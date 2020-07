Liveticker

57 Gibt's noch den Punkt? Gibt es für Vettel beim ersten Rennen zumindest noch einen Punkt? Aktuell liegt der Heppenheimer auf Platz elf der Wertung. Ein Platz mehr aber wird das Desaster von Ferrari beim ersten Rennwochenende auch nicht mehr reparieren.

55 Erneutes Safety Car Das Safety Car kommt zu seinem dritten Einsatz. Währenddessen zeigen Wiederholungen, wieso Bernd Mayländer zu einem weiteren Einsatz kommt und das war eine richtig brenzliche Sache: Kimi Räikkönen hatte in Kurve 9 sein rechtes Vorderrad verloren, welches dann in Richtung Vettel flog. Der Finne bleibt auf Start-Ziel stehen, weshalb das Safety Car das Feld dann auch durch die Boxengasse führen wird.

55 Neustart ist erfolgt! Der Neustart ist erfolgt! Auch dieses Mal hat Valtteri Bottas keine Probleme und kann die Spitze souverän für sich behaupten. Dahinter scheint es irgendwo gekracht zu haben, denn sofort leuchten Gelbe Flaggen auf.

54 Albon fällt einen Platz zurück Einen Extrastopp hat auch Alex Albon absolviert, der damit eine Position verliert und sich hinter Sergio Pérez einordnet. Allerdings hat er mit Softs eine gute Chance, das wieder zu richten.

52 Boxenstopp von Sebastian Vettel Zu den Fahrern, die noch einmal an der Box waren, gehört Sebastian Vettel. Er hat sich den Soft ans Auto geschraubt und liegt auf Platz 14 hinter Räikkönen, der ebenfalls einen zweiten Stopp absolviert hat. Auch Sainz, Albon, Norris, Leclerc und Kvyat waren zu einem weiteren Stopp.

51 Safety Car kommt! Das Safety Car kommt einmal mehr auf die Strecke und sammelt das Feld ein. Nun wäre eine gute Chance, um noch einmal an die Box zu kommen. Dorthin abgebogen ist Grosjean, allerdings nicht für einen Stopp, sondern die Rennaufgabe. Nur noch 15 Autos sind überhaupt im Rennen.

51 Defekt bei George Russell Ein Ausfall kommt dann auch gleich, allerdings nicht von Grosjean, sondern von Russell, der seinen Williams am Streckenrand abstellen muss. Die Sorgenfalten bei Mercedes dürften größer werden, denn auch der Williams ist mit einem Mercedes-Motor unterwegs.

51 Droht der nächste Ausfall? Romain Grosjean ist in Kurve 4 neben der Strecke und es scheint, als würden hier wieder Bremsprobleme bei Haas das Problem sein. An der Box machen sich die Mechaniker bereit. Droht die nächste Aufgabe beim Saisonstart?

50 Ocon macht Druck auf Kvyat In eine Drucksituation gerät währenddessen Daniil Kvyat, der durch Esteban Ocon unter Druck gerät. Inzwischen ist der Franzose bereits ins DRS-Fenster hineingefahren.

48 Hamilton lässt abreißen Nach der erneuten Message vom Team, lässt Hamilton jetzt wieder abreißen und der Abstand nach vorne vergrößert sich auf 1,6 Sekunden. Gleichzeitig bekommt Bottas noch einmal mitgeteilt, dass er sich unbedingt auf der Strecke halten solle, da sein Auto in "einer schlechten" Verfassung sei.

46 Boxenfunk Valtteri Bottas Bei Mercedes wird weiterhin fleißig gefunkt und immer wieder werden die Fahrer angewiesen nicht über die Kerbs zu fahren. Es gäbe Schwierigkeiten mit den Sensoren des Getriebes.

45 Überholmanöver von Kimi Räikkönen Am Ende des Feldes hat sich Kimi Räikkönen derweil das Auto von George Russell geschnappt. Der schlägt sich hier bisher eigentlich recht gut, wenn die Punkte auch momentan nicht in Reichweite sind.

