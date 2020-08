Liveticker

Hamilton bestätigt das auch gleich. Obwohl er mit der härteren Mischung fährt, kann er mit 0,176 Sekunden locker an Bottas vorbeigehen.

Auch jetzt fahren die Mercedes wieder eine geteilte Reifenstrategie. Vorhin war Hamilton auf dem Soft, jetzt fährt er den Medium-Reifen. Vermutlich auch um herauszufinden, welcher Reifen letztendlich im Qualifying die bessere Wahl ist, denn so groß scheinen die Unterschiede zwischen den Mischungen bisher nicht zu sein.

Vettel ist mit seiner ersten Runde in der Qualifying-Simulation durch, wirklich überzeugen kann er aber nicht. Mit dem Soft liegt er gerade einmal auf Platz zehn. Leclerc hatte sich auf die Sechs verbessert, liegt aber auch eine Sekunde hinter der Bottas-Zeit.

Valtteri Bottas setzt eine neue Rundenbestzeit mit den Softs und schiebt sich wieder an Hamilton vorbei. 0,129 Sekunden hatte er seinem Teamkollegen abnehmen können.

Es ist inzwischen wieder ein wenig Ruhe eingekehrt auf der Strecke. Nur noch vier der 20 Fahrer sind derzeit auf dem Asphaltband unterwegs, der Rest steht in der Garage und bereitet sich auf die Qualifying-Simulation vor.

Während Mercedes sich hier deutlich absetzt, geht es dahinter spannender zu und die Fahrer in den Top Ten trennt nur eine halbe Sekunde. Inzwischen auf Platz 14 abgerutscht ist Sebastian Vettel.

Bei Mercedes teilt man sich die Arbeit heute, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Lewis Hamilton verlässt gerade die Box und hat den Soft aufgezogen.

Valtteri Bottas zeigt gleich einmal, wer hier der Platzhirsch ist: Mit einer 1:25.917 geht es trotz der härteren Reifenmischung souverän an den Racing Point vorbei. Bei über einer Sekunde liegt der Vorsprung von Bottas.

16

Neue beste Runde von Nico Hülkenberg

Auch in der Summe ist Hülkenberg stärker als der Teamkollege und setzt sich mit einer 1:27.130 an die Spitze des Klassements. Hinter den Racing Points liegt Gasly vor Kvyat und Ocon. Leclerc ist nur Achter, Vettel Zehnter. Aus dem Mercedes-Team startet Valtteri Bottas gerade erst in seine Session.