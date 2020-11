Liveticker

38 Boxenfunk Lance Stroll "Ich habe schon Graining an den Reifen!", sagt ein sichtlich genervter Stroll über Funk. Er war ja gerade erst an der Box.

37 Überholmanöver von Lewis Hamilton Lewis Hamilton fackelt nicht lange und holt sich die Spitze von Sergio Pérez! Der Mexikaner kann keinen Konter setzen und fällt schnell zurück.

37 Boxenstopp von Lance Stroll Der Führende kommt jetzt an seine Box und erhält vom Team ebenfalls noch einmal einen frischen Intermediate. Die Spitzenposition übernimmt Pérez vor Hamilton. Verstappen ist Dritter vor Stroll.

36 Defekt bei Kevin Magnussen Defekt bei Kevin Magnussen! Der Däne war bei seinem Stopp und rollt dann in der Boxenausfahrt aus. Schaut danach aus, als wäre da ein Reifen nicht richtig angeschraubt worden.

35 Pérez kommt immer näher Ganz vorne hat Sergio Pérez seinen Rückstand zu Lance Stroll weiter verkleinern können. Nur noch knapp über eine Sekunde liegt zwischen den beiden Teamkollegen.

35 Boxenstopp von Alex Albon Hamilton wünscht sich über Funk einen Boxenstopp, fährt aber letztendlich weiter. Alex Albon hingegen muss jetzt reinkommen und bekommt den frischen Intermediate.

34 Dreher von Albon! Alex Albon leistet sich einen Dreher und macht dadurch kampflos Platz gegenüber Lewis Hamilton, der nun Dritter ist. Die TV-Bilder zeigen gleichzeitig, dass da nicht mehr so viel Profil übrig ist.

34 Boxenstopp von Sebastian Vettel Sebastian Vettel wird jetzt ebenfalls reingeholt und erhält den Intermediate. Der Wechsel aber dauert sehr lange. Vettel verliert dadurch wichtige Zeit. Hinter Verstappen auf Rang sechs geht es wieder raus.

33 Boxenstopp von Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo ist der nächste Fahrer, der an seine Box kommt und noch einmal einen frischen Satz der Intermediates abholt. Mit diesen fährt Leclerc gerade gut drei Sekunden schneller als die Spitze.

32 Überholmanöver von Carlos Sainz Carlos Sainz geht an Daniel Ricciardo vorbei und schnappt sich den sechsten Platz hinter Lewis Hamilton. Inzwischen hat die Rennleitung auch DRS freigegeben, das hat Sainz aber nicht nutzen müssen.

31 Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc kommt an die Box. Entscheidet sich Ferrari schon für Slicks? Nein! Man bleibt auf dem Intermediate. Auch bei Hamilton geht es über Funk um die Reifenwahl. Das Team möchte gerne noch warten, doch Hamilton seinerseits glaubt nicht daran, dass der überhaupt noch zum Einsatz kommt.

29 Es schiebt sich zusammen Dadurch dass die Spitze momentan nicht mehr die Top-Zeiten fahren kann, hat es sich in den Top Fünf zusammengeschoben. Stroll hat noch 3,5 Sekunden Vorsprung zu Pérez. Der liegt 3,1 Sekunden vor Albon, der wiederum Vettel und Hamilton im Nacken hat. 1,2 Sekunden liegt Vettel noch hinter dem Red Bull.

29 Boxenfunk Alex Albon So langsam scheinen die Intermediates in die Knie zu gehen. "Die Vorderreifen sind völlig hinüber!", sagt Albon. Der hat inzwischen schon wieder drei Sekunden zu seinem Vordermann verloren.

28 Überholmanöver von Lando Norris Lando Norris ist für den Moment in den Top Ten angekommen. Der Brite im McLaren ging gerade innen an Kevin Magnussen vorbei. Nun hat er erst einmal freie Zeit, denn die Lücke zu Charles Leclerc ist groß.

28 Untersuchung nach dem Rennen Die Untersuchung gegen Max Verstappen wegen Überfahren der Linie an der Boxenausfahrt wird nach das Rennen verschoben. Das gab die Rennleitung gerade bekannt.

