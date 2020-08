Liveticker

25 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit...

24 Neue beste Runde von Alex Albon Alex Albon setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:45.092. Hinter ihm hat sich Lando Norris eingefunden.

23 Viele unterschiedliche Reifen Die Wahl der Reifenmischung fällt dabei sehr unterschiedlich aus. Einige sind mit der weichsten Mischung rausgefahren, andere haben den Medium am Auto und wieder andere sind auf dem Hard. Als Einziger nicht rausgefahren ist bislang Max Verstappen.

21 Jetzt geht's schnell Nun geht es Schlag auf Schlag! Nach und nach gehen immer mehr Piloten auf die Strecke und auch die Topteams sind bereits unterwegs. Ebenso die Ferrari-Piloten Vettel und Leclerc.

20 Albon und Norris versuchen es Alex Albon und Lando Norris sorgen dafür, dass wir jetzt ein paar Autos auf der Strecke sehen. Beide testen aus, was die Strecke unter diesen Bedingungen hergibt. Der Regen übrigens war nicht sehr intensiv und hat an den meisten Stellen bereits wieder nachgelassen oder ganz aufgehört.

18 Mischbedingungen die Herausforderung Eben diese Mischbedingungen werden auch für den Nachmittag und vor allem den Rennsonntag eine Herausforderung werden. Da nicht sicher ist, ob und wie viel es regnet, wird es für die Teams nicht leicht werden, die richtige Abstimmung zu finden.

15 Es beginnt zu tröpfeln Jetzt gibt es einen Vorgeschmack darauf, wie schnell das Wetter sich hier ändern kann. Eigentlich sollte es heute Vormittag nicht regnen, jetzt aber gibt es an einigen Streckenabschnitten dicke Tröpfchen. Schaut nicht danach aus, als würden hier schnell Fahrer auf die Strecke gehen.

13 Niemand mehr draußen Kevin Magnussen und Romain Grosjean biegen jetzt in die Boxengasse ab. Niemand der 20 Fahrer ist auf dem Kurs.

11 Einsames Duo Wir würden gerne schreiben, dass sich in den letzten Minuten etwas getan hat, dem ist aber nicht so. Magnussen und Grosjean sind weiterhin die einzigen Fahrzeuge auf der Strecke. Einige Fahrer sind inzwischen in die Autos gestiegen, sieht aber derzeit nicht danach aus, als würde jemand unbedingt rausfahren wollen.

7 Nur Haas-Boliden drehen Runden Inzwischen haben die beiden Haas-Fahrer die komplette Strecke für sich. Große Eile besteht beim restlichen Feld nicht, hier schnell das Training aufzunehmen. Vermutlich auch, weil es hier gestern einen großen Regenschauer gegeben hat und die Strecke nun technisch wieder völlig "grün" ist.

4 Neue beste Runde von Kevin Magnussen Viele Fahrer sind nach einer Installationsrunde wieder an die Box abgebogen. Die Haas-Piloten indes fahren bereits gezeitete Runden, immerhin muss man vom Freitag viel Trainingsverlust aufholen. Eine 1:45.984 gab es gerade von Magnussen.

2 Keine Eile bei Verstappen Während andere Fahrer bereits auf ihrer Outlap sind, hat es Max Verstappen nicht eilig. Der Niederländer ist gerade erst auf dem Weg in seine Garage.

1 Start 3. Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 3. Trainings in Spa-Francorchamps ist erfolgt. 60 Minuten haben die Teams jetzt Zeit, um die beste Einstellung für das Qualifying und das Rennen zu finden. Zu den ersten Autos auf der Strecke gehören die Haas, immerhin haben sie gestern nach Motorschäden kaum trainieren können.

Was macht das Wetter? Die Vorhersagen Mitte der Woche sprachen noch von einem regnerischen Wochenende. Inzwischen hat sich das Regenrisiko für den Samstag aber zumindest deutlich verringert und nach aktuellen Wetterberichten soll es erst zum Abend Regen geben. Das Training und das Qualifying sollen demnach unter trockenen Bedingungen über die Bühne gehen.

Alarmstufe rot bei Ferrari Ferrari fährt in der Saison 2020 hinterher, das ist schon längst keine Überraschung mehr. Dass es aber so dramatisch ist, hätte aber doch niemand erwartet: Am Freitag war Ferrari gnadenlos unterlegen. Sogar Alfa Romeo, die in diesem Jahr ebenfalls mit der Pace kämpfen, waren deutlich schneller und nahmen dem Werksteam eine halbe Sekunde ab. Charles Leclerc war nur 15, Vettel gar nur 17. Einzig Haas war noch langsamer, nachdem das Team im 1. Training wegen Motorenwechseln nicht fahren konnte und im 2. Training beide Fahrer nur auf gut 40 Minuten Fahrzeit kamen.

Ist es wirklich so eng? Die große Frage wird heute sein, ob es an der Spitze wirklich so eng ist oder aber, ob Mercedes am Freitag schlichtweg nicht alles gezeigt hat, was in dem Auto steckt. Diese Vermutung hatte nach den gestrigen Trainings auch Verstappen, der sich selbst nicht als Kandidat für die Pole sieht. Auch vergangenen Wochenenden haben gezeigt, dass Mercedes zum Samstag meist noch einmal deutlich zulegen konnte und kleine Unstimmigkeiten schnell ausbügeln kann. Wirklich zeigen wird sich das im 3. Training, spätestens aber zum Qualifying.

Verstappen an der Spitze Max Verstappen hatte am Freitag die Nase vorn und fuhr die beste Zeit des Tages. Der Red Bull-Fahrer setzte im 2. Training einer Zeit von 1:43.744 Minuten. Absetzen konnte sich Verstappen aber nicht. Daniel Ricciardo lag gerade einmal fünf Hundertstel hinter Verstappen. Hamilton fehlten nur 0,096 Sekunden, womit er ebenfalls fast gleichauf war. Dahinter ging es ebenfalls bunt zu: Albon folgte auf Platz vier vor Pérez, Bottas und Norris.