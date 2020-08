Liveticker

Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:26.621 und schiebt sich mit 0,1 Sekunden an Bottas vorbei. Gerade in seine Qualifying-Simulation gegangen ist auch Nico Hülkenberg.

So schlecht scheint der Medium nicht zu gehen. In seiner Qualifying-Simulation geht es für Lando Norris knapp an Hamilton vorbei auf die erste Position. Mal schauen, wo dann gleich Sainz rauskommt.

Auch Hamilton scheint einen Weg gefunden zu haben, um auch in späteren Runden noch etwas aus den weichen Reifen herauszuholen. Mit einer 1:27.280 geht es für den Briten an Bottas vorbei auf die erste Position der Zeitentabelle.

Es geht hin und her zwischen Norris und Leclerc. Nun ist es wieder Leclerc, der die Führung in der Zeitentabelle inne hat. Eine 1:28.346 war der Monegasse bei seiner letzten Umrundung gefahren.

Von solchen Positionen scheint Sebastian Vettel derzeit nur träumen zu können. Der Ferrari kommt einfach nicht in die Gänge. Insgesamt verlief der Freitag des Heppenheimers zwar besser als der am vergangenen Silverstone-Wochenende, doch von einem runden Auftakt konnte keine Rede sein. Mit Teamkollege Leclerc konnte er abermals nicht mithalten, noch dazu hatte ihn wieder die Technik im Stich gelassen. Zum Ende des 2. Trainings verabschiedete sich der Motor des Ferrari-Piloten und er musste ausrollen. Immerhin: Viel Zeit hat Vettel nicht verloren, da ohnehin nur noch fünf Minuten auf der Uhr waren.

Racing Point-Legalität bleibt Topthema

Nicht nur Nico Hülkenberg sorgt dafür, dass Racing Point in den Schlagzeilen ist, sondern auch die Kopie-Affäre. Kurz vor Beginn des 1. Trainings hatte die FIA das Urteil im Verfahren zwischen Renault und Racing Point bekanntgegeben und die von Renault beanstandeten Bremsbelüftungen des Racing Point stellen einen Verstoß gegen das Sportliche Reglement herausgestellt. Es gab eine Geldstrafe von 400.000 sowie 15 Punkte Abzug in der Konstrukteurs-WM. Zufrieden sind mit dem Urteil aber kaum jemand: Ferrari, Renault, McLaren, Williams und auch Racing Point kündigten die Absicht an, in Berufung zu gehen. Die ersten Vier wollen natürlich eine härtere Strafe, Racing Point eine mildere. Die Angelegenheit wird und also noch länger begleiten.