kampfgruppe. Perez und Bottas kommen immer näher an das Renault-Duo heran.

9 Boxenstopp von Lando Norris Lando Norris war bei seinem ersten Boxenstopp und wechselt von Soft auf Hard. Damit sollte das Rennen beendet werden können. Er kommt auf Rang 16 wieder raus.

9 Boxenfunk Charles Leclerc "Pushe so gut du kannst", heißt es aus der Box in Richtung Leclerc. Im ersten Sektor gibt es gleich einmal die absolute Bestzeit, bringt aber alles nicht, wenn er im letzten Sektor so viel Zeit verliert.

8 Überholmanöver von Valtteri Bottas Valtteri Bottas hat sich inzwischen den nächsten Konkurrenten geschnappt und ist bald in den Top Ten angekommen. Platz elf steht zu Buche.

7 Feld sortiert sich Die Spitze hat sich inzwischen sortiert und aktuell deuten sich keine Überholmanöver an. 4,6 Sekunden Vorsprung hat Hamilton zu Leclerc, der seinerseits liegt gut zwei Sekunden vor Verstappen.

6 Wie ist Hülkenberg platziert? Nico Hülkenberg wollen wir in seinem letzten Rennen nicht vergessen. Der Deutsche fährt derzeit auf Position neun hinter seinem Teamkollegen Ricciardo.

5 Überholmanöver von Valtteri Bottas Valtteri Bottas schiebt sich in der ersten Schikane an Stroll vorbei und verbessert sich auf die 13. Position. Teamkollege Hamilton setzt sich derweil immer mehr von Leclerc ab.

4 DRS deaktiviert Die Rennleitung teilt gerade mit, dass DRS wegen technischer Schwierigkeiten für den Moment ausgeschaltet wird. Vorerst muss also ohne die Überholhilfe gefahren werden.

3 Hamilton setzt sich ab Ganz vorne kann sich Hamilton von Leclerc absetzen. Der Ferrari ist zwar im ersten Abschnitt richtig gut unterwegs, im letzten Sektor verliert er aber mächtig auf den Briten und so sind es schon über zwei Sekunden Abstand.

3 Bottas auf dem Weg nach vorne Valtteri Bottas ist derweil auf dem Weg nach vorne. Vom letzten Startplatz hat sich der Finne bereits auf Position 14 vorgekämpft.

2 Boxenstopp von Pierre Gasly Pierre Gasly kommt mit einem kaputten Frontflügel an die Box. Er war sich in der ersten Kurve mit den Racing Point in die Quere gekommen. Ein klarer Nachteil im Kampf um Platz sechs der Fahrerwertung.

1 Überholmanöver von Charles Leclerc Charles Leclerc schnappt sich den Red Bull von Verstappen und ist jetzt der erste Verfolger von Hamilton. Auch Vettel versucht es, doch ihn kann Verstappen vorerst abschütteln.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus und das Rennen ist gestartet! Lewis Hamilton kann Verstappen souverän hinter sich halten. Leclerc liegt auf Platz drei vor Vettel. Hinten scheint es derweil irgendwo schon gekracht zu haben. Da werden Gelbe Flaggen gezeigt.

Bald geht's los ... Die Spannung steigt in Abi Dhabi. Nicht mehr lange, dann erfolgt der Start in das letzte Formel-1-Rennen der Saison 2019 ...

Aufwärmrunde gestartet Die Einführungsrunde läuft und Hamilton führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start um die Strecke. Der Großteil des Feldes hat sich für einen Start auf dem Medium entschieden. Auf Soft ist neben Vettel, Norris, Ricciardo, Sainz und Hülkenberg in den Top Ten auch Antonio Giovinazzi.

Die Bedingungen Vor dem Rennen beträgt die Streckentemperatur 31 Grad, die Lufttemperatur 26 Grad. Regen wird hier in der Wüste natürlich nicht erwartet.

Albon von Rang fünf Vom fünften Platz in das Rennen gehen wird Alex Albon im zweiten Red Bull. Neben ihm steht Lando Norris im McLaren. Die Top Ten werden von Ricciardo, Sainz, Hülkenberg und Perez komplettiert.

Bottas von ganz hinten Für einen zusätzlichen Spannungsfaktor und einige Überholmanöver in der Anfangsphase könnte Valtteri Bottas sorgen. Der Finne fuhr gestern Platz zwei im Qualifying ein, wird aufgrund des Wechsels von mehreren Motorenkomponenten aber vom letzten Startplatz in das Rennen gehen müssen.

Vorerst letztes Rennen für Hülkenberg Während für Robert Kubica der endgültige Abschied von der Formel 1 Gewissheit ist, hofft Nico Hülkenberg immer noch, dass er irgendwann in die Königsklasse zurückkehren kann. 2020 zumindest wird der Emmericher zusehen müssen, denn für die kommende Saison konnte er keines der begehrten Cockpits ergattern. Im letzten Rennen soll er seinem Arbeitgeber aber noch einmal möglichst viele Punkte einbringen. Renault möchte Platz fünf in der Konstrukteurswertung sichern. Klar ist aber auch, Hülkenberg wird sich sicherlich mit einem guten Ergebnis verabschieden wollen.

Ferrari in Schwierigkeiten Bei den Ferrari lief das Qualifying gestern nicht rund und man spielte nur die dritte Geige im Kampf um die Pole Position. Noch dazu war das Timing im letzten Run ungünstig gewählt. Vettel hatte es nur knapp über die Linie geschafft, Leclerc gar nicht. Am Ende lief es auf die Startränge drei und vier hinaus. Ärger könnte auch von der FIA drohen. Die teilte vor dem Rennen mit, dass man bei Leclerc im Benzin eine "signifikante Auffälligkeit" in der Spritmenge festgestellt wurde. Darüber soll nach dem Rennen beraten werden.

Hamilton von der Pole Lewis Hamilton jubelte schon am gestrigen Samstag ausgelassen. Der Weltmeister hatte es nach langer Pause in 1:34.779 mit neuem Streckenrekord auf die Pole geschafft. Zuletzt hatte Hamilton diese in Hockenheim geholt, danach stand immer einer seiner Konkurrenten auf der besten Startposition. Neben ihm steht Max Verstappen im Red Bull.

Die wichtigen Entscheidungen sind gefallen Lewis Hamilton und Mercedes sind Weltmeister und auch Platz zwei der Fahrer-WM ist bereits an Valtteri Bottas vergeben. Noch aus steht der Kampf um Rang drei der Fahrerwertung. Um diesen streiten sich Max Verstappen und Charles Leclerc. Die besseren Karten hat der Niederländer, der elf Punkte vor seinem Konkurrenten im Ferrari führt. Vettel hat um diesen Platz keine Chance mehr.