26 Hamilton lässt sich zurückfallen Lewis Hamilton hat sich derweil von Vettel zurückfallen lassen. 2,9 Sekunden liegen nun zwischen den beiden Fahrern.

25 Es wird enger für Stroll Auch für Lance Stroll wird es langsam enger an der Spitze. Sein Vorsprung zu Pérez ist inzwischen auf 3,6 Sekunden geschrumpft. Dahinter lauert Albon weiter auf den zweiten Racing Point. Vettel ist weiterhin guter Vierter.

24 Boxenfunk Lewis Hamilton Bei Lewis Hamilton geht über Funk über die Reifen. Das Team möchte von ihm, dass er den Reifen in dem Zustand halten, in dem sie derzeit sind, damit man später direkt auf den Slick wechseln kann. "Das ist noch ein langer Weg", zweifelt Hamilton.

23 Albon an Pérez dran Alex Albon ist nach einigen schnellen Runden jetzt dran an Pérez. Aber kann er auch überholen? Dass er es kann, hat er bei Hamilton und Vettel gezeigt, leicht wird es aber nicht.

22 Was ist los bei Bottas? Was ist heute nur los mit Valtteri Bottas? Der Mercedes-Pilot leistet sich inzwischen seinen vierten Dreher in diesem Rennen und rutscht dadurch auf Platz 17 zurück.

21 Verstappen droht Ärger Als hätte Verstappen nicht schon genug Frust angeschaut nachdem Dreher, könnte es für den Niederländer jetzt noch dicker kommen: Momentan läuft eine Untersuchung bei der Rennleitung. Er soll die weiße Linie am Boxenausgang überfahren haben.

20 Boxenfunk Lewis Hamilton Hinter Vettel zeigt sich Lewis Hamilton derweil immer frustrierter. "Ich komm einfach nicht vorbei, Mann!", sagt er über Funk. "Ich verliere so viel Zeit."

20 Nutznießer Stroll Der Nutznießer der Zweikämpfe hinter sich ist Lance Stroll. Der Kanadier liegt mit einem soliden Vorsprung von 6,7 Sekunden an der Spitze des Klassement. Zweiter ist Sergio Pérez vor Alex Albon, der seine letzte Chance auf das Red Bull-Cockpit im nächsten Jahr an diesem Wochenende optimal nutzt und bislang ein starkes Rennen zeigt. Noch 2,6 Sekunden liegt er hinter dem Mexikaner. Vettel ist Vierter vor Hamilton. Ricciardo, Sainz, Verstappen, Leclerc und Magnussen komplettieren die aktuelle Top Ten.

19 Boxenstopp von Max Verstappen Max Verstappen hat sich bei dem Manöver seinen Reifen zerstört und muss einmal mehr an die Box kommen. Mit einem gebrauchten Inter geht es wieder auf die Strecke. Die Position? Platz acht vor Charles Leclerc.

18 Dreher von Verstappen! Da ist dem Niederländer die Geduld ausgegangen! Max Verstappen versucht es mit der Brechstange, kommt auf den Kerb und leistet sich einen wilden Dreher. Statt auf Platz zwei nach vorne, gehen nun Vettel und Hamilton wieder vorbei.

17 Wieder Bottas-Dreher Valtteri Bottas indes ist wieder nach hinten gereicht worden. Der Finne hatte sich gedreht und ist nun nur noch 15.

17 Albon und Leclerc schnell unterwegs Alex Albon und Charles Leclerc sind derzeit die besten Fahrer auf der Strecke und brennen eine schnelle Runde nach der anderen in den Asphalt. Beide haben derzeit freie Fahrt und können diese gut ausnutzen.

16 Überholmanöver von Alex Albon Kurz danach hat sich Alex Albon dann auch den Ferrari-Konkurrenten geholt. Weiter vorne ist Max Verstappen indes auf Sergio Pérez aufgelaufen.

