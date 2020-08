Liveticker

Auf Wiedersehen! Für den heutigen Tag verabschieden wir uns von der Formel 1 in Barcelona. Am morgigen Sonntag folgt dann ab 15:10 Uhr das Rennen. Wir sind auch dann wieder live dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend!

Vettel verpasst Q3 Einmal mehr an Q3 vorbeigeschlittert war Sebastian Vettel. Der Heppenheimer fuhr im Q2 0,002 Sekunden langsamer als Norris und wurde Elfter. Einziger Vorteil der Platzierung ist die freie Reifenwahl am Start. Zufriedenstimmen wird Vettel das aber mit Sicherheit nicht, denn seine Ansprüche sind natürlich andere. Aber auch Leclerc wird es morgen schwer haben, denn in Q3 ging es nur auf Platz neun.

Hamilton feiert 92. Pole Es war wieder ein enger Schlagabtausch zwischen den Mercedes-Piloten, am Ende war es aber Lewis Hamilton der dank seiner ersten schnellen Runde morgen von der besten Position in das Rennen starten darf. Für den Briten ist es bereits die 92. Pole seiner Karriere. Die Kampfansage vom Teamkollegen gab es in den Siegerinterviews: "Ich habe heute mit dem dritten Sektor gekämpft", so Bottas. "Natürlich nervt das. Der Start wird die beste Möglichkeit für mich sein. Ich werde versuchen, als erster in die erste Kurve zu kommen."

12 Ende Qualifying Das Qualifying auf dem Circuit de Catalunya ist beendet und alle kehren in die Boxengasse zurück. Hinter Verstappen rangiert sich Sergio Pérez ein. Lance Stroll wird Fünfter vor Alex Albon und Carlos Sainz. Die Top Ten vervollständigen Norris, Leclerc und Gasly.

12 Lewis Hamilton gewinnt das Qualifying des Spanien Grand Prix Alle sind durch und damit ist es offiziell: Lewis Hamilton sichert sich beim Spanien Grand Prix die Pole! Der Brite fuhr seine Zeit von 1:15.584 und ließ Bottas um 0,059 Sekunden hinter sich. Dritter wird Max Verstappen mit einem Respektabstand von 0,708 Sekunden.

12 Bottas bleibt dahinter Valtteri Bottas kann vor dem letzten Sektor die Zeit von Hamilton unterbieten, doch dann reicht es am Ende doch nicht zu einer Verbesserung und er bleibt hinter Hamilton. Der kann sich zwar auch nicht verbessern, es sieht aber nicht danach aus, als würde da noch Gefahr von einem anderen Konkurrenten drohen.

11 Keine Verbesserung im ersten Sektor Im ersten Sektor gibt es von keinem der Mercedes-Piloten eine Verbesserung. Aber noch ist die Runde lang und Bottas kann gegen Hamilton zurückschlagen.

9 Boxenfunk Charles Leclerc Charles Leclerc meldet über Funk ein komisches Verhalten seines Motors. Das Team hat ihm geantwortet, dass man sich das näher anschauen wird.

8 Kann noch jemand kontern? Es geht in die finalen Runs von Q3! Kann noch jemand Hamilton von der Pole stoßen? Viel Zeit lässt sich auch jetzt wieder Verstappen, der als einer der letzten Fahrer auf die Strecke geht. Nur Sainz wird noch später seine Zeit setzen.

6 Erste Runs sind beendet Die ersten Runs sind beendet und wie erwartet, wird die Pole teamintern zwischen den Mercedes-Fahrern entschieden. Hamilton setzt sich im ersten Schlagabtausch knapp gegen Bottas durch. Verstappen ist Dritter, hatte aber schon 0,7 Sekunden Rückstand. Pérez und Stroll folgen auf der Vier und Fünf vor Norris, erst dahinter dann Leclerc.

4 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q3 Lewis Hamilton dreht zum Ende noch einmal auf und schiebt sich dann doch mit 0,059 Sekunden Vorsprung am teaminternen Konkurrenten vorbei.

3 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q3 Die Racing Point setzen die ersten Rundenzeiten, werden aber dann schnell von Valtteri Bottas unterboten. Eine 1:15.643 war er gefahren. Kommt Hamilton da noch vorbei? Die ersten Sektorenzeiten waren langsamer als die von Bottas.

2 Alle auf der Runde Jetzt sind alle noch verbliebenen Fahrer unterwegs. Den Abschluss machen wird in den ersten Runs gleich Lando Norris.

1 Q3 gestartet Start von Q3! In den nächsten zwölf Minuten entscheidet sich, wer morgen von der Pole startet. Lance Stroll und Sergio Pérez machen den Anfang. Danach folgen Bottas, Albon und Hamilton.

15 Q2 beendet Q2 ist beendet und einmal mehr heißt es für Vettel eine Enttäuschung einstecken! Er schafft es nicht, sich für die Top Ten zu qualifizieren und scheidet als Elfter aus. Auch Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen und Esteban Ocon müssen zusehen. Die beste Zeit war Lewis Hamilton gefahren.

