Liveticker

Das Wetter Die Bedingungen in Imola sind weiterhin gut. Die Sonne scheint und derzeit liegt die Streckentemperatur bei 23 Grad. Die Lufttemperatur beträgt kurz vor dem Start 23 Grad. Wer auf Regen im Rennen hofft, der wird enttäuscht sein. Der wird heute keinerlei Rolle spielen.

Die Strecke Zum dritten Mal in diesem Jahr nach Monza und Mugello fährt die Formel 1 in Italien. Die Strecke in Imola war zwischen 1980 und 2006 fester Teil des Rennkalenders. Zum letzten Besuch in Imola hat sich die Streckenführung geändert. Die Zielschikane wurde umgebaut, um einen langen Vollgasteil zu schaffen. Insgesamt bleibt es aber eine Oldschool-Strecke mit Kiesbetten und Gras. Fehler werden hart bestraft.

Mercedes kurz vor Titelgewinn Lewis Hamilton muss noch etwas warten, bis sein siebter Titel in trockenen Tüchern ist, sein Team indes wird an diesem Wochenende wohl schon feiern dürfen. In der Konstrukteurs-WM ist der Titel inzwischen so groß, dass Mercedes heute ein völliges Debakel erlebten müsste, damit es nicht mit dem siebten Titelgewinn in Folge klappt.

Gibt es technische Probleme bei Gasly? Am Heck des AlphaTauri wird derzeit gearbeitet. Gibt es da ein Problem am Auto des Franzosen, der sich gestern mit einer starken Vorstellung den vierten Platz in der Startaufstellung sicherte?

Wie viel kann überholt werden? Lewis Hamilton gehörte gestern zu den großen Liebhabern der Strecke und lobte das Layout, gleichzeitig aber ließ der Brite auch verlauten, dass er befürchtet, dass es ein schwieriges Rennen werden dürfte, da er Überholen für schwierig hält. Umso wichtiger dürfte es da sein, sich direkt am Start eine gute Ausgangsposition zu schnappen. Zumal Reifenhersteller Pirelli mit einem typischen Einstopp-Rennen rechnet.

Albon unter Druck Unter Druck ist auch Alex Albon, der wie Vettel in dieser Saison dem Teamkollegen hinterherfährt. Von ihm erwartet die Teamspitze Ergebnisse, wenn er auch in der nächsten Saison das zweite Cockpit bei Red Bull haben möchte. Die Konkurrenz auf das Cockpit ist mit Nico Hülkenberg und Sergio Pérez enorm, denn bei diesen Fahrern, dass weiß Red Bull, wird man einen Spitzenmann bekommen.

Vettel jenseits der Top Ten Bei Sebastian Vettel will es in dieser Saison einfach nicht rund laufen und mit Startposition 14 wird es wohl einmal mehr nur um wenige Punkte gehen. Sogar George Russell rangierte am Ende des Qualifyings schließlich vor ihm, nachdem Vettel auch noch seine Runde gestrichen wurde, da er die Tracklimits missachtet hatte. Der Deutsche kann eigentlich nur darauf hoffen, in der ersten Runde viel Boden gutzumachen und einige Konkurrenten gleich auf den ersten Metern zu überholen.

Bottas krallt sich Pole Am letzten Wochenende war Valtteri Bottas derjenige, der im Mercedes-Duell knapp den Kürzeren zog, dieses Wochenende war es Lewis Hamilton, der sich hauchdünn dem Teamkollegen geschlagen geben musste. Während Bottas von der Pole starten wird, steht Hamilton auf Position zwei. Max Verstappen auf Position drei ist ebenfalls keine große Überraschung in der Startaufstellung. Einen starken Eindruck hinterlassen konnte stattdessen Pierre Gasly, der mit Platz vier sein bestes Karriere-Resultat erzielte. Aus Reihe drei starten Daniel Ricciardo im Renault und Alexander Albon im zweiten Red Bull. Charles Leclerc im Ferrari sowie Daniil Kvyat im zweiten AlphaTauri folgen dann in Reihe vier. Komplettiert wird die Top Ten durch das McLaren-Duo Lando Norris und Carlos Sainz.