16 Überholmanöver von Alex Albon Alex Albon nutzt den Hamilton-Fehler! Der Brite wollte an Sebastian Vettel vorbeigehen, kommt aber dann im Nassen ins Rutschen und muss in die Auslaufzone. Alex Albon, der dahinter liegt, kann diesen Fehler nutzen und zieht am Mercedes vorbei.

15 Strecke wieder freigegeben Das Auto ist geborgen und das VSC beendet. Nun darf wieder Vollgas gegeben werden.

14 Virtuelles Safety Car Kurz darauf wird diese dann in das virtuelle Safety Car geändert, damit das Auto von Giovinazzi sicher geborgen werden kann.

13 Defekt bei Antonio Giovinazzi Was für ein Tag für Antonio Giovinazzi! Erst der Crash in der Outlap, nun folgt der Ausfall. Er wird in Kurve 9 langsam und stellt das Auto ab. Die Gelben Flaggen kommen raus.

13 Stroll mit Riesenvorsprung Lanc Stroll hat seinen Vorsprung noch einmal ausbauen können. Über zehn Sekunden liegt er vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez ist Führung.

13 Boxenstopp von Alex Albon Alex Albon ist der letzte Fahrer von denen, die auf den Regenreifen gestartet waren und sich nun den Intermediate anholen. Er kommt auf Position sechs hinter dem Kampfduo Vettel und Hamilton wieder auf den Kurs.

12 Boxenstopp von Max Verstappen Das Team reagiert und holt Max Verstappen rein. Der Stopp läuft nicht optimal und in der Boxenausfahrt legt er noch einen wilden Drift hin. Über die Linie scheint er aber nicht gekommen zu sein. Er bleibt knapp vor Vettel und Hamilton.

11 Nur noch Red Bull auf dem Full-Wet Inzwischen ist es dann auch nur noch Red Bull, das beide Fahrer auf dem Full-Wet hat. Bald aber wird der Wechsel kommen müssen, denn von Hamilton kam gerade die 1:45er-Zeit. Verstappen war zum Vergleich eine 1:48er-Zeit gefahren.

11 Boxenstopp von Sergio Pérez Sergio Pérez kommt jetzt rein und absolviert den Reifentausch. Optimal läuft das nicht und er verliert wieder zum Teamkollegen Stroll.

10 Boxenfunk Max Verstappen "Ist es nicht zu früh für Inter?", fragt Max Verstappen über Funk nach. Das Team dürfte ihm wohl geantwortet haben, dass es bald Zeit für den Wechsel wird. Denn vorhin war Leclerc 1,5 Sekuhnden schneller.

10 Boxenstopp von Lance Stroll Der Führende ist der nächste Fahrer, der zu seinem Stopp an die Box abbiegt und auf den Intermediate. Max Verstappen und Alex Albon drehen derweil eine schnelle Runde nach der anderen.

9 Boxenstopps von Vettel und Hamilton Jetzt dürfte es bald voll werden in der Box. Immer mehr wechseln auf den Intermediate. Zuletzt waren Sebastian Vettel und Lewis Hamilton beim Wechsel.

8 Boxenstopp von Valtteri Bottas Eine Runde später kommt dann auch Valtteri Bottas an die Box und tauscht ebenfalls den Regenreifen gegen den Intermediate ein. Der könnte die richtige Wahl sein, denn Leclerc ist gar nicht so schlecht unterwegs.

8 Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc kommt an die Box und wechselt auf den Intermediate. Seine Zeiten werden die Konkurrenten jetzt ganz genau anschauen.

7 Keine Untersuchungen der ersten Runde Die Rennleitung hat sich die Startphase noch einmal angeschaut, ist aber zu dem Entschluss gekommen, dass es keine Untersuchungen braucht. Alle Vorfälle waren normale Rennunfälle.

6 Vettel kann Verstappen hinter sich halten Mit den Racing Point kann Vettel nicht mitgehen, aber Verstappen gelingt es auch nicht, den Heppenheimer zu schnappen, wenn er auch schon seit Runden am Heck des Deutschen klebt. Leclerc im zweiten Ferrari ist übrigens nur 14.

