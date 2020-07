Liveticker

60 Pérez muss reinkommen Für Sergio Pérez heißt es zurück an die Box kommen. Der Mexikaner hat sich mit einem harten Verbremser vorhin seinen rechten Vorderreifen zerstört.

57 Red Bull kann noch nicht überzeugen Bisher kann Red Bull in diesem Training noch nicht überzeugen und Max Verstappen müht sich momentan im Mittelfeld ab. Erster Mercedes-Verfolger sind die Racing Point, allerdings auch mit Respektabstand.

55 Fast alle wieder unterwegs Bis auf Pierre Gasly, an dessen Auto weiter geschraubt wird, sind alle Fahrer wieder auf der Strecke. Viele sind inzwischen auf dem Soft oder Medium.

54 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:16.089. Hamilton liegt allerdings nur 0,037 Sekunden hinter dem Teamkollegen.

51 Geteilte Arbeit bei Mercedes Mercedes teilt sich die Arbeit in der zweiten Hälfte der Session. Hamilton ist gerade auf dem Hard wieder auf die Strecke gegangen.

49 Bottas auf Medium Es dauert nicht lange und dann bekommt Grosjean Gesellschaft. Sein Teamkollege Magnussen und auch Valtteri Bottas sind wieder unterwegs. Bei beiden Piloten ist ebenfalls der Medium-Reifen ans Auto geschraubt.

47 Grosjean bricht die Stille Romain Grosjean bricht die Stille und lenkt seinen Haas mit dem Medium-Reifen wieder auf der Strecke. Derzeit liegt der Franzose auf Rang zwölf.

45 Halbzeit im 1. Training 45 Minuten im 1. Trainings sind bislang gelaufen. Einen wirklichen Eindruck über das Kräfteverhältnis gibt es nicht, da die Teams und Fahrer auf unterschiedlichen Reifen unterwegs waren. Klar scheint aber zu sein, dass Mercedes auch hier das Team zu sein scheint, welches es zu schlagen gilt. Gut zwei Sekunden liegen die Mercedes aktuell vor der Konkurrenz.

39 Alle an der Box Es wird ruhig auf dem Hungaroring. Alle Fahrer sind zurück an ihren Boxen. Noch gar nicht draußen war Gasly. An seinem Auto wird aktuell gewerkelt, nachdem man einem Defekt an der Power-Unit vermutet.

35 Boxenfunk Max Verstappen Bei Max Verstappen geht es über Funk darum, ob er noch einige Runden fahren soll. Der Niederländer hat darauf wenig Lust. "Es ist schlecht und es regnet. Ich komme rein", lautet sein Urteil.

34 Pérez neuer Dritter Der Racing Point scheint auch hier zu laufen. Pérez setzt auf den Hard eine 1:18.085 und schiebt sich damit auf die dritte Position hinter die beiden Mercedes. Latifi ist Vierter vor Verstappen und Leclerc. Vettel liegt auf Rang 15.

32 Kommt der Regen? Einige Fahrer melden über Funk, dass der Regen jetzt stärker wird. Noch kann hier gefahren werden, aber wenn es länger regnet oder mehr wird, werden wir uns sicherlich auf eine Pause einstellen müssen.

32 Gasly weiter in der Box Pierre Gasly steht weiterhin an der Box und hat noch keine Runde fahren können. Schaut aus, als gäbe es dort vielleicht einen technisches Problem.

31 Latifi neuer Dritter Ob hier wirklich schon alle die Hosen runterlassen? Schaut eher nicht so aus, denn gerade hat sich Rookie Nicholas Latifi mit seinem Williams auf die dritte Position hinter die Mercedes gesetzt.

30 Dreher von Kubica Robert Kubica sorgt hier kurzzeitig für Gelbe Flaggen. Der Pole hat sich direkt nach der Ausfahrt aus der Box gedreht. Passiert ist dabei aber nichts und er kann seinen Stint fortsetzen.

27 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:16.126 und liegt nun wieder vor Bottas und Verstappen. Dahinter indes gibt es aktuell viel Bewegung in der Zeitentabelle. Vettel zum Beispiel ist mit seiner Zeit auf Platz elf abgerutscht.

25 Vettel setzt sich auf Platz vier Sebastian Vettel setzt sich mit dem Hard auf die vierte Position hinter Max Verstappen. Der Abstand zu Mercedes ist mit 2,4 Sekunden aber enorm. Da wird man schauen müssen, wie sich das in den nächsten Minuten entwickeln wird.

23 Auch Vettel wieder unterwegs Auch Sebastian Vettel ist wieder unterwegs. Der Heppenheimer fährt auf dem Hard, während Teamkollege Leclerc den Medium fährt. Geteilte Arbeit also bei Ferrari.

21 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas hat sich inzwischen die Führung zurückgeholt. Mit einer 1:16.559 geht es mit 0,8 Sekunden deutlich am Teamkollegen vorbei.

20 Es füllt sich Inzwischen beginnt die Strecke sich langsam wieder zu füllen und immer mehr Piloten kommen wieder aus ihren Garagen. Einzig Gasly hat hier noch keine Runden gedreht.

19 Neue beste Runde von Lewis Hamilton Wie der Teamkollege legt auch Lewis Hamilton sofort los und fährt mehrere Runden am Stück. Mit einer 1:17.438 übernimmt er die Führung in der Bestenliste vor Bottas und Verstappen.