44 Boxenfunk Lewis Hamilton "Es gibt Senoren-Probleme an beiden Autos", bekommt Hamilton ins Auto gefunkt. "Bleib weg von den Kerbs." Hamilton hört das nicht gerne: "Er fährt viel mehr über die Kerbs als ich!", erwidert Hamilton.

42 Wo ist Vettel? Kurzer Blick ins hintere Feld. Dort hat Vettel nach seinem Dreher nur wenig aufholen können und liegt nur auf Rang 14 hinter Russell und Räikkönen.

41 Hamilton saugt sich ran Lewis Hamilton drückt den DRS-Knopf und saugt sich weiter an den Teamkollegen heran. Einen ernsten Überholvorgang gab es vom Briten aber noch nicht gegen den Teamkollegen.

40 Spannung im Mittelfeld Eng ist es auch im Mittelfeld. Hinter Daniil Kvyat hat sich eine Schlange von mehreren Autos gebildet, die hier natürlich alle scharf auf die Punkteränge sind.

37 Hamilton im DRS-Fenster Vorne deutet sich ein Duell zwischen den beiden Mercedes-Fahrern an. Lewis Hamilton liegt nach einigen schnellen Runden im DRS-Fenster zu Teamkollege Bottas.

36 Verwarnung für Romain Grosjean Für Romain Grosjean heißt es jetzt mächtig aufpassen. Der Franzose wird von der Rennleitung verwarnt, weil er zu oft die Tracklimits überschritten hat.

34 Überholmanöver von Sergio Pérez Sergio Pérez nutzt DRS für sein Überholmanöver und geht an Lando Norris vorbei. Zwischen den beiden Fahrern ging es um Position vier.

34 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Die Mercedes lassen es an der Spitze des Feldes einmal mehr fliegen und mit schnellen Rundenzeiten haben sich Bottas und Hamilton bereits ein gutes Polster zu den übrigen Konkurrenten verschafft.

31 Unfall von Sebastian Vettel Unglückliche Situation von Sebastian Vettel! Der Hesse möchte seine Chance im Duell mit Sainz nutzen und innen vorbeiziehen, verbremst sich aber und es kommt nach Kontakt zu einem Dreher. Beide Autos kommen aber ohne Schaden davon und können weiterfahren, für Vettel allerdings geht es bis auf Platz 15 zurück.

31 Bottas bleibt vorne Valtteri Bottas erwischt den Neustart ohne Probleme und hält seine Position gegenüber Hamilton. Auch unmittelbar dahinter gibt es keine Veränderungen.

30 Safety Car kommt rein Das Safety Car wird am Ende dieser Runde reinkommen, nun gibt also Valtteri Bottas das Tempo vor. Kann er Hamilton hinter sich halten oder gibt es einen teaminternen Platztausch?

29 Boxenfunk Lewis Hamilton Lewis Hamilton zeigt sich über Funk über die Reifenwahl seines Teams nicht gerade zufrieden. "Ich wollte Medium-Reifen", funkt er an seine Box.

28 Die Zwischenstände Durch das Safety Car ist Lewis Hamilton jetzt natürlich ganz eng dran am Teamkollegen. Auf Rang drei folgt Albon vor Norris und Pérez. Leclerc liegt auf Position sechs vor Sainz und Vettel.

27 Rush Hour in der Box! Wie zu erwarten wird es jetzt richtig voll in der Boxengasse und alle Fahrer kommen zu ihrem ersten Reifenwechsel. Der Großteil des Feldes wechselt auf Hard, Medium gibt es für Pérez. Bei dem wurde es auch gleich einmal richtig eng, denn das Team gab ihn frei, obwohl Norris gerade vorbeifuhr. Da wird wohl noch eine Strafe wegen einer unsafe Release auf das Team zukommen.

26 Safety Car Das Safety Car kommt auf die Strecke und jetzt dürfte es in der Box voll werden, denn bis auf Grosjean war noch niemand zu seinem ersten Stopp.

25 Unfall von Kevin Magnussen Unfall von Kevin Magnussen! Der Däne fährt in Kurve 3 geradeaus und landet im Reifenstapel. Schaut aus, als hätte es da einen Defekt an den Bremsen gegeben. Großartig passiert ist dabei aber nichts.

