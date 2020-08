Liveticker

13 Alle Fahrer unterwegs Jetzt kommt dann auch die Top 4 noch einmal auf die Strecke. Sie sind alle auf dem Softreifen. Überraschend: Vettel versucht's jetzt mit dem Medium.

12 Jetzt wird es voll! Jetzt bricht die Rushhour an! Nach und nach gehen die Fahrer wieder auf die Strecke. Bottas, Hamilton, Verstappen und Leclerc sind noch in den Garagen, ansonsten sind alle Piloten auf dem Kurs.

11 Wann kommt der Rest? Während Hamilton jetzt wieder an seine Box kommt, ist das restliche Feld noch nicht wieder rausgefahren. Noch vier Minuten verbleiben in dieser Session.

9 Hamilton auf Platz zwei Lewis Hamilton hatte auf seiner Runde freie Fahrt, da niemand sonst auf der Strecke war. Das hat der Brite dafür genutzt, um sich hinter Valtteri Bottas auf Rang zwei zu setzen. Damit sollte er locker safe sein für Q3.

7 Strecke wieder freigegeben Die Strecke ist wieder freigegeben und das Qualifying läuft weiter. Als erster Fahrer begibt sich Lewis Hamilton wieder auf die Strecke. Mit einem neuen Satz der Mediums, mit dem es jetzt heißt, sich einen Platz in den Top Ten zu holen. Sollte angesichts der Zeit von Bottas kein Problem sein.

7 Der Zwischenstand Während die Strecke gesäubert wird, ist Zeit genug, um auf den Zwischenstand zu schauen. Valtteri Bottas liegt mit seiner überlegenden Runde souverän an der Spitze und führt 1,1 Sekunden vor Verstappen. Leclerc ist Dritter vor Ocon, Sainz und Norris. Vettel ist Siebter. Hülkenberg rangiert auf Rang zehn.

7 Rote Flagge Das Qualifying in Silverstone ist unterbrochen! Die Rennleitung möchte zunächst den Kies von der Strecke räumen, ehe es weitergehen kann. Alle Fahrer kommen zurück in die Boxengasse.

5 Dreher von Hamilton! Lewis Hamilton wird Bottas diese Position zumindest nicht streitig machen können. Der Brite verliert sein Heck in Luffield. Er kann weiterfahren, nimmt dabei aber viel Kies mit auf die Fahrbahn und auch wenn er über Funk sagt, dass die Reifen okay sind, zeigen die TV-Bilder da etwas anders. Die Pneus sehen alles andere als optimal aus.

5 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q2 Valtteri Bottas brennt hier eine Topzeit hin und unterstreicht, dass er heute so einiges vor hat! Mit dem Medium fährt er eine 1:25.015 und liegt damit 1,1 Sekunden vor Max Verstappen.

4 Erste Zeiten stehen Alex Albon markiert die erste Bestzeit in Q2. Kurz darauf kommt auch Nico Hülkenberg über die Linie. Lange wird das aber wohl nicht dauern, bis diese Zeiten Geschichte sind, denn derzeit sind viele schnelle Fahrer unterwegs.

2 Viele pokern mit Medium Die ersten Fahrer sind schon auf der Strecke und wie die Reifen verrät, der Großteil davon mit dem Medium. Hülkenberg hat diesen Reifentyp ebenso aufgezogen wie sein Teamkollege Stroll, beide Red Bull-Fahrer sowie die Piloten von Mercedes und Leclerc im Ferrari. Vettel fährt auch jetzt Soft.

1 Q2 gestartet Start von Q2! 15 Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit, um sich für Q3 zu qualifizieren. George Russell, der sich als 13. für Q2 qualifizierte, könnte übrigens noch Ärger drohen. Nach dem Qualifying wird es eine Untersuchung geben, da Russell bei Gelben Flaggen seine schnelle Zeit gesetzt hat. Das gab die Rennleitung gerade bekannt.

18 Q1 beendet Q1 ist beendet und alle Fahrer haben ihre Runden abgeschlossen. Einmal mehr mit den Einzug in Q2 überzeugen konnte George Russell. Für Magnussen, Giovinazzi, Räikkönen, Grosjean und Latifi hingegen ist das Qualifying bereits jetzt zu Ende.

17 Gelbe Flagge Das ist jetzt für viele ärgerlich! Latifi ist neben der Strecke und sorgt für Gelbe Flaggen. Es bleibt zwar bei einer kurzen Gelbphase, aber ein paar Fahrer waren da doch betroffen und mussten vom Gas gehen.

16 Es geht in die finalen Minuten Es geht in die finalen Minuten von Q1! Bis auf Bottas, Verstappen, Leclerc und Albon sind noch einmal alle Fahrer aus ihren Boxen gefahren.

14 Die derzeit Ausgeschiedenen Während momentan alle Fahrer in der Garage sind und sich auf den möglichen zweiten Run vorbereiten, können wir einen Blick auf die Liste derer werfen, die derzeit ausscheiden würden. Nicht in Q2 dabei sind aktuell Magnussen, Räikkönen, Giovinazzi, Latifi und Grosjean.

12 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q1 Valtteri Bottas hat in der Zwischenzeit seine Bestzeit noch einmal runtergeschraubt. Eine 1:25.801 war er in seiner letzten Umrundung gefahren. Auch Hamilton hat zulegen können und liegt nur noch 0,099 Sekunden hinter dem Teamkollegen. Verstappen fehlen 0,3 Sekunden zur Bestzeit.

