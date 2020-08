Liveticker

8 Es geht in den Showdown! Es geht in den großen Showdown! Die Mercedes versuchen es jetzt mit dem Medium im Kampf um die Pole, Hülkenberg hat abermals Soft aufgezogen, ebenso Verstappen.

6 Erste Runs beendet Die ersten Runs sind beendet. Wenige überraschend führen die Mercedes das Feld an. Mit einem Respektabstand von einer Sekunde folgt dann Ricciardo. Nico Hülkenberg ist Vierter und das obwohl er sich einen kleinen Fehler geleistet hatte. Verstappen folgt auf dem fünften Platz vor Albon und Leclerc.

4 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q3 Lewis Hamilton markiert eine neue Bestzeit in Q3 mit einer 1:25.284. Damit ist er 0,116 Sekunden schneller gewesen als Bottas. Ricciardo liegt aktuell auf Rang drei.

3 Es geht in die ersten schnellen Runden Die ersten Fahrer biegen auf ihre ersten schnellen Runden in Q3 ab. Die Reifenwahl fällt unterschiedlich aus. Einige starten auf den Medium, andere versuchen es erst einmal mit dem Medium.

1 Q3 gestartet Start von Q3! In den nächsten zwölf Minuten geht es zwischen den Fahrern um die Pole. Das Feld lässt sich nicht lange bitten und schnell ist das komplette Feld auf der Strecke.

Boxenfunk Sebastian Vettel Vorhin kam noch ein Funkspruch von Vettel rein. "Ich habe es versucht, aber das war alles, was ich aus dem Auto herausholen konnte", äußert sich der Heppenheimer sichtlich enttäuscht über Platz zwölf.

15 Q2 beendet Q2 ist beendet und leider gibt es für Vettel keine guten Nachrichten: Der Deutsche hat es nicht geschafft, sich einen Platz unter den besten Zehn zu ergattern. 0,193 Sekunden hatten zu Platz zehn gefehlt und er wird nur Zwölfter. Was für eine Klatsche! Ebenfalls draußen sind Ocon, Sainz, Grosjean sowie Russell.

15 Hülkenberg springt auf die Zwei Für Nico Hülkenberg ist die Zitterpartie beendet. Der Emmericher fährt eine saubere Runde und verbessert sich auf die zweite Position hinter Bottas. Für Vettel könnte es enger werden, bisher fehlen die starken Zeiten.

15 Finale Runden laufen Die Fahrer gehen auf ihre letzten Runden in Q2. Jetzt muss alles passen, wenn es unter die besten Zehn der Startaufstellung gehen soll!

12 Es geht in die finalen Runs Jetzt wird es ernst im Kampf um die Top Ten! Die letzten drei Minuten laufen und die ersten Fahrer sind schon wieder auf der Outlap. Unter anderem bei Hülkenberg und Vettel muss dringend die Verbesserung her.

10 Die derzeit Ausgeschiedenen Die derzeit Ausgeschiedenen sind derzeit Vettel, Sainz, Hülkenberg, Grosjean und Russell, der gerade erst auf seine erste schnelle Runde gegangen ist.

9 Vettel nicht in den Top Ten Nach der Runde steht kurz Platz zehn zu Buche, doch dann kommt Leclerc über die Linie und kegelt den Teamkollegen sofort wieder raus aus den Top Ten.

8 Vettel auf der schnellen Runde Sebastian Vettel ist inzwischen auch auf seine schnelle Runde gegangen. Wie beim übrigen Feld ist auch bei ihm der Mediumreifen ans Auto geschraubt.

5 Hülkenberg mit Patzer Bisher lief das Wochenende gut für Hülkenberg, jetzt aber leistet er sich einen Patzer und kommt weit raus und rattert doch hart über die Kerbs. Die Zeit reicht so nur für Rang elf. Da muss unbedingt noch eine Verbesserung her!

5 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q2 Valtteri Bottas markiert eine neue Bestzeit in Q2. 1:25.785 Minuten hatte der Finne für seine Runde benötigt. Hamilton wurde gleich um eine halbe Sekunde abgehängt.