24 Hamilton holt auf Lewis Hamilton ist aktuell der schnellste Fahrer im Feld und konnte seinen Rückstand zu Bottas zuletzt deutlich verringern. Gerade hat man ihm über Funk allerdings mitgeteilt, dass Stroll wegen eines Sensorenproblems aufgeben musste. "Pass auf dein Auto auf", lautet die Ansage vom Team.

22 Aufgabe von Lance Stroll Wir haben die nächste Aufgabe wegen eines technischen Defekts! Für Lance Stroll geht es an die Boxengasse und direkt in die Box. Er hatte ja schon seit einigen Runden mit Motorenproblemen gekämpft. Auch Grosjean war an der Box, allerdings nur um sich frische Reifen zu holen.

21 Grosjean auf Abwegen Kurzzeitig auf Abwegen ist Romain Grosjean, der in Kurve 4 einen Dreher hinlegt und durchs Kiesbett muss. Er kann das Rennen aber fortsetzen.

20 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Von alldem unbeeindruckt zeigen sich die Mercedes, die wie ein Uhrwerk ihre Rundenzeiten abspulen. Vorhin gab es mit einer 1.09.000 die neue beste Runde von Hamilton.

18 Aufgabe von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo gibt das Rennen auf und stellt den Renault mit einem technischen Defekt in der Box ab. Nach Verstappen ist das bereits der zweite Ausfall beim Opening.

18 Überholmanöver von Sebastian Vettel Sebastian Vettel hat es derweil geschafft den Racing Point von Lance Stroll, der ja ebenfalls mit technischen Problemen kämpft, zu überholen. Nun steht Platz acht für ihn zu Buche. Teamkollege Leclerc ist Sechster.

18 Ricciardo wird langsam! Droht bereits das nächste technische Aus? Daniel Ricciardo wird immer langsamer und ein Konkurrent nach dem anderem zieht am Australier vorbei.

17 Boxenfunk Lance Stroll Bei Lance Stroll gibt es wohl ein Problem mit dem Motor. Bemerkbar macht sich das aber bisher nicht wirklich und er kann sich vorerst vor Vettel halten.

16 Ricciardo setzt Attacke Enges Ding für Vettel! Der Heppenheimer verbremst sich und fast wäre Ricciardo an ihm vorbeigezogen. Noch kann er Platz zehn behaupten, doch leichter wird das Rennen nicht werden mit Ricciardo im Nacken.

16 Mercedes-Doppelspitze Nutznießer sind die Mercedes, die nun die souveräne Doppelspitze inne haben. Bottas liegt mit sieben Sekunden vor Hamilton, erst fünf Sekunden dahinter kommt dann Albon.

14 Aufgabe von Max Verstappen Es gibt einen Reifenwechsel und Verstappen bekommt ein neues Lenkrad. Nutzen tut das alles nichts und schließlich folgt der frustrierte Ausstieg aus dem Auto.

12 Defekt bei Max Verstappen Probleme bei Max Verstappen! Der Red Bull-Fahrer wird extrem langsam. Man versucht über Funk noch irgendetwas zu reparieren, doch das sieht nicht gut aus für den Niederländer. Er biegt an die Box ab, gibt aber das Rennen noch nicht auf. Kann da noch was repariert werden oder war es das mit dem Traum vom Hattrick?

10 Vettel hängt fest Nach seinem Überholmanöver in der ersten Runde sitzt Sebastian Vettel nun im Mittelfeld fest und kommt nicht von Rang zehn weg. Er liegt gut zwei Sekunden hinter Stroll.

9 Überholmanöver von Lewis Hamilton In Kurve 4 hat Hamilton es mit Hilfe von DRS dann endlich hinter sich gebracht und kann seine Aufholjagd nach vorne fortsetzen. Gut vier Sekunden fehlen zu Verstappen, der zuletzt wieder deutlich gegenüber Bottas verloren hatte.

9 Albon hält sich So einfach macht es Alex Albon dem Weltmeister nicht und er wehrt sich mit dem Red Bull tapfer gegen Hamilton, der auf seinen nächsten Angriff hoffen muss.

