Liveticker

Ratloser Vettel Ganz anders sieht die Gemütslage derzeit bei dem zweiten deutschen Fahrer im Feld aus. Bei Sebastian Vettel lief es schon in der letzten Woche in Silverstone nicht und auch dieses Wochenende scheint es für den Heppenheimer nur noch darum zu gehen, überhaupt Punkte mitzunehmen. Startplatz elf ist alles andere als eine gute Ausgangslage, zumal Vettel andeutete, dass mehr im Qualifying einfach nicht möglich war. Da scheint es schon fast, als müsste er Großbritannien abhaken und auf Besserung in Spanien hoffen.

Wird es was mit dem Hülkenberg-Podest? Angesichts des phänomenalen Comebacks von Nico Hülkenberg verfällt Mercedes in Großbritannien schon fast in die Statistenrolle. Denn der Emmericher fuhr gestern ein starkes Qualifying und steht auf Platz drei. Eine gute Nachricht gab es bereits: Er steht dieses Wochenende auch in der Startaufstellung, nachdem beim vergangenen Rennen ein technischer Defekt schon vor dem Start für den Ausfall sorgte. Jetzt geht es für Hülkenberg darum, die Nerven zu bewahren: Denn beim 70th Anniversary Grand Prix gibt es nicht nur die Chance, sich für einen Stammplatz 2021 zu bewerben, sondern auch endlich das erste Podest zu holen, dass ihm in seinen bisherigen 177 Rennen verwehrt blieb.

Kann Bottas zurückschlagen? Valtteri Bottas konnte sich gestern die Pole schnappen, doch kann der Finne auch heute im Rennen zuschlagen und den WM-Rückstand auf Teamkollege Lewis Hamilton wieder verkürzen? Dafür heißt es auf jeden Fall am Start vorne bleiben, denn sicherlich wird Mercedes die Strategie nach seinem führenden Fahrer ausrichten. Dass jemand anders als Hamilton ihm gefährlich werden kann ist angesichts der großen Dominanz in den vergangen Rennen eher unwahrscheinlich. Zumal heute fast alle Fahrer in den Top Ten mit der gleichen Reifenmischung fahren. Ausnahme ist lediglich Max Verstappen, der auf Hard losfährt.

Bottas startet von der Pole Im Qualifying gelang Valtteri Bottas die Bestzeit mit 1:25.154 Minuten. Damit schüttelte er seinen Teamkollegen Lewis Hamilton bei dessen Heim-Rennen um 0.063 Sekunden ab. Niko Hülkenberg zeigte als Dritter mit 0.928 Sekunden Rückstand auf Bottas, dass er sich mit seinem Auto bereits in kurzer Zeit gut angefreundet hat. Enttäuschend verlief das Qualifying für Hülkenbergs Landsmann Sebastian Vettel, der nur als Zwölfter ins Rennen geht. Teamkollege Charles Leclerc ist immerhin Achter, doch da hat sich Ferrari wieder einmal nicht mit Ruhm bekleckert.