5 WM: Alles spricht für Hamilton Im Rennen ist Lewis Hamilton zwar derzeit nur auf Position sechs zu finden, dennoch ist der Brite voll auf Kurs in Richtung der frühzeitigen WM-Entscheidung. Teamkollege und WM-Konkurrent Valtteri Bottas müht sich im hinteren Feld ab und ist nur 16.

4 Boxenfunk Lance Stroll "Es beginnt abzutrocknen", lautet die Info des Führenden an seine Box. Mal schauen, wann wir dann die ersten Wechsel stehen. Noch aber scheint der Regenreifen die bessere Wahl zu sein.

4 Schon acht Sekunden Inzwischen sind es dann schon acht Sekunden, die zwischen dem zweiten Racing Point und Vettel liegen. Klar ist, Verstappen muss an Vettel vorbei, wenn er eine Chance haben möchte, denn der Ferrari scheint nicht schnell genug, um hier mitgehen zu können.

3 Auch Ocon drehte sich Eine Wiederholung am Start zeigt derweil, dass ich in dem Chaos weiter hinten nicht nur Bottas, sondern auch Ocon gedreht hatte. Der war inzwischen für kleinere Reparaturen an der Box. Passiert war das in einer Kettenreaktion: Ricciardo berührte Ocon, der sich daraufhin drehte und dabei Bottas erwischte. Auch der konnte sein Auto nicht halten und drehte sich weg.

2 Racing Point eilen davon Während Max Verstappen hinter Vettel festhängt, haben sich die Racing Point vorne schon leicht absetzen können. Lance Stroll hat fünf Sekunden Vorsprung zu Pérez. Der seinerseits liegt 6,9 Sekunden vor Vettel.

2 Hamilton wird durchgereicht Hier bleibt gar keine Zeit, um sich noch einmal detailliert um die Startphase zu kümmern, denn weiterhin wird hier fast sekündlich neu Gelb gezeigt. Zuletzt war Hamilton auf Abwegen und musste durch eine der Auslaufzonen. Es geht von der Drei auf Rang sechs zurück.

1 Blitzstart von Vettel! Sebastian Vettel hingegen ist richtig gut durch das Getümmel gekommen und liegt jetzt auf der vierten Position. Auch Lewis Hamilton hatte einen guten Start. Er ist Dritter. Bottas indes hatte sich in der ersten Kurve nach einem Scharmützel mit den Renault gedreht. Er findet sich ganz weit hinten wieder.

1 Start Rennen Die Ampeln sind aus, der Start ist erfolgt! Lance Stroll kommt gut weg, Verstappen hingegen verhaut seinen Start komplett und bleibt das richtig stehen! Auch weiter hinten kracht es schon auf den ersten Metern. Da wird es gleich ein bisschen was zu sortieren geben!

Gleich geht's los ... Die Autos kehren zurück in die Startaufstellung. Nicht mehr lange, dann wird es ernst in Istanbul!

Einführungsrunde läuft Die Einführungsrunde läuft und Lance Stroll führt zum ersten Mal in seiner Karriere das Feld über die Runde. Für das Rennen liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 60 Prozent, wenn es Regen gibt, dann aber vor allem in der ersten Hälfte des Grand Prix. Angesichts der Bedingungen haben sich alle in der Startaufstellung für den Regenreifen entschieden. Auf dem Intermediate wollen die Williams loslegen, die aus der Boxengasse starten werden.

Die Bedingungen Aktuell regnet es in Istanbul zwar nicht, aber die letzten Tage haben gezeigt, dass die Strecke sehr langsam abtrocknet und das in Zusammenhang mit dem eh schon sehr glatten Asphalt dürfte für eine schwierige Startphase sorgen. Die Temperaturen sind auch heute wieder gering: Die Streckentemperatur liegt gerade einmal bei 15 Grad, die Lufttemperatur beträgt 12,2 Grad.