7 Abstand bleibt stabil Bottas konnte sich zuletzt nicht mehr deutlich von Verstappen absetzen, liegt aber mit 2,3 Sekunden weiterhin solide vor Max Verstappen. Etwas weiter hinten hat sich Hamilton derweil ganz nah an Albon herangerobbt und bald dürfte der Angriff kommen.

4 Überholmanöver von Lewis Hamilton Inzwischen ist das auch schon passiert und Hamilton zieht ohne Schwierigkeiten an Norris vorbei. Nächster auf seiner Liste wird dann Albon sein.

3 Überholmanöver von Alex Albon Alex Albon macht kurzen Prozess und holt sich den McLaren von Norris. Der droht Gefahr gleich eine weitere Position zu verlieren, denn nun wird DRS freigegeben und damit dürfte Hamilton leichtes Spiel gegen den McLaren haben.

2 Bottas setzt sich ab Während hinter ihm Zweikämpfe herrschen, hat Bottas in der ersten Runde schon richtig an Vorsprung rausgeholt und liegt nun 2,4 Sekunden vor Verstappen. Der seinerseits hat sich auf der zweiten Hälfte der Runde ein wenig Luft zu Norris verschafft. Einen Platz gutmachen konnte Vettel, der sich Platz zehn von Ricciardo geschnappt hat.

1 Norris macht Druck So einfach lässt sich Lando Norris hier nicht abschrecken. Immer wieder setzt der Brite eine Attacke gegenüber Verstappen, der da mächtig zu tun hat und gleichzeitig zu Bottas verliert. Noch nichts gutmachen konnte Hamilton, der weiter auf Rang fünf festsitzt.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus und das erste Rennen der Saison 2020 läuft! Valtteri Bottas erwischt einen guten Start und kann sich vorne halten, dahinter macht Norris richtig Druck und wäre da sogar fast am Red Bull vorbeigezogen.

Feld kehrt zurück in die Startaufstellung Angeführt von Valtteri Bottas, kehrt das Feld in die Startaufstellung zurück. Nicht mehr lange, dann erfolgt der Start ...

Einführungsrunde läuft Die Spannung steigt und die Autos setzen sich für die Einführungsrunde in Bewegung. Der Blick auf die Reifen verrät, dass sich jenseits der Top Ten alle für den Medium am Start entschieden haben. In den Top Ten startet einzig Verstappen auf dem Medium, alle andere müssen auf Soft fahren.

Das Wetter Kurz vor der Einführungsrunde blicken wir auf das Wetter. In Spielberg ist es noch einmal wärmer geworden und vor dem Rennen liegt die Lufttemperatur bei 38 Grad, die Strecke hat sich auf 54 Grad aufgeheizt. Einfach wird der Saisonstart also nicht!

So läuft die abschließende Siegerehrung Zum Auftakt der Formel-1-Saison 2020 müssen natürlich strenge Hygienekonzepte befolgt werden, welches auch Einfluss auf die Siegerehrung haben wird. Heute Vormittag hat die FIA veröffentlicht, wie die Zeremonie nach dem Rennen ausfallen soll. So müssen die drei Führenden nach der Ziellinie in der Ausrollrunde deutlich Tempo rausnehmen, sodass das restliche Feld überholen kann und in die Boxengasse abbiegt. Die Top 3 hingegen findet sich auf der Start-und Zielgeraden ein, wo dann mit Abstand zunächst gewogen wird, ehe die Siegerinterviews folgen. Nun folgt Hightech pur: Ein ferngesteuerter Trolley bringt Wasser und Handtuch, sowie Kappe und Mundschutz. Die eigentliche Siegerehrung folgt dann auf drei separaten Treppchen, die vor den Autos platziert werden. Etwas überraschend es lediglich, dass die Champagnerdusche trotz allem weiter stattfinden wird.

Norris die Überraschung vom Qualitag Die größte Überraschung im Qualifying gestern dürfte aber die starke Performance von Lando Norris gewesen sein. Der McLaren-Pilot hatte nicht nur den größten Konkurrenten Racing Point im Griff, sondern setzte sich auch gegen Alex Albon im Red Bull durch. Eine Tatsache, die Norris selbst überraschte, immerhin hatte man vor dem Wochenende geglaubt, gegen "Mercedes-Kopie" Racing Point keinerlei Chance zu haben. Für Sergio Perez wurde es Position sechs. Der Rennsonntag allerdings ist natürlich noch einmal eine andere Sache und heute heißt es sich für die kleineren Teams gegen die Platzhirsche beweisen.

