Liveticker

Auf Wiedersehen! Für den Moment verabschieden wir uns vom Biathlon. Weiter geht es um 15.00 Uhr, wenn die Frauen ihren Massenstart über 12,5 Kilometer bestreiten. Bis dann!

Fazit Erik Lesser hat mit dem 14. Platz die halbe WM-Norm geschafft. Damit dürfte er nicht unzufrieden sein. Was das für eine mögliche Kader-Nominierung bedeutet, bleibt abzuwarten. Benedikt Doll hat sich jedenfalls in absoluter WM-Form präsentiert. Auch Philipp Horn und Arnd Peiffer haben solide Rennen gezeigt. Vor allem in der Loipe ist da aber noch Luft nach oben. Johannes Kühn hat heute am Schießstand mit sechs Fehlern einen Wettkampf zum vergessen erlebt. Philipp Nawrath ging nach dem dritten Schießen ein wenig die Puste aus. Bis dahin war es aber gut im Rennen.

Ziel Horn beendet das Rennen als 12. (3 Fehler/+1:13,2 min). Direkt dahinter kommen Peiffer (1/+1:18,2) und Lesser (1/+1:24,7) ins Ziel. Nawrath (2/+1:41,8) wird am Ende 18., Kühn (6/+2:34,3) 26.

Ziel Fillon Maillet feiert seinen ersten Sieg in diesem Winter. In einem packenden Schlussspurt hat sich Doll tatsächlich gegen J.T. Bö durchgesetzt und wird Zweiter vor dem norwegischen Dominator. Platz vier geht an Christiansen, der noch vor Fourcade, dem heute der nötige Punch gefehlt hat, ins Ziel kommt.

km 14,1 Doll mit einem mutigen Rennen in der Schlussphase. Er greift an und versucht, Fourcade, J.T. Bö und Christiansen abzuschütteln. Eine kleine Lücke kann er tatsächlich reißen.

km 13,4 Fillon Maillet ist in Topform und kann Fourcade deutlich abschütteln. Der Vorsprung beträgt satte 17 Sekunden. Dicht hinter Fourcade kommen schon Doll, J.T. Bö und Christiansen.

4. Schießen Nawrath schießt zwei Fehler und muss zweimal in die Strafrunde. Peiffer bleibt fehlerfrei (12.), genau wie Lesser (15.).

4. Schießen J.T. Bö und Christiansen müssen einmal in die Runde und verlieren Zeit. Fillon Maillet und Fourcade bleiben fehlerfrei und setzen sich an die Spitze. Auf Platz drei ist nun Doll mit einem Rückstand von 17 Sekunden.

km 11,1 Doll ist inzwischen an Nawrath vorbei, der jetzt deutliche Probleme auf der Strecke zu haben schein. Doll ist nun Siebter (+19 s).

km 10,4 Christiansen und J.T. Bö marschieren vorneweg. Der Abstand zu Fillon Maillet und Fourcade wird aber kleiner. Die beiden Franzosen sind schon auf knapp 13 Sekunden herangelaufen.

3. Schießen Doll bleibt fehlerfrei (+25 s) und wahrt so seine Chancen, einen Podestplatz noch anzugreifen. Peiffer ist nach dem 3. Schießen 13., Horn 14., Lesser 17. und Kühn 24.

3. Schießen Fourcade muss einmal in die Runde und fällt knapp 20 Sekunden zurück, genau wie Landsmann Fillon Maillet.

3. Schießen Johannes Thingnes Bö ist vorbei und übernimmt dank eines fehlerfreien und schnellen Schießens die Führung. Hinter ihm, mit minimalem Rückstand, folgt Christiansen. Dann kommt Nawrath, der weiter sensationell schießt und nun also Dritter ist.

km 8,1 Nawrath scheint läuferisch gut drauf zu sein, er schließt die Lücke nach vorn und liegt nur noch vier Sekunden zurück. Doll und Kühn laufen auf den Plätzen acht und neun zusammen und haben einen Rückstand von knapp 20 Sekunden.

km 7,4 Johannes Thingnes Bö kommt immer weiter nach vorn. Jetzt sind es nur noch vier Sekunden bis zum führenden Fourcade. Dazwischen laufen noch Fillon Maillet, Christiansen und Dale.

