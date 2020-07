Liveticker

7 Strafe für Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen wird von der Rennleitung bestraft, da er am Start seine Startposition nicht ordnungsgemäß eingenommen hatte. Er erhält eine 5-Sekunden-Strafe.

7 Blick auf das Zwischenklassement Nach den ersten hektischen Minuten heißt es einmal durchatmen und einen Blick auf das aktuelle Klassement werden. Hamilton hat alles richtig gemacht und führt derzeit mit 7,8 Sekunden Vorsprung zu Verstappen. Dahinter findet sich ein Haas. Wir erinnern uns, die waren schon vor dem Start an der Box und haben auf Slicks gewechselt. Magnussen liegt knapp vor Stroll und Teamkollege Grosjean. Leclerc ist Sechster vor Bottas und Vettel.

6 Reifenschaden bei Nicholas Latifi Es ist wie verhext bei Williams! Wie schon letzte Woche in der Steiermark kann das Team die guten Startpositionen nicht nutzen. Russell fiel beim Start zurück, Latifi ist jetzt mit einem Reifenschaden unterwegs und kriecht zurück an die Box. Wie es dazu kam, wurde nicht von den TV-Kameras eingefangen. Eine Untersuchung der Rennleitung betreffend Sainz und Latifi spricht aber dafür, dass die beiden Fahrer sich da in die Quere gekommen sind.

5 Boxenstopp von Max Verstappen Jetzt kommt auch das restliche Feld zu seinem Stopp, darunter auch Verstappen, der nun wieder hinter Hamilton zurückrutscht.

4 Boxenstopp von Sebastian Vettel Auch Vettel war drin, bei ihm allerdings dauert der Stopp richtig lange und die tolle Position aus Runde eins ist schon wieder dahin! Schuld ist der Verkehr durch die vielen Boxenstopps, weshalb Ferrari da lange warten musste, ehe sie Vettel losfahren lassen haben.

4 Hochbetrieb in der Box Jetzt herrscht Hochbetrieb in der Box und gleich zahlreiche Fahrer kommen zu ihrem Reifenwechsel. Der neue Führende ist dadurch Verstappen vor Ricciardo.

3 Hamilton meilenweit weg Hamilton ist derweil schon Meilenweit weg und liegt über sieben Sekunden vor seinem ersten Verfolger. Da wird abzuwarten sein, ob ihn da überhaupt noch jemand gefährlich wird.

3 Boxenstopp von Charles Leclerc Eine Runde später kommen dann auch Leclerc und Bottas an die Box und wechseln auf Slicks. Leclerc bekommt gebrauchte Soft, Bottas ist auf dem Medium.

2 Boxenstopp von Daniil Kvyat Daniil Kvyat kommt an die Box und holt sich jetzt die Slickreifen ab. Mal sehen, ob sich das schon auszahlt für den Russen im AlphaTauri.

2 Hamilton eilt davon Lewis Hamilton eilt davon und nach der ersten Runde liegt er schon drei Sekunden vor Lance Stroll. Dahinter dann Verstappen vor Vettel und Leclerc. Gewinner des Starts war auch Latifi, der nun Zehnter ist.

1 Start Rennen Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Rennens in Budapest ist erfolgt! Lewis Hamilton kann seine Position behaupten, dahinter aber kommt es zu vielen Veränderungen! Die Ferrari kommen gut weg und schnappen sich gleich Pérez und Bottas. Kurz darauf mischt dann auch Verstappen mit und zieht seinerseits an den Ferrari vorbei.

Start steht kurz bevor Die Autos kehren zurück in die Startaufstellung, bald wird der Start erfolgen. Die Strecke ist an einigen Stellen schon ziemlich abgetrocknet, mal schauen, wie lange überhaupt auf dem Inter gefahren werden kann. Kvyat meldet sich sogar schon bei der Box an und möchte Slicks haben. Der Russe ist aber nicht derjenige, der schon vor dem Start abbiegt, sondern die beiden Haas. Das wird interessant werden, ob sich diese Entscheidung auszahlt.

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und das Feld setzt sich in Bewegung. Kurz zuvor hatte Verstappen seiner Crew für ihre schnelle Arbeit bedankt und sich noch einmal für seinen Fehler entschuldigt.

Der Blick auf die Reifen Bei den Bedingungen starten natürlich erst einmal alle mit Regenreifen. Überraschend ist einzig die Strategie bei Haas. Dort wird Kevin Magnussen mit Full-Wet auf die ersten Runden gehen. Alle anderen sind auf dem Intermediate.