Die Formel 1 ist bunt Im Mittelpunkt soll beim Auftakt der Formel 1 nicht nur das Racing stehen, die Rennserie wirbt auch für mehr Vielfalt. Schon vor Saisonstart hat die FIA die Initiative #WeRaceAsOne ins Leben gerufen. Mercedes hat sein Auto als Zeichen gegen Diskriminierung in diesem Jahr schwarz lackiert und viele Fahrer haben Botschaften an ihren Helmen angebracht. Vor dem Start wollen alle 20 Piloten T-Shirts mit der Botschaft "End Racism" tragen. Dazu hatten sich viele der Fahrer zu einem Kniefall aus Solidarität mit der Bewegung Black Lives Matter entschieden.

Debakel für Ferrari Ein riesengroßes Debakel erlebte Ferrari. Der Rennstall wusste durch die Tests zwar, dass man weit zurückliegt, dass es aber so dramatisch ist, darauf hat man sich aber wohl nicht eingestellt. Charles Leclerc kam im Qualifying nicht über Platz sieben hinaus, Sebastian Vettel verpasste als Elfter sogar den Einzug ins Q3. So war man nicht einmal die Nummer drei, sondern musste auch Mittelfeldteams der letzten Saison den Vortritt lassen. Ob das heute noch zu reparieren ist? Dazu kommt, dass alle Autos mit Ferrari-Motor deutlich langsamer sind und das vermuten lässt, dass auch neue Updates in Ungarn die Saison wohl schwer retten können.

Kann Verstappen mit Medium angreifen? Profiteur der Strafe ist unter anderem Max Verstappen, der dadurch einen Platz gewinnt und nun von Platz zwei Druck machen kann. Bei Red Bull hofft man auch darauf, dass man am Start einen Reifenvorteil hat. Das Team hatte Verstappen in Q2 als einzigen Fahrer im Feld mit dem Medium auf die Strecke geschickt, mit dem er sich schließlich auch für die nächste Runde qualifizierte und somit heute in der ersten Phase des Rennens fahren darf. Dadurch könnte Verstappen einen deutlich längeren ersten Stint fahren als die Konkurrenz im Mercedes.

Hamilton verliert Platz zwei Vor dem Start ging es noch einmal hoch her. Erst sah alles nach einer reinen Mercedes-Reihe aus, dann kam aber alles anders. Direkt nach dem Qualifying liefen zwei Untersuchungen: Eine wegen der Tracklimits, die andere wegen Missachten von gelben Flaggen. Wegen überfahren der Tracklimits wurde ihm die erste Zeit aberkannt, weshalb das Urteil für das zweite Vergehen noch wichtiger war, es folge aber ein weiterer Freispruch. Vor wenigen Minuten hieß es für Hamilton allerdings dann noch einmal bei den Stewards vorbeischauen, da Red Bull neue Beweise vorlegte, auf denen laut dem Team ein klarer Verstoß zu erkennen war. Kurzfristig folgte dann eine Neubewertung, wodurch Hamilton dann doch eine Strafe erhielt und in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten muss. Es geht also nur noch von Rang fünf los für den amtierenden Weltmeister.

Bottas startet von der Pole Wie von vielen Experten im Vorfeld erwartet, dominierte Mercedes die ersten Tage in Spielberg. Allerdings ist die Pole von Bottas doch durchaus überraschend, Hamilton musste sich mit Platz zwei im Qualifying begnügen und steht nach einer Startplatzstrafe sogar noch weiter hinten in der Startaufstellung. Max Verstappen macht von Platz zwei Druck, gefolgt von Lando Norris und Alex Albon, die dort vorne eher weniger erwartet worden waren. Einen Rückschlag musste Ferrari schlucken. Charles Leclerc startet nur von Position sieben und der zum Saisonende scheidende Sebastian Vettel schied gar in Q2 aus. Das wird eine