Liveticker

42 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Und der lässt sich nicht lumpen und knallt gleich einmal eine 1:04.304 hin. 0,197 Sekunden hatte er Bottas abgenommen. Die restliche Konkurrenz hat bereits über eine halbe Sekunde Rückstand.

40 Hamilton auf Soft Spätestens jetzt wird sich zeigen, wie viel die Bottas-Zeit wirklich wert ist. Sein Teamkollege hat ebenfalls die rotmarkierten Reifen aufgezogen und lenkt sein Auto zurück auf den Kurs.

38 Viel Verkehr Derzeit ist auf der Strecke viel los und die meisten Fahrer im Feld absolvieren ihre Qualifyingsimulation. In Führung liegt weiterhin Bottas, dahinter folgen dann Perez und Vettel. Hamilton ist Vierter, hat aber die weichste Reifenmischung noch nicht gefahren.

36 Räikkönen auf Abwegen Kimi Räikkönen ist der letzte Fahrer, der hier auf Abwegen war. Der finnische Routinier hatte sein Auto in Kurve sechs verloren und musste durch's Kiesbett.

34 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas übernimmt mit den frischen Softs gleich einmal die Spitze in der Zeitentabelle. Eine 1:05.501 war er gefahren. Auch Vettel ist schon durch mit seiner ersten Softrunde, liegt allerdings gut eine halbe Sekunde hinter dem Mercedes-Piloten.

32 Erste Fahrer auf Softs Die ersten Fahrer machen inzwischen erst in Richtung Qualifying-Simulation und die Softreifen werden aufgezogen. Dazu gehören unter anderem auch Bottas im Mercedes und Vettel im Ferrari.

28 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Und der amtierende Weltmeister sorgt zugleich für klare Verhältnisse: Mit einer 1:05.095 übernimmt er mit 0,284 Sekunden Vorsprung die Führung im derzeitigen Klassements.

24 Hamilton wieder zurück Lewis Hamilton ist nach einer kleinen Pause jetzt wieder zurück auf dem Kurs und da hat er derzeit Platz genug. Alle anderen Fahrer stehen in ihren Garagen.

22 Es wird ruhiger Nach den ersten 20 Minuten ist es inzwischen wieder ruhiger geworden auf der Strecke. Nur Valtteri Bottas dreht momentan seine Kreise auf dem Red-Bull-Ring.

20 Neue beste Runde von Max Verstappen Jetzt aber schnappt sich der Niederländer die erste Position in der Ergebnisliste. Mit einer 1:05.379 war er 0,090 Sekunden schneller als Stroll.

18 Verstappen erster Verfolger Max Verstappen ist derzeit der erste Verfolger, allerdings nicht von Mercedes sondern von Racing Point. Stroll liegt mit einer 1:05.469 an der Spitze, dahinter folgt Perez. Bottas ist hinter Verstappen Vierter im Zwischenklassement vor Albon und Norris. Lewis Hamilton hat bisher nur Installationsrunden gedreht, noch gar nicht auf der Strecke waren die Piloten von Renault.

15 Latifi erneut auf Abwegen Nicholas Latifi ist wieder auf Abwegen! Dieses Mal fährt der Williams-Fahrer in Kurve 3 geradeaus. Er kann seine Fahrt fortsetzen, steuert aber gleich die Box an.

13 Auch Latifi dreht sich Kurz darauf gibt es den zweiten Dreher in dieser Session. Erwischt hatte es Neuling Latifi im Williams. Große Veränderungen in der Zeitentabelle hat es in den letzten Minuten übrigens nicht gegeben. Es liegt weiterhin Stroll auf der ersten Position.

12 Dreher von Kvyat Schon im 1. Training hatte sich Daniil Kvyat gedreht, nun folgt der zweite Dreher des Russen am heutigen Freitag und dieses Mal hat er mächtig Glück und kann einen Einschlag gerade noch vermeiden.

11 Boxenfunk Alex Albon Bei Alexander Albon gibt es kleinere Motorenprobleme, wie der Funk andeutet. Er wird angewiesen bestimmte Knöpfe in seinem Cockpit zu drücken und bleibt vorerst draußen.

