Liveticker

Die Strecke

Sieben Mal gastierte die Formel 1 in Istanbul, zuletzt in 2011. Es ist also schon einige Zeit her, dass die Königsklasse im Intercity Istanbul Park ihre Runden gedreht hat. Der Kurs liegt auf der asiatischen Seite der Metropole und wurde von Streckenarchitekt Hermann Tilke entworfen. Insgesamt besitzt die Strecke 14 Kurven, von denen sechs recht herum gehen und acht links herum.