Liveticker

80 Noch zehn Minuten Die letzten zehn Minuten in dem Training laufen. Vettel setzte vorhin zweimal die persönliche Bestzeit, es reicht aber am Ende nicht, um sich zu verbessern.

77 Es füllt sich Nach und nach trauen sich immer mehr Fahrer wieder zurück auf die Strecke. Darunter auch Vettel, der nach dem Motorschaden von Ricciardo nicht zu einer schnellen Runde auf dem Medium kam.

75 Hamilton fährt wieder Auch Hamilton ist nach der Unterbrechung relativ schnell wieder auf der Strecke unterwegs. Sainz bekommt derweil über Funk, die Meldung, dass er in der Unfallstelle aufpassen soll. Da sei es weiterhin rutschig. Kurz darauf kommt der Spanier an diese Stelle und wirbelt gleich einmal ordentlich Zementstaub in die Luft. Damit wurde das Öl gebunden.

74 Erste Fahrer wieder unterwegs Die Strecke ist wieder freigegeben und mit Albon und Stroll sind die ersten Fahrer wieder auf dem Kurs. Noch 16 Minuten verbleiben auf der Uhr.

71 Gleich geht's weiter Die Roten Flaggen werden noch geschwenkt, bald soll die Session aber wieder aufgenommen werden. Um 11:14 Uhr wird die Strecke wieder freigegeben.

66 Putzaktion bei Toro Rosso Während weiterhin Rote Flaggen geschwenkt werden, läuft bei Toro Rosso eine große Putzaktion. Da Auto von Gasly hat da mächtig Öl abbekommen, was es jetzt zu reinigen gilt. Ricciardo war bei seinem Motorplatzer direkt vor ihm gefahren.

62 Öl auf der Strecke Durch den Motorschaden ist Öl auf der Strecke gelandet. Eine Situation, bei der so einige Fahrer zu tun haben. Gasly und Bottas rutschten weg und mussten ihr Auto abfangen. Inzwischen sind alle zurück in ihren Boxen.

60 Rote Flagge Rote Flaggen im Training! Bei Daniel Ricciardo kommen Flammen aus dem Heck und er muss das Auto mit einem Motorschaden abstellen.

59 Vettel zurück auf der Strecke Auch Sebastian Vettel hat seine Pause inzwischen beendet und ist zurück auf der Strecke. Er fährt den Medium. Kurz nach ihm kommt auch Leclerc auf dem Medium aus der Box.

56 Boxenfunk Alex Albon "Es fühlt sich an, als hätte ich mit diesen Reifen etwas mehr Vibrationen", funkt Alex Albon an die Box. Der Thailänder liegt derzeit auf Platz vier der Zwischenwertung.

55 Die Nummer 44 ist zurück Nach einem kurzen Präsentieren seiner Nummer eins auf der Front, ist Hamilton bereits jetzt wieder zur Nummer 44 zurückgekehrt. Die kurze Pause ist auch ein gutes Zeichen in Richtung Motor. Da scheint es entgegen Hamiltons Befürchtungen kein großes Problem gegeben zu haben. Wie Bottas fährt auch er jetzt den Medium.

52 Bottas rettet sich Knappe Sache für Valtteri Bottas. In der finalen Kurve verliert der Finne sein Auto und muss nach Übersteuern über die Kerbs.

50 Verstappen auf Soft Max Verstappen ist ebenfalls schon wieder unterwegs. Anders als Bottas wird er aber auch den zweiten Teil des Trainings auf dem Softreifen beginnen.

48 Bottas bekommt Gesellschaft Bottas bekommt inzwischen immer mehr Gesellschaft. Auch Kvyat, Russell und Kubica haben ihre Pausen inzwischen beendet und sind aus der Box gekommen.

45 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas nutzt die frischen Reifen und die leere Strecke, um die Bestzeit nach unten zu drücken. 1:36.957 Minuten lautet die neue Bestmarke in dieser Session.

40 Bottas fährt wieder raus Normalerweise bedeutet die 40-Minuten-Marke und die damit verbundene Rückgabe der Zusatzreifen immer Ruhe auf der Strecke, heute trifft das nicht zu. Valtteri Bottas hat sich frische Mediums aufziehen lassen und ist wieder zurück auf dem Asphaltband.

40 Boxenfunk Lewis Hamilton "Ich muss nach Hause kriechen", funkt Hamilton an seine Box und wird langsam im zweiten Sektor. Es geht zurück an die Box, wo seine Crew das Auto jetzt ganz genau unter die Lupe nehmen wird. Ein größerer Schaden wäre zwar ärgerlich, würde aber keine Strafe bedeuten, da Hamilton noch nicht mit dem Rennmotor unterwegs ist.

37 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Auch in der Summe ist Hamilton schneller als sein Teamkollege. 1:37.591 Minuten hatte er auf seiner Runde benötigt und sich 0,3 Sekunden vor Bottas geschoben.

35 Kommt die Verbesserung von Hamilton? Lewis Hamilton geht in seine nächste schnelle Runde. Im ersten Sektor gibt es die absolute Bestzeit von dem Weltmeister.

34 Vettel rutscht auf Platz vier Sebastian Vettel ist derweil auf Platz vier im Zwischenklassement abgerutscht. Gut eine Sekunde fehlt ihm zur Bestzeit von Valtteri Bottas. An diese weiter herangerobbt hat sich Max Verstappen, der nur noch 0,3 Sekunden hinter Position eins liegt.