Regen hat nachgelassen Zum Start des Rennens hat der Regen inzwischen aufgehört, aber die Strecke ist nur noch leicht feucht. Es wird also definitiv mit nasser Strecke gestartet werden, dann aber dürfte es spannend werden, wie sich die Teams auf die veränderten Bedingungen einstellen, wenn der Kurs abtrocknet. Dabei sein wird dann wohl auch Verstappen. Schaut danach aus, als hätte sein Team sein Auto pünktlich herrichten können.

Williams mit starkem Qualifying Nach dem Motto "Totgeglaubte leben länger" hat sich Williams in der bisherigen Saison immer weiter vorgekämpft und gestern fanden sich zum ersten Mal nach zwei Jahren Durststrecke wieder zwei Williams-Piloten in Q2 weiter. George Russell erreichte am Ende einen richtig guten zwölften Platz und auch Nicholas Latifi wird mit Rang 15 von einer guten Position in den Ungarn Grand Prix gehen. Nun gilt es die Startplätze nur noch im Rennen umsetzen.

Red Bull abgeschlagen Bei Verstappen wird weiterhin fleißig gearbeitet. 15 Minuten verbleiben, in denen man am Auto arbeiten darf. Losfahren dürfte Verstappen, wenn man sein Auto denn hinbekommt zum Start, von Platz sieben. Alex Albon muss von Platz 13 ins Rennen gehen und damit sogar hinter einem Williams. Nicht gerade die Bilanz, die sich das Team in Ungarn erhofft hatte.

Ferrari stellt dritte Reihe Einen Aufwärtstrend legte nach einem völlig verkorksten Auftakt Ferrari hin. Zwar war der Rückstand zu Mercedes weiterhin riesig, dennoch sind Fortschritte zu erkennen. Sebastian Vettel erzielte im Qualifying den fünften Platz, sein Teamkollege Leclerc muss neben ihm ins Rennen gehen. Angesichts der Brisanz des letzten Rennens, wo Leclerc durch einen Crash mit Vettel beide Autos aus den Rennen war, wird es da wohl noch einmal eine Ansage des Teamchefs gegeben haben, nicht zu viel zu riskieren.

Ist das Rennen vorbei, ehe es begonnen hat? Diese Szene spiegelt das Red Bull-Wochenende perfekt wieder! Max Verstappen rutscht auf der feuchten Fahrbahn weg und landet in der Streckenbegrenzung. Der Frontflügel ist hinüber und es schaut danach aus, als hätte auch die Aufhängung da Schaden genommen. Verstappen fährt trotzdem erst einmal in die Startaufstellung.

Racing Point erste Verfolger Die ersten Verfolger der Mercedes sind die Racing Point, die damit einmal mehr Argwohn der Konkurrenz auf sich zogen. Immerhin handelt sich doch um ein nachgebautes Vorjahresmodel des Mercedes. Einen Protest von Renault gab es nach dem vergangenen Rennen. Die Franzosen werfen Racing Point vor, die Bremsbelüftungen nicht selbst konstruiert, sondern Daten von Mercedes genutzt zu haben. Eine Entscheidung steht noch aus und bis diese fällt, wird wohl noch einige Zeit ins Land streichen. Platz drei ging an Lance Stroll, Sergio Pérez ist Vierter.

Blick in den Himmel Für Würze im heutigen Rennen könnte das Wetter sorgen. Vor gut einer Stunde hat es in Budapest begonnen zu regnen und das könnte für eine neue Hackordnung führen. Könnte, denn in Spielberg hat Mercedes schon gezeigt, dass sie auch den Regen nicht wirklich fürchten müssen. Dort hatte Hamilton im Nassen eine überlegende Pole gefeiert.

90. Pole für Lewis Hamilton Lewis Hamilton ist in Ungarn auf der Jagd zu neuen Rekorden. Im gestrigen Qualifying gab es für den Briten die souveräne 90. Pole seiner Karriere, heute kann er einen Rekord von Schumacher brechen. Schumacher hatte acht Mal den Frankreich Grand Prix in Magny-Cours gewonnen. Hamilton könnte heute zum achten Mal auf dem Hungaroring siegen und würde in dieser Rekordliste mit dem deutschen Rennfahrer aufschließen. Neben ihm in der ersten Startreihe steht Teamkollege Valtteri Bottas.