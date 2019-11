Liveticker

Charles Leclerc markiert eine neue Bestzeit in Q2 und schiebt sich mit dem Medium an Hamilton vorbei. Einen Hauch von 0,091 Sekunden war er schneller.

Aktuell liegt Nico Hülkenberg auf der zehnten Position und wäre damit in Q3 dabei. Kann er diese Position halten oder setzt sich da noch jemand dazwischen? Noch knapp drei Minuten verbleiben in diesem Qualifying-Abschnitt.

Valtteri Bottas fährt trotz seiner Motorenstrafe doch noch einmal und setzt am Ende sogar eine Zeit. Heißt, er muss morgen auf jeden Fall mit dem Medium, den er gerade am Auto hat, losfahren. Zu Hamilton hatten ihn nur 0,040 Sekunden gefehlt.

Die ersten Fahrer sind auf der Strecke und bei einigen Piloten sehen wir bereits den Medium am Auto. Bottas, Verstappen, Ricciardo und die Ferrari stehen noch in der Box.

Start von Q2! In den nächsten 15 Minuten geht es darum, sich einen der begehrten Plätze in den Top Ten zu sichern.

Q1 ist beendet! Nicht in die nächste Runde geschafft haben es Grosjean, Giovinazzi, Räikkönen, Russell und Kubica. Die beste Zeit in Q1 war Hamilton gefahren.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1

Viel Bewegung aktuell an der Spitze. Max Verstappen setzt sich mit einer 1:36.390 an die Spitze. Lange sah es so aus, als würde Leclerc ihn noch einmal unterbieten können, doch dann kam der dritte Sektor, in dem die Ferrari schon in den Trainings immer mächtig verloren.