Williams-Fahrer starten aus der Box Gar nicht erst in der Startaufstellung zu finden sind die beiden Williams-Piloten. Sowohl Nicholas Latifi als auch George Russell haben sich in Absprache mit dem Team entschieden aus der Boxengasse loszufahren. So hofft man, einem möglichen Chaos am Start aus dem Weg gehen zu können.

Späte Strafe für Pierre Gasly Kurz vor dem Start gab es noch eine Strafe. Erwischt hatte es Pierre Gasly. Am Auto des Franzosen wurden PU-Teile irregulär gewechselt, womit man gegen die Parce-fermé-Regeln verstieß. Er muss vom Ende des Feldes starten.

Ferrari geht im Regen unter Mercedes war nicht das einzige Team, welches im Qualifying große Probleme hatte. Auch Ferrari ging völlig unter. Was durchaus überraschend kam, nachdem Charles Leclerc und Sebastian Vettel auf dem rutschigen Asphalt in Istanbul in den Trainings eigentlich gut ausgesehen hatten und im 3. Training im Regen sogar außerordentlich viel fuhren. Genutzt hat es am Ende nicht und alles es im Qualifying darauf ankam, sprangen nicht mehr als die Ränge zwölf und 14 heraus. Strafen der McLaren-Fahrer haben sie es zu verdanken, dass am Ende die Ränge elf und zwölf in der Startaufstellung zu Buche stehen.

Giovinazzi hat es in die Startaufstellung geschafft Antonio Giovinazzi hat es inzwischen auch zurück in die Startaufstellung geschafft. Jetzt gilt es für das Team das Auto noch einmal genau anzuschauen und die kleineren Reparaturarbeiten durchzuführen.

Wieder Regen: Erste Einschläge in der Outlap! Auch heute werden die Fahrer im Istanbul Park nicht mit Sonnenschein verwöhnt. Vor dem Start hat es geregnet und die Strecke ist erneut richtig nass und damit wird wohl die nächste Rutschpartie auf uns warten. Einige Fahrer bekamen das schon in der Outlap zu spüren. Antonio Giovinazzi war weggerutscht, ins Kiesbett gerauscht und leicht in die Barriere eingeschlagen. Anschließend bekam er sein Auto nicht mehr gestartet und konnte sich nicht selbstständig aus dem Kies befreien. George Russell crashte ebenfalls und beschädigte sich bei der Rückkehr in die Box den Frontflügel.

Und Mercedes? Mercedes folgt erst dahinter. Lewis Hamilton steht nur auf dem sechsten Startrang hinter Daniel Ricciardo. Die Silberpfeile hatten schon das gesamte Wochenende Schwierigkeiten den Grip auf der Strecke zu finden und taten sich im gestrigen Qualifying überraschend schwer. Valtteri Bottas muss gar nur von Platz neun versuchen, einen frühzeitigen Titelgewinn des Teamkollegen zu verhindern. Dazwischen hatten sich Esteban Ocon und Kimi Räikkönen die Startränge sieben und acht gekrallt.

Stroll beendet Mercedes-Dominanz Nach einem verrückten Qualifying im Nassen am Samstag aber stehen die Mercedes zum ersten Mal in dieser Saison nicht in der ersten Reihe, stattdessen sicherte sich Lance Stroll die Pole Position. Dahinter rangierte sich Max Verstappen ein, der angesichts der bisherigen Dominanz am Wochenende heute der Favorit auf den Sieg ist. Strolls Racing Point-Teamkollege Sergio Perez komplettiert das Teamergebnis auf dem dritten Rang und steht neben Alex Albon in der zweiten Startreihe.

Hamilton vor nächstem Rekord Der nächste Formel-1-Rekordmarke von Michael Schumacher wird heute wohl eingestellt werden. Lewis Hamilton steht in der Fahrer-WM kurz davor, seinen siebten Titel zu gewinnen. 85 Punkte liegen vor dem heutigen Rennen zwischen ihm und Teamkollege Valtteri Bottas, davon müsste Hamilton mindestens 78 Punkte Vorsprung mitnehmen und wäre nicht mehr einzuholen.