4 Erste Rundenzeiten in Q2 Die ersten Fahrer haben ihre schnellen Runden in Q2 beenden. Derzeit liegt Esteban Ocon mit einer 1:26.266 in Führung. Lange dürfte die aber nicht halten, denn die Mercedes sind auf einer richtig schnellen Runde.

3 Verstappen auf Hard Wenig überraschend hat sich der Großteil dazu entschieden, mit dem Medium auf die Strecke zu gehen. Einzig Verstappen versucht den Sprung in die Top Ten mit dem Hard. Noch nicht auf der Strecke sind die beiden Ferrari und George Russell.

2 Grosjean macht den Anfang Romain Grosjean ist der erste Fahrer, der hier wieder auf die Strecke geht. Er ist auf einem gebrauchten Satz der Medium.

1 Q2 gestartet Start von Q2! In den nächsten 15 Minuten fighten die Piloten um die Plätze in den Top Ten.

18 Q1 beendet Q1 ist beendet und alle Fahrer haben ihre letzten Runden gemacht. Ausgeschieden sind Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen. Sebastian Vettel schaffte den Sprung in die nächste Runde nur als 14. Die beste Zeit kam von Bottas.

18 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q1 Valtteri Bottas legt noch einmal zu und fährt mit einer 1:26.738 die neue Bestzeit in Q1.

16 Wer fährt noch? Der Großteil des Feldes ist für die finalen Runs in Q1 schon wieder auf der Strecke. Einzig Verstappen, Hülkenberg und Leclerc scheinen sich weitere Runden zu sparen und stehen in ihren Garagen.

14 Die derzeit Ausgeschiedenen Momentan ausgeschieden wären Alex Albon, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi und Nicholas Latifi. Große Überraschung in dieser Liste ist einzig Albon. Auch Vettel täte gut daran, noch einmal zuzulegen. Er ist derzeit 13.

13 Enges Ding zwischen Ocon und Russell Zwischen Esteban Ocon und George Russell kommt es zu einer engen Situation. Esteban Ocon hatte einen Konkurrenten auf der langsamen Runde überholt, als von hinten Russell angerauscht kam.

11 Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q1 Die Mercedes-Fahrer holen sich die Führung im Klassement zurück. Die neue Bestzeit liegt bei einer 1:26.818. Bottas ist mit 0,1 Sekunden Rückstand Zweiter, Verstappen ist um 0,3 Sekunden abgehängt.

10 Vettel nur Zehnter Sebastian Vettel hat auch schon die erste schnelle Runde gefahren, wirklich viel herausgesprungen ist dabei aber nicht. Mit Platz zehn muss er sich auch jetzt wieder mit einem Platz im Mittelfeld abspeisen lassen. Leclerc ist derzeit Sechster.

9 Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1 Lange aber darf Bottas sich nicht über die Spitzenzeit freuen. Verstappen kann noch einen Tacken schneller und schiebt sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,021 Sekunden vor den schnellsten Mercedes-Fahrer.

8 Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q1 Valtteri Bottas markiert eine neue Bestzeit in Q1 mit einer 1:27.175. Knapp dahinter folgt dann Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Herausheben muss man aber wieder Hülkenberg, der mit 0,1 Sekunden da richtig nah dran ist.

6 Großteil auf dem Soft Der Großteil des Feldes fährt derzeit auf dem Soft. Einzig Russell, Grosjean und Magnussen sind auf dem Medium. Einen großen Unterschied in Sachen Schnelligkeit konnte man zwischen den beiden Mischungen aber nicht feststellen. Es spricht einiges dafür, dass wir den Medium dann in Q2 bei vielen sehen werden.

4 Neue Bestzeit von Nico Hülkenberg in Q1 Nico Hülkenberg übernimmt wenig überraschend die Spitze im Klassement. Mit einer 1:27.279 war er über eine Sekunde schneller als die Haas-Piloten. Inzwischen hat das Tio auf der Strecke einiges an Gesellschaft gekommen. Immer mehr Piloten haben ihr Qualifying aufgenommen. Nur drei Fahrer stehen mit Stroll, Ocon und Ricciardo noch in der Box.