8 Topteams legen los Jetzt aber legt auch die Topteams los. Leclerc und Vettel sind mit Hard auf die Strecke gegangen, Bottas un Albon starten auf dem Medium in die ersten Trainingsminuten.

7 Zehn Fahrer auf dem Kurs Nach sieben Minuten sind zehn der insgesamt 20 Fahrer schon auf der Strecke und drehten ihre Kreise. Noch in den Boxen stehen unter anderem die Ferrari, die Mercedes und auch Lokalmatador Red Bull.

6 Neue beste Runde von Lance Stroll 1:05.469 Minuten lautet die neue Bestzeit, gefahren von Lance Stroll. Schon im 1. Training waren die Racing Points ja richtig gut unterwegs.

4 Neue beste Runde von Carlos Sainz Lange aber hält die Grosjean-Zeit nicht. Sainz kommt mit einer 1:06.886 über die Linie. Auch er hatte seine Session auf dem Hard-Reifen begonnen. Teamkollege Norris hingegen ist auf dem Medium auf die Strecke gegangen.

2 Erste Rundenzeit von Grosjean Romain Grosjean legt dann auch gleich einmal los und bringt mit einer 1:09.788 die erste Zeit des 2. Trainings hin. Inzwischen hat der Franzose Gesellschaft von Sainz und Giovinazzi bekommen.

1 Start 2. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 2. Trainings in Spielberg ist erfolgt. Als erster Fahrer seine Garage verlassen hat Romain Grosjean. Nachdem er im 1. Training kaum fahren konnte, hat der Franzose jetzt viel nachzuholen.

Strecken-Analyse des Spielberg-Kurses

Die Bedingungen Die Bedingungen haben sich zum 1. Training nur geringfügig verändert und auch im 2. Training könnte der ein oder andere Schauer drohen. Die Streckentemperatur liegt kurz vor Start der Nachmittagssession bei 30 Grad, die Lufttemperatur bei 20 Grad.

DAS bei Mercedes im Einsatz Noch Gesprächsbedarf wird es wegen des neuartigen DAS-Systems bei Mercedes geben, bei dem die Fahrer am Lenkrad ziehen, um den Winkel der Vorderräder zu verstellen. Dieses setzte der Rennstall im 1. Training ein und rief damit Red Bull auf den Plan, die dieses System als nicht legal sehen und nun Antworten von der FIA verlangen. Einen offiziellen Protest gibt es aber noch nicht, eine Konfrontation zwischen den beiden Platzhirschen der Formel 1 liegt aber alle mal in der Luft.

Keine großen Vorkommnisse Insgesamt verlief das 1. Training auf dem Red-Bull-Ring relativ unspektakulär. Große Fahrfehler gab es trotz der langen Formel-1-Pause und zunächst leicht nasser Strecke keine. Einzig von Verstappen und Kvyat gab es Dreher, die aber jeweils ohne Schaden am Auto abliefen. Sein Auto schon nach zwei Runden abstellen musste Romain Grosjean wegen eines Defekts an den Bremsen. Erst kurz vor Ende des Trainings kam der Franzose noch zu einer Runde. Am Renault von Esteban Ocon hatte sich ein Teil gelöst, weshalb auch er nicht die volle Trainingszeit nutzen konnte.

Ferrari verzichtet auf Soft Weit zurück lag in der ersten Session am Freitag auch Ferrari. Die Italiener verzichteten auf den Einsatz der weichsten Reifenmischung und kamen so über die Plätze zehn (Leclerc) und zwölf (Vettel) nicht hinaus. Vierter hinter Verstappen war Carlos Sainz im McLaren, der 2021 Vettel bei Ferrari beerben wird. Sergio Perez erreichte im Racing Point Platz fünf. Lando Norris und Alexander Albon rangierten auf den Plätzen sechs und sieben.

Mercedes dominiert 1. Training Lewis Hamilton und Mercedes machen da weiter, wo sie die vorherige Saison beendet hatten: An der Spitze des Klassements. Der amtierende Weltmeister setzte im 1. Training der neuen Formel-1-Saison mit einer 1:04.816 klar die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Verstappen lag auf der dritten Position bereits über eine halbe Sekunde zurück.