14 Leclerc startet die fliegenden Runden Leclerc hat sich in der Outlap an einigen Konkurrenten vorbeigemogelt und startet als erster in die finalen Runden von Q2. Hamilton, Bottas und Verstappen sparen sich den letzten Schlagabtausch und warten in der Box.

12 Die finalen Runs stehen an Die finalen Runs in Q2 stehen an. Für viele Fahrer geht es gleichzeitig los und auf der Outlap wird es erst einmal darum gehen, ihre Position auf der Strecke zu finden. Noch nicht draußen sind Hamilton, Bottas und Verstappen.

11 Vettel im Dreck Eine Wiederholung zeigt derweil, wieso Vettel so langsam war: Der Deutsche war von der Strecke gekommen und mit zwei Reifen im Kies.

10 Erste Runs beendet Die ersten Runs in Q2 sind beendet und alle sind wieder in ihren jeweiligen Garagen. Noch fünf Minuten verbleiben auf der Uhr. Derzeit ausgeschieden sind Vettel, Ocon, Gasly, Kvyat und Räikkönen.

8 Vettel muss zulegen Im ersten Sektor war Vettel richtig gut unterwegs, doch die übrigen Sektoren passten nicht so recht zusammen und am Ende springt gerade einmal Platz elf raus. Es muss also unbedingt noch eine Verbesserung her, wenn er in Q3 mitmischen möchte. Leclerc rangierte sich auf Rang fünf ein.

5 Verstappen auf der Drei Verstappen ist auch schon durch mit der ersten schnellen Runde und ordnet sich hinter Bottas auf der dritten Position ab. 0,5 Sekunden fehlten zur Hamilton-Zeit.

4 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 Lewis Hamilton markiert eine neue Bestzeit in Q2 und lässt seinen Teamkollegen um 0,139 Sekunden hinter sich. Die neue Bestzeit liegt bei 1:16.013 Minuten.

4 Erste Bestzeit von Valtteri Bottas in Q2 Valtteri Bottas markiert die erste Bestzeit in Q2. Eine 1:16.152 hatte der Finne vorgelegt. Mal schauen ob die noch jemand knacken kann. Inzwischen auf der Strecke ist auch Vettel. Wie alle anderen Fahrer ist auch er auf dem Soft.

3 Auch Verstappen mit Soft Auch Verstappen ist jetzt auf der Strecke und auch bei ihm sehen wir den Soft am Auto. Auch aus dem übrigen Feld versucht es bisher niemand mit einer härteren Reifenmischung. Die Ferrari stehen wie Gasly und Räikkönen noch in der Box.

2 Mercedes macht den Anfang Die beiden Mercedes-Fahrer machen den Anfang. Sowohl Hamilton und Bottas haben sich für den Softreifen entschieden.

1 Q2 gestartet Es ist angerichtet für Q2! In den nächsten 15 Minuten geht es darum, sich einen Platz unter den besten Zehn zu verschaffen.

18 Q1 beendet Die Zeit ist abgelaufen! Nicht für die nächste Runden qualifizieren konnten sich Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell, Nicholas Latifi und Antonio Giovinazzi. Die beste Zeit war Lewis Hamilton gefahren. Vettel war Zehnter.

17 Boxenfunk George Russell „Ihr habt mich da aber ganz schön in Verkehr rausgeschickt“, heißt es von George Russell über Funk. Der Brite ist aktuell 15 und muss sich verbessern, wenn er in Q1 noch mal dabei sein möchte.

15 Es geht in die finalen Minuten Die finalen Minuten in Q1 stehen an und noch einmal gehen die Fahrer auf Zeitenjagd. Bis auf die beiden Racing Point-Piloten sind alle wieder auf der Strecke.

13 Alle in der Box Nach den ersten Runs stehen jetzt alle Fahrer an der Box. Momentan ausgeschieden sind Grosjean, Räikkönen, Magnussen, Latifi und Giovinazzi.

12 Boxenfunk Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi fragt über Funk nach, ob man seinen Unterboden checken kann. Vermutlich hat er da einen Radstein härter rangenommen als erwünscht.

11 Wo liegt Vettel? Sebastian Vettel indes liegt weit abgeschlagen auf der zwölften Position. Immerhin: Leclerc nimmt ihm dieses Mal nicht ganz so viel ab und es liegen "nur" 0,3 Sekunden zwischen den beiden Teamkollegen.

9 Starke Racing Point Interessante Zeiten von Racing Point. Nachdem der Rennstall in den Trainings nur im Mittelfeld war, kommt Sergio Pérez jetzt mit seinem Auto aber mal richtig nah an die Hamilton-Zeit heran. 0,080 Sekunden fehlten ihm nur zur Hamilton-Zeit. Stroll ist Dritter, erst dann kommt Bottas.

8 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q1 Valtteri Bottas kommt nur knapp an Verstappen vorbei, Hamilton indes schon deutlicher mit 0,376 Sekunden Vorsprung. So deutlich wie in den Trainings fällt der Abstand aber nicht aus.

