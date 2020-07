Liveticker

Regen müssen die Fahrer heute nicht befürchten, denn die Sonne strahlt in Spielberg vom Himmel. Die Streckentemperatur liegt bei 41 Grad, die Lufttemperatur kurz vor dem Rennstart bei 20 Grad.

Strafen gab es auch für Antonio Giovinazzi und Lando Norris. Bei Antonio Giovinazzi wurde das Getriebe gewechselt. An seinem Startplatz ändert sich aber trotz der Stafe nichts, er stand ja ohnehin schon ganz hinten. Lando Norris wurde wegen einem Missachten von gelben Flaggen im 1. Training um drei Positionen nach hinten versetzt und startet von Rang neun.

Nach einem Verstoß gegen die Parc-Ferme-Regelungen nach dem gestrigen Qualifying heißt es für Romain Grosjean heute das Rennen aus der Boxengasse in Angriff nehmen. Einen großen Unterschied macht das für den Franzosen aber nicht. Wegen eines Defekts konnte er ohnehin in Q1 keine gezeitete Runde fahren und wäre als 20. ins Rennen gegangen.

Nachdem beim Auftakt viele Fahrer frühzeitig die Segel streichen mussten, wird es spannend zu sehen sein, wie es heute um die Zuverlässigkeit steht. Einige Teams taten in den letzten Tagen alles, um die Schwachstellen auszubügeln, ob es gelungen ist, wird sich wohl erst heute zeigen, wenn es in den nächsten Härtetest geht.

Bei Ferrari hingegen bewahrheiten sich die Befürchtungen, dass man in dieser Saison gerade einmal um die Spitze des Mittelfelds kämpft. Charles Leclerc verpasste als Elfter zunächst den Einzug ins Q2 und wird nach einer Strafe wegen behindern von Kvyat nur von Platz 14 ins Rennen gehen. Sebastian Vettel kam zwar bis ins Q3, konnte da aber nichts ausrichten und startet als Zehnter.

Viele Überraschungen

Das nasse Qualifying sorgte dabei für so einige Überraschungen. Auf dem fünften Platz fand sich Esteban Ocon im Renault ein. Pierre Gasly wird im AlphaTauri von einem guten siebten Platz ins Rennen gehen. In Feierlaune dürfte auch Williams gewesen sein: George Russell erreichte im Qualifying den starken zwölften Rang, rutscht durch eine Strafe eines Konkurrenten aber noch auf Platz elf der Startaufstellung vor. Negative Überraschung war Racing Point. Am Freitag war der Rennstall noch das Top-Team neben Mercedes und Red Bull, im Nassen schmierten die beiden Fahrer dann völlig ab. Sergio Pérez schaffte es nicht über Platz 17 hinaus, Stroll steht nur auf Platz zwölf der Startaufstellung.