17 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas hat seine erste Rundenzeit gefahren und schiebt sich mit einer 1:17.765 mit 0,6 Sekunden Vorsprung vor Verstappen.

15 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen hat derweil seine Bestzeit auf eine 1:18.383 hinuntergeschraubt. Lange dürfte die aber nicht halten, denn auch Bottas ist nun auf einer guten Runde.

14 Bottas legt los Auch Mercedes macht jetzt die ersten Kilometer am Ungarn-Wochenende. Valtteri Bottas geht auf dem Soft-Reifen auf die Strecke. Viel los ist dort noch immer nicht. Neben ihm dreht einzig Verstappen seine Kreise.

10 Neue beste Runde von Max Verstappen Max Verstappen ist es, der als erster Fahrer in dieser Session auch eine Rundenzeit hinbringt. Eine 1:19.536 war er gefahren. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben.

6 Drei waren noch nicht draußen Nach sechs Minuten in diesem Training sind drei Autos noch nicht auf der Strecke gewesen. Gasly, Hamilton und Bottas stehen derzeit noch in ihren jeweiligen Garagen. Gerade rausgefahren ist Max Verstappen. Der hat derzeit die Strecke für sich, denn alle anderen sind nach ihren Installationsrunden wieder in die Box gekommen.

3 Das Wetter Während die Installationsrunden laufen, haben wir Zeit auf die Wettervorhersagen zu schauen. Vorhergesagt sind Temperaturen um die 20 Grad und auch Regenschauer sind möglich, wenn auch nicht in der Intensität wie letztes Wochenende in Spielberg.

1 Ferrari fackelt nicht lange Auch Ferrari fackelt nicht lange und hat seine beiden Fahrer bereits für erste Erkundungskilometer auf den Kurs geschickt. Insgesamt sind bereits 14 Autos unterwegs.

1 Start 1. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Budapest ist erfolgt. Die ersten Fahrer sind bereits auf der Strecke und absolvieren die Installationsrunden.

Kubica fährt 1. Training für Räikkönen Im 1. Training ist mit Robert Kubica wieder ein Freitagsfahrer im Einsatz. Kubica übernimmt im ersten Training den Alfa Romeo von Stammpilot Kimi Räikkönen. Das Team hat sich für diesen Schritt entschieden, da Kubica bereits bei seinem Einsatz in Spielberg wertvolle Information zur Weiterentwicklung des Autos liefern konnte.

Vettel im Gespräch mit Aston Martin Viel Platz in den Medien nahm auf die Zukunft von Sebastian Vettel ein. Der Heppenheimer ist nach seinem Vertragsende bei Ferrari auf der Suche nach einem Cockpit für 2021, doch so langsam gehen die Optionen aus. Gespräche soll er derzeit mit Racing Point führen, die im kommenden Jahr zu Aston Martin werden. So ganz reibungslos aber könnte eine Vertragsunterzeichnung nicht werden. Sergio Perez verfügt eigentlich über einen gültigen Vertrag bis 2022, Lance Stroll seinerseits ist der Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll und wenige können sich vorstellen, dass er das Cockpit räumen muss.

Was ist mit Ferrari? Bei Ferrari ist hingegen nach dem Auftakt so richtig Dampf im Kessel: Das Auto funktioniert nicht und das Team fährt hinterher, dann die Kollision und darauffolgend heftige Medienkritik. Dass Ferrari sich in Ungarn durch weitere Upgrades aus der Krise retten kann, scheint ungewiss und hinter vorgehaltener Hand wird schon gemunkelt, dass für Teamchef Mattia Binotto bald Schluss sein wird. Nicht gerade die Umgebung, in der man sich aus einem Loch herausmanövrieren kann.

Kann Red Bull angreifen? In Spielberg konnte am Ende niemand wirklich etwas gegen die Mercedes ausrichten und das Team fuhr souverän den Doppelsieg ein, in Ungarn könnte das schon wieder anders aussehen, denn auf dem Kurs ist der Speed nicht so bedeutend wie in den Bergen der Steiermark. Nicht wenige im Fahrerlager rechnen damit, das Red Bull auf dem verwinkelten Kurs wieder angreifen könnte. Auch Lewis Hamilton glaubt in Ungarn auf einen stärkeren Red Bull.

Renault legt Protest gegen Racing Point ein Wenige Stunden nach dem Steiermark GP kam es zu einem Szenario, mit dem viele gerechnet hatten: Renault legte offiziell Protest gegen Racing Point ein. Die Franzosen werfen Racing Point vor, die Bremsbelüftungen nicht selbst konstruiert, sondern Daten von Mercedes genutzt zu haben. Die FIA konfiszierte entsprechende Teile und nun heißt es abwarten, bis alle Informationen gesichtet sind. Während Renault zu diesem Protest in Ungarn schwieg, geht Racing Point davon aus, dass man am Ende freigesprochen wird.

Der WM-Stand Die Formel 1 kennt aktuell keine Pause und wir gehen ins dritte Rennwochenende in Serie. Station ist dieses Mal der Hungaroring in Budapest. Nach zwei Rennen in Spielberg führt in der WM Valtteri Bottas mit 43 Punkten die Tabelle an. Teamkollege Lewis Hamilton allerdings lauert mit 37 Zählern. Die bisherige Überraschung der Saison ist Lando Norris im McLaren, der sich auf Rang drei (26 Pkt.) der Fahrer-WM eingefunden hat.