7 Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1 Wenig überraschend hat Verstappen die Williams-Zeiten im Griff und übernimmt jetzt mit einer 1:17.413 die Führung im Klassement. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt, denn die Mercedes sind auch auf der schnellen Runde.

6 Auch Vettel auf der Strecke Und auch Vettel ist mit dem Soft jetzt auf der Strecke. Noch in der Box stehen einzig vier der 20 Fahrer.

5 Die Favoriten lassen sich blicken Auch die Favoriten haben ihr Qualifying jetzt aufgenommen. Max Verstappen fährt raus und auch Bottas und Hamilton sind schon unterwegs. Auch bei ihnen wird erst einmal der Soft gefahren.

4 Boxenfunk Nicholas Latifi "Die Strecke hat sich am Anfang ein wenig rutschig angefühlt", gibt Latifi Einblick in die Streckenzustände. "Aber sie wird sich verbessern."

3 Erste Zeit steht Nicholas Latifi markiert die erste Bestzeit in Q1. Er fuhr eine Zeit von 1:19.231 Minuten. Weiterhin sind die Williams-Fahrer die einzigen auf der Strecke.

2 Blick auf das Wetter Während es noch relativ ruhig ist, blicken wir auf das Wetter in Barcelona. Die Streckentemperatur ist inzwischen auf 50 Grad angewachsen, die Lufttemperatur liegt bei 30 Grad.

1 Williams macht den Anfang Den Anfang in das Qualifying machen die beiden Williams-Piloten Russell und Latifi. Beide Fahrer sind auf dem weichsten Reifen.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Barcelona ist erfolgt. In den ersten 18 Minuten werden fünf der 20 Fahrer ausgesiebt.

Die Strecke 4,655 Kilometer lang ist der Circuit de Catalunya, der vor Anfang der 1990er-Jahre gebaut wurde. Typisch für den Streckenverlauf sind die lang gezogenen Kurven, welche die Reifen der Boliden stark beanspruchen. Die Start- und Zielgerade gilt mit einer Länge von 1,047 Kilometern zu einer der längsten in der Formel 1.

Hamilton führt Fahrer-WM an Lewis Hamilton ist weiterhin auf dem Weg den Schumacher-Rekord der meisten Weltmeistertitel zu knacken. Der Brite kommt vor dem Rennen in Barcelona auf insgesamt 107 Punkte in der Meisterschaft. Erster Verfolger ist Max Verstappen, der 77 Punkte auf seinem Konto hat. Nur vier Zähler dahinter lauert Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Charles Leclerc ist Vierter mit 45 Punkten. Vettel konnte in dieser Saison erst zehn Punkte holen und liegt auf dem enttäuschenden 13. Rang.

Crash von Ocon Im 3. Training gecrasht war Esteban Ocon. Zwischen ihm und Magnussen hatte es ein fatales Missverständnis gegeben. Ocon hatte Magnussen vorbeigelassen, in der Annahme, das dieser auf einer schnellen Runde war. Dann aber wurde Magnussen auf der Rennlinie langsam. Ocon war davon überrascht, wollte ausweichen und landete in der Mauer. Die Rennleitung hat sich das angeschaut, aber entschieden, dass es sich ganz einfach um eine unglückliche Situation handelte.

Spannung im Mittelfeld Mercedes und Verstappen scheinen auf dem Papier gesetzt, dahinter aber können wir uns wohl auf ein spannendes Qualifying freuen. In den Trainings sah es danach aus, als würden Ferrari, AlphaTauri, McLaren und Racing Point ungefähr auf einem Leistungsniveau sein. Auch mit Renault muss man sicher rechnen, wenn auch Ricciardo im Abschlusstraining nicht so stark aussah wie am gestrigen Freitag.

Vettel weiter auf der Suche Sebastian Vettel scheint indes weiter auf der Suche zu sein. Der Chassis-Wechsel schien erst die richtige Lösung und im 1. Training war er nah dran am Teamkollegen, doch in den anderen Sessions konnte Leclerc den Heppenheimer wieder abhängen. Gut eine halbe Sekunde wurde Vettel im Abschlusstraining abgenommen. Das ist sicherlich nicht das, was Vettels Ansprüchen entspricht. Das Ziel für das Qualifying ist Q3, aber auch das wird eine harte Nuss, die Vettel knacken muss.

Verstappen erster Verfolger Auch die Rolle des ersten Verfolgers scheint standardmäßig besetzt an Max Verstappen. Der Niederländer sitzt den Mercedes im Nacken und wird sicherlich heute alles geben, damit für den Sonntag zumindest Startrang drei rausspringt, um die Konkurrenten dann über lange Distanz zu ärgern und vielleicht wie in Silverstone taktisch zu überrumpeln.

Mercedes der große Favorit Geändert hat sich auch nach dem überraschenden Rennverlauf am letzten Wochenende nichts und auf einer Runde bleiben die Silberpfeile die großen Favoriten. Wenn heute die Pole an einen anderen Fahrer als Valtteri Bottas oder Lewis Hamilton ginge, wäre das schon eine große Überraschung. Die beiden Piloten waren in allen drei Trainingssessions weit vorne zu finden.