3 Erste Rundenzeiten stehen Die ersten Rundenzeiten in Q1 stehen bereits. Momentan führt Kevin Magnussen die Liste an, aber bald wird dann auch Hülkenberg durch die Zeitnahme kommen und seine Zeiten sind richtig gut.

1 Start Qualifying Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Silverstone ist erfolgt. 18 Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit, um sich für die Top 15 zu qualifizieren. Als erste Fahrer gehen die Haas auf die Strecke, unmittelbar darauf legt auch Nico Hülkenberg los. Magnussen und Grosjean sind auf Medium, Hülkenberg auf dem Soft.

Das Wetter Noch ein schneller Blick auf das Wetter. Inzwischen ist die Streckentemperatur auf 44 Grad angestiegen, was es nicht unbedingt leichter macht, die Softreifen am Leben zu halten. Die Lufttemperatur liegt bei 24 Grad.

Die Strecke Der Silverstone Circuit nördlich von London ist seit der ersten Stunde im Programm der Formel 1 und gehört zu den Klassikern im Motorsport. Vor allem die vielen fließenden Kurvenkombinationen machen die 5,891 Kilometer in Silverstone zu einem Highlight. Die Abfolge Copse, Maggotts und Becketts, die mit mehr 250 km/h gefahren werden, verlangt von den Fahrern alles ab.

Vettel abgeschlagen Für Vettel droht es das nächste enttäuschende Wochenende zu werden. Der Heppenheimer kam noch nicht richtig in Fahrt und konnte auch im 3. Training keine Zeit bringen, die Selbstvertrauen für das Qualifying geben dürfte. Nur Platz 13 war möglich, womit es gar nur um den Einzug ins Q3 zu gehen scheint.

Mercedes die Favoriten Aber zurück zum Renngeschehen an diesem Wochenende. Im Qualifying gehen die Mercedes wenig überraschend als große Favoriten an den Anlauf. Seit dem ersten Training führen Hamilton und Bottas die Zeitentabelle an und so ist die Frage lediglich, welcher der beiden Mercedes-Fahrer sich die Pole Position holen wird. Dahinter geht es deutlich spannender zu und wir können auf eine bunte Startaufstellung hoffen.

Copygate sorgt für Wirbel Auch neben der Strecke sorgt das rosa Auto für reichlich Wirbel. Unmittelbar vor dem 1. Training hatte die FIA das Urteil im Verfahren zwischen Renault und Racing Point bekanntgegeben. Demnach stellt die von Renault beanstandeten Bremsbelüftungen des Racing Point einen Verstoß gegen das Sportliche Reglement dar. Es gab eine Geldstrafe von 400.000 sowie 15 Punkte Abzug in der Konstrukteurs-WM. Zufrieden sind mit dem Urteil aber kaum jemand: Ferrari, Renault, McLaren, Williams und auch Racing Point kündigten die Absicht an, in Berufung zu gehen. Die ersten vier genannten Teams wollen natürlich eine härtere Strafe, Racing Point eine mildere. Die Angelegenheit wird und also noch länger begleiten.

Hülkenberg darf erneut ran Abermals ins Lenkrad greifen darf an diesem Wochenende Nico Hülkenberg. Der Emmericher war letztes Wochenende überraschend für Sergio Pérez eingesprungen, der positiv auf Corona getestet wurde. Auch der neuste Test, der am Donnerstag beim Mexikaner gemacht wurde, war positiv, womit klar ist, dass er die nächsten Tage sein Auto auf keinen Fall lenken wird. Bisher lief das Wochenende für Hülkenberg außerordentlich gut und in den Trainings waren immer Topplatzierungen drin. Das Abschlusstraining beendete er auf Platz vier. Umso spannender wird zu sehen sein, wozu es heute reichen wird.

Hamilton führt Fahrer-WM an In der Fahrer-Weltmeisterschaft kommt Lewis Hamilton mit einem soliden Polster zum zweiten Rennen in Silverstone. Der Brite hat vor dem großen Rennen zum 70. Geburtstag der Formel 1 88 Punkte auf dem Konto und damit 30 mehr als Teamkollege Valtteri Bottas, der vergangenes Wochenende punktlos blieb. Dritter ist mit 52 Punkten Max Verstappen im Red Bull.