11 Vettel abgeschlagen Bei Sebastian Vettel war bisher noch nicht wirklich viel drin im Qualifying. Nur Position elf steht für ihn zu Buche. Hülkenberg ist derzeit Elfter.

9 Verstappen kommt ran Vielleicht kann ja Max Verstappen für etwas Würze in diesem Qualifying sorgen? Der Niederländer kommt mit 0,023 Sekunden Rückstand ganz nah an Bottas heran.

8 Mercedes-Doppelspitze Die Mercedes sind durch und zeigen klar, dass die Pole heute nur über sie gehen wird. Mit einer Zeit von 1:26.092 Minuten führt Valtteri Bottas die Ergebnisliste vor Hamilton an. Inzwischen sind auch die Red Bull aus der Box gefahren. Beide sind auf ihrer ersten schnellen Runde.

7 Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1 Jetzt tut sich einiges in der Ergebnistabelle. Leclerc ist der neue Führende vor Stroll und Gasly. Nico Hülkenberg liegt für den Moment auf Rang sechs, nachdem er sich auf der schnellen Runde einen Fehler erlaubte und weit rauskam.

5 Neue Bestzeit von Daniil Kvyat in Q1 Daniil Kvyat markiert eine neue Bestzeit in Q1 mit einer 1:26.819. Der Russe muss heute so weit wie möglich vorkommen, denn morgen wartet eine Fünf-Positionen-Strafe wegen eines Getriebewechselns auf ihn.

5 Es füllt sich So langsam wird der Verkehr auf dem Asphaltband mehr. Nur noch drei Autos stehen in der Box, darunter die Red Bull von Verstappen und Albon.

3 Erste Zeiten sind gesetzt Die ersten Zeiten in diesem Qualifying sind gesetzt. Momentan führt Antonio Giovinazzi, allerdings werden da noch viele Fahrer kommen, die da noch deutlich was drauflegen können. Gerade auf die Strecke gegangen ist auch Nico Hülkenberg. Wir sind gespannt, was er abliefern kann, wenn es darauf ankommt. In den Trainings gab es ja jeweils einen Top-Ten-Platz.

2 Fünf Fahrer auf der Strecke Große Hektik herrscht zu Beginn von Q1 nicht und bisher sind nur fünf Fahrer auf der Strecke. Alles sind auf dem Soft.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Silverstone ist erfolgt und die ersten Fahrer begeben sich mit Giovinazzi und Räikkönen bereits auf die Strecke.

Die Bedingungen Noch ein schneller Blick auf das Wetter, ehe es dann ernst wird. Vor dem Start des Qualifying liegt die Streckentemperatur bei 40 Grad. Die Lufttemperatur beträgt 22 Grad.

Die Strecke Der Silverstone Circuit nördlich von London ist seit der ersten Stunde im Programm der Formel 1 und gehört zu den Klassikern im Motorsport. Vor allem die vielen fließenden Kurvenkombinationen machen die 5,891 Kilometer in Silverstone zu einem Highlight. Die Abfolge Copse, Maggotts und Becketts, die mit mehr 250 km/h gefahren werden, verlangt von den Fahrern alles ab.

Vettel mit Problemen Bei Sebastian Vettel gehen die nicht enden wollenden Probleme in Silverstone hingegen weiter. Nachdem er schon am Freitag wegen verschiedenen Defekten kaum zum Fahren kam, lief auch das dritte Training nicht optimal. "Da ist wieder was lose, beim Bremspedal", meldet Vettel am Funk und kam schließlich an die Box zurück. Passiert war das dieses Mal aber zu einem relativ späten Zeitpunkt und so konnte der Heppeneheimer zumindest einige Runden sammeln. Mehr als Platz 14 sprang aber nicht heraus.

Enge Abstände ab Platz vier Während die Top drei noch relativ dicht zusammen lagen, klaffte ab Platz vier eine große Lücke. Stroll fehlten als Viertplatzierten bereits sieben Zehntel auf die Bestzeit. Aber zumindest dahinter war es eng und so könnten wir einen spannenden Kampf um die Plätze in Q3 erleben. Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo, Hülkenberg trennen nur drei Zehntel.

Mercedes ist der Favorit Als Favorit ins Qualifying gehen die Mercedes. Nachdem es am Freitag noch so aussah, als würde das Feld hier enger beisammen sein, zeigte Mercedes im Abschlusstraining wieder seine Stärke. Valtteri Bottas war im dritten Training mit einer 1:25.873 der schnellste Fahrer, Lewis Hamilton wurde mit 0,1 Sekunden Rückstand Zweiter. Einzig Max Verstappen konnte mithalten. Er beendete die finale Trainingssession mit 0,3 Sekunden Rückstand auf Rang drei.

Hülkenberg für Pérez Im Starterfeld des Qualifyings befindet sich heute mit Vettel nicht nur ein deutscher Fahrer. Nico Hülkenberg kommt unverhofft zu einem Comeback in der Formel 1: Nach einem positiven Coronatest von Sergio Pérez holte Racing Point den 2019 bei Renault ausgemusterten Nico Hülkenberg als Ersatz für den Mexikaner nach Silverstone. Bisher die richtige Wahl, denn Hülkenberg kommt mit dem Racing Point gut zurecht und überzeugte mit guten Trainingsleistungen. In allen drei Training war Hülkenberg in den Top Ten gelandet.