31 Hülkenberg "Best of the Rest" Kurzer Blick auf Nico Hülkenberg. Der Renault-Pilot startet ganz ordentlich in das Training und ist als Siebter derzeit "Best of the Rest" vor Sergio Pérez.

30 Boxenfunk Lewis Hamilton Bei Lewis Hamilton geht es über Funk aktuell um verschiedene Motoreneinstellung. Aktuell ist der Weltmeister mit der Leistung seiner Power-Unit nicht zufrieden.

29 Verstappen neuer Zweiter Auch Verstappen kann noch einmal zulegen. Mit persönlichen Bestzeiten in allen drei Sektoren hat sich der Niederländer gerade auf Position zwei verändert. Die Führung von Bottas bleibt aber mit einer halben Sekunde souverän.

27 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas vergrößert diesen Vorsprung noch einmal mit einer 1:37.939. 0,627 Sekunden liegen nun zwischen ihm und Hamilton. Vettel hat sich derweil auf Platz drei verbessert.

26 Hamilton Zweiter Lewis Hamilton ist mit der ersten Runde durch, es reicht aber nicht, um sich an Bottas vorbeizuschieben. Gut eine halbe Sekunde bleibt er hinter dem Teamkollegen.

24 Viel los Inzwischen ist es auf der Strecke richtig voll geworden und auch Hamilton ist auf seinen ersten Runden unterwegs. In Führung liegt weiterhin Valtteri Bottas. Dahinter folgen Verstappen und Vettel.

18 Hamilton mit Nummer eins Lewis Hamilton ist zwar noch nicht auf der Strecke, sein Auto war allerdings schon zu sehen und zeigt, dass Hamilton sich auch in diesem Jahr beim Saisonfinale von seinem Recht gebraucht macht, mit der Nummer eins auf der Nase zu fahren. Eine Fahrernummer, die für den Weltmeister freigehalten wird. Auf dem Heck wird aber weiterhin die Nummer 44 zu sehen sein, die Hamilton bevorzugt.

16 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit und schiebt sich deutlich an die erste Position. 1:38.035 Minuten hatte der Finne für seine Runde benötigt.

12 Albon legt los Russell, Ricciardo und auch Alex Albon sorgen dafür, dass die Zuschauer wieder Autos zusehnen bekam. Für Albon sind es die ersten Kilometer an diesem Rennwochenende.

11 Es wird ruhig Es wird ruhig auf der Strecke. Alle Fahrer stehen derzeit in ihren Garagen und besprechen die Ergebnisse aus den ersten Minuten.

7 Ferrari-Fahrer mit ersten Zeiten Das ändern jetzt die beiden Ferrari-Piloten. Leclerc hatte eine 1:40.298 gesetzt, Vettel hatte über zwei Minuten auf seiner Runde gebraucht. Liegt schlichtweg daran, dass es nicht um schnelle Zeiten ging, sondern Aero-Tests anstanden.

6 Noch niemand mit Zeit Eien Zeit hat noch niemand aus dem Feld gesetzt. Die meisten Fahrer sind nach ihren Installationsrunden wieder zurück an die Box gekommen.

3 Viele schon unterwegs Der Großteil des Feldes legt heute früh los und einzig die Mercedes sowie Albon haben ihre Wagen noch nicht auf die Strecke gelenkt.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Abu Dhabi ist erfolgt und die ersten Fahrer haben sich auf die Strecke begeben. Unter ihnen ist auch Nico Hülkenberg, für den es das vorerst letzte Rennen in der Formel 1 sein wird, nachdem er für 2020 keinen Platz fand.

Latifi 2020 im Williams Williams hat zum Saisonfinale seinen letzten Fahrer für 2020 bekanntgegeben. Eine große Überraschung gibt es nicht und wie vermutet, wird der Kanadier Nicholas Latifi neben George Russell an den Start gehen. Latifis Aufstieg zum Stammfahrer hatte sich in den letzten Monaten angedeutet und er war immer wieder als Testfahrer am Freitag unterwegs. In der Formel 2 liegt Latifi auf Platz zwei.

Neuer Motor für Bottas Valtteri Bottas steht beim Saisonfinale eine Strafversetzung bevor. Der Finne war zuletzt in Brasilien aufgrund eines Motorschadens ausgeschieden und erhält nun einen neuen Motor. Es geht also am Sonntag mindestens um zehn Plätze zurück.

Renault kämpft um Platz vier In der Konstrukteurswertung geht es insbesondere im Mittelfeld hoch her. McLaren liegt vor dem letzten Rennen uneinholbar vor Renault auf Platz vier. Die allerdings haben ihren Platz noch nicht sicher. Nur acht Punkte sind es, die das Team von Toro Rosso trennen, die zuletzt mit dem Podest von Gasly im Aufwind waren.

Ferrari-Crash sorgt für Wirbel Nach dem Rennen in Brasilien hieß es bei Ferrari intern einmal mehr schlichten zwischen den beiden Fahrern, nach dem teaminternen Crash. Vor dem großen Saisonfinale heißt es zumindest nach außen, dass alle Missverständnisse geklärt wären. Ob dem wirklich so ist, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen zeigen.

Der Kampf um den dritten WM-Platz Lewis Hamilton und Mercedes sind Weltmeister und auch Platz zwei der Fahrer-WM ist bereits an Valtteri Bottas vergeben. Noch aus steht der Kampf um Rang drei der Fahrerwertung. Um diesen streiten sich Max Verstappen und Charles Leclerc. Die besseren Karten hat der Niederländer, der elf Punkte vor seinem Konkurrenten im Ferrari führt. Vettel hat um diesen Platz keine Chance mehr.