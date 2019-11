Liveticker

Lewis Hamilton macht noch einmal Druck mit seinem harten Reifen und geht dann doch noch an Leclerc vorbei. Position drei hinter Verstappen und Bottas steht zu Buche.

Lewis Hamilton ist einer der Fahrer, die auf dem Hard unterwegs sind. Damit ist der Brite aber so gar nicht zufrieden. "Es ist ein großer Kampf", sagt er über Funk. Leclerc kommt auf diesem Reifen bisher am Besten zurecht. Er liegt 0,4 Sekunden vor Hamilton auf Platz drei.

Lewis Hamilton wird die Bestzeit in seiner ersten Runde schon einmal nicht unterbieten können. Der Weltmeister leistete sich einen Verbremser und muss die Runde abbrechen.

9

Boxenfunk Kevin Magnussen

Bei Kevin Magnussen scheint es im Cockpit irgendein loses Teil zu geben. "Das fühlt sich nicht richtig an", funkt er an seine Box. Er wird sicherheitshalber zurück an seine Box geholt.