2. Schießen Bester Deutscher ist jetzt Nawrath, der fehlerfrei schießt und knapp acht Sekunden hinter Fourcade liegt. Doll ist mit einem Fehler ein Stück zurückgefallen (+23 s).

2. Schießen Fourcade und Fillon Maillet schießen null Fehler und bleiben vorn. Desthieux muss dreimal in die Strafrunde und fällt damit weit zurück. Johannes Thingnes Bö bleibt fehlerfrei und setzt seine Aufholjagd fort.

km 5,1 Die ersten zwölf Läufer sind innerhalb von zehn Sekunden. Dazu gehört auch wieder Johannes Thingnes Bö, der schon wieder auf neuen Sekunden herangelaufen ist.

km 4,4 Fourcade geht vorneweg und zieht seine Landsmänner Fillon Maillet und Desthieux förmlich den Anstieg hinauf. Hinter den drei Franzosen folgen vier Norweger mit Christiansen, Tarjei Bö, Bjöntegaard und Dale. Dann kommt der erste Deutsche mit Doll (+5 s).

1. Schießen Aus deutscher Sicht müssen Peiffer und Kühn je einmal in die Strafrunde. Doll, Horn, Nawrath und Lesser bleiben fehlerfrei und sind weiter gut im Rennen.

1. Schießen Fourcade, Fillon Maillet und Desthieux bleiben fehlerfrei und setzen sich an die Spitze. Johannes Thingnes Bö muss einmal in die Strafrunde und hat jetzt einen Rückstand von knapp 20 Sekunden.

km 2,1 Lesser und Nawrath müssen aufpassen, dass der Rückstand nicht schon zu groß wird. Vorn machen die Franzosen und die Norweger mächtig Dampf.

km 1,4 Doll, Kühn, Peiffer und Horn sind etwa fünf Sekunden zurück. Lesser und Nawrath etwa zehn.

km 1,4 Fourcade setzt sich an die Spitze und führt das Feld an - so wie er es am liebsten mag. Die Verfolger um Fillon Maillet und Bö sind Fourcade aber dicht auf den Fersen.

Start Die Athleten laufen zu Beginn noch dicht gedrängt an den begeisterten Zuschauern vorbei. Da sind Ellbogen gefragt!

Start Los geht's! 30 Athleten sind unterwegs im letzten Männer-Rennen vor der WM in Antholz.

Die Bedingungen Die Bedingungen sind gut auf der Pokljuka. Bis vor 30 Minuten hat es noch kräftig geschneit, jetzt fällt aber keine Flocke mehr. Die Lufttemperatur beträgt 2 Grad, der Schnee ist 0 Grad kalt.

Sechs DSV-Athleten dabei Der deutsche Skiverband kann heute aus dem Vollen schöpfen. Alle sechs DSV-Athleten schafften den Sprung in den Massenstart. Um sehr viel geht es vor allem für Erik Lesser, der sich noch für die Weltmeisterschaften in Antholz empfehlen will. Neben Lesser gehen Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Philipp Horn und Arnd Peiffer auf der Pokljuka an den Start.

Bö und die Franzosen Johannes Thingnes Bö hat nach seiner Vaterschaftspause eindrucksvoll gezeigt, dass er nichts von seiner Topform eingebüßt hat. Er gilt also auch heute als Topfavorit. Den wiedererstarkten Franzosen Martin Fourcade muss man sicher auch auf der Rechnung haben, genau wie seine Landsmänner Quentin Fillon Maillet und Simon Desthieux, die sich in dieser Saison bislang bärenstark präsentieren.