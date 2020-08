Liveticker

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 2. Trainings in Spa-Francorchamps ist erfolgt. Sofort rausgefahren ist aber noch niemand.

FIA zeigt Bahrain-Layouts

Das in der Saison 2020 zwei Rennen in Bahrain gefahren werden, ist bereits bekannt, in der Pause zwischen die Sessions gingen die Verantwortlichen nun ins Detail und stellten zwei unterschiedliche Streckenlayouts für das Rennen vor. Rennen Nummer eins findet auf dem ursprünglichen Kurs statt, das zweite Rennen hingegen wird auf dem sogenannten "äußeren Kurs" gefahren. Der verfügt über vier mittelschnelle Kurven und ist mit 3,543 Kilometern nur 200 Meter länger als Monaco, allerdings viel schneller. Simulationen errechneten eine Rundenzeit von gerade einmal 55 Sekunden.