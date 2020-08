Liveticker

Das Wetter In Barcelona ist es wieder richtig warm und so wird auf die Fahrer heute eine Hitzeschlacht warten. Die Lufttemperatur liegt bei 30 Grad, die Streckentemperatur bei 48 Grad.

Die Strecke 4,655 Kilometer lang ist der Circuit de Catalunya, der vor Anfang der 1990er-Jahre gebaut wurde. Typisch für den Streckenverlauf sind die lang gezogenen Kurven, welche die Reifen stark beanspruchen. Die Start- und Zielgerade gilt mit einer Länge von 1,047 Kilometern zu einer der längsten in der Formel 1.

Der Blick auf die Fahrer-WM Lewis Hamilton ist weiterhin auf dem Weg den Schumacher-Rekord der meisten Weltmeistertitel zu knacken. Der Brite kommt vor dem Rennen in Barcelona auf insgesamt 107 Punkte in der Meisterschaft. Erster Verfolger ist Max Verstappen, der 77 Punkte auf seinem Konto hat. Nur vier Zähler dahinter lauert Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Charles Leclerc ist Vierter mit 45 Punkten. Vettel konnte in dieser Saison erst zehn Punkte holen und liegt auf dem enttäuschenden 13. Rang.

Hartumkämpftes Mittelfeld Ganz vorne kann man nur hoffen, dass Verstappen auch wirklich Druck auf die Mercedes machen kann und wir einen spannenden Fight um den Sieg erleben, im Mittelfeld indes sind packende Zweikämpfe in dieser Saison Standardware. Viele Teams sind in ihrer Leistung gleich auf und schenken sich nichts. Rückkehrer Sergio Pérez führt mit Platz vier das Mittelfeld vor Teamkollege Stroll an. Aber auch McLaren zeigte sich mit guten Zeiten. Pierre Gasly überzeugte im AlphaTauri ebenso und dann wäre da ja noch Ferrari, für die ein Podestkampf auch nur dann möglich ist, wenn die Mercedes oder Verstappen einen Ausfall erleiden.

Vettel weit abgeschlagen Ein hartes Rennen hat insbesondere Sebastian Vettel vor sich. Nachdem der Heppenheimer mit seinem bockigen Ferrari gestern einmal mehr Q3 verpasste, muss er das Rennen von dem elften Platz angehen und damit mitten im Pulk, in dem man in den ersten Runden immer Berührungen befürchten muss. Vorteil ist einzig die freie Reifenwahl und selbst von der verspricht sich Vettel keinen wirklichen Vorteil gegenüber den Top-Ten-Startern. Das auch Teamkollege Leclerc mit Platz acht im Qualifying nicht überzeugen konnte, wird den Deutschen ebenso wenig trösten. Da bleibt nur zu hoffen, dass Ferrari langsam eine Lösung für die Defizite findet.

Halten die Reifen? Nach den Rennen in Silverstone sind auch die Reifen heute wieder ein Thema. Große Blasenbildung konnte man in Barcelona zwar noch nicht beobachten, der Reifenverschleiß auf dem Asphalt des Circuit de Catalunya ist aber enorm und kaum einer glaubt daran, dass heute eine Einstopp-Strategie möglich ist. Es gibt also ein paar Taktik-Möglichkeiten, die dem Rennen vielleicht wieder eine schöne Würze verleihen könnten.

Schlägt Verstappen erneut zu? Vor einer Woche war Max Verstappen zum großen Helden des zweiten Großbritannien-Rennens aufgestiegen. Der Niederländer setzte auf eine clevere Strategie und schlug gleich beide Mercedes. Doch kann Red Bull die Silberpfeile auch heute wieder unter Druck setzen? Ausgeschlossen ist das nicht. Auf einer Runde war Verstappen zwar deutlich unterlegen, in den Longruns am Freitag zeigte sich aber, dass man im Renntrimm wieder mit den Bullen rechnen muss. Dort war Verstappen insbesondere auf den Mediums richtig stark.

Hamilton startet von der Pole Im Qualifying hat es am Samstagnachmittag auf den vorderen Plätzen keine Überraschung gegeben: Lewis Hamilton fuhr mit 1:15.584 die schnellste Runde und ließ damit Valtteri Bottas auf Rang zwei hinter sich. Hinter den beiden Mercedes-Fahrern wird sich Max Verstappen einreihen, während Sebastian Vettel von Position elf starten wird.