Liveticker

Das war's Damit verabschieden wir uns vom vorletzten Rennen in dieser Saison. 15.45 gehen die Frauen dann auf die Verfolgung von Denise Herrmann. Dann melden wir uns erneut. Bis dahin!

Ziel Mit einem Rückstand von 14 Sekunden erreicht Arnd Peiffer das Ziel und ist starker Fünfter. Benedikt Doll wird 19. (+1:17 min), Johannes Kühn 28. (+2:24 min). Simon Schempp kommt mit vier Schießfehlern als 43. ins Ziel.

Ziel Mit hochgerissenen Armen fährt Fourcade ein letztes Mal über die Ziellinie. Hinter ihm setzt sich Fillon Maillet im Kampf um Platz zwei durch. Jacquelin macht den französischen Dreifachssieg perfekt. Als Vierter kommt J.T. Bö ins Ziel, der damit den Gesamtweltcup für sich entscheidet.

km 11,8 Fourcade baut seinen Vorsprung weiter aus. Der Kampf um Platz zwei ist hingegen sehr spannend. Da kämpfen J.T. Bö, Jacquelin und Fillon Maillet um Silber.

km 11,1 Fourcade bringt das Rennen sicher über die Bühne. Knapp einen Kilometer vor dem Ziel liegt er 20 Sekunden vor Jacquelin. Dann kommt aber schon J.T. Bö, der sich mit Platz drei aber sicher nicht zufrieden geben wird.

Nach dem 4. Schießen Fourcade führt und liegt 14 Sekunden vor Jacquelin. Dann kommt Fillon Maillet (+21 sek). Peiffer ist jetzt Sechster mit einem Rückstand von 38 Sekunden.

4. Schießen Das gibt es nicht: Fourcade muss zweimal in die Runde, Jacquelin sogar dreimal. Das ist die Chance für Filon Maillet, doch auch er muss einmal in die Runde. J.T. Bö trifft hingegen alles und ist wieder ganz nah dran.

km 9,3 J.T. Bö geht am Anstieg an Peiffer vorbei und ist nun Vierter (+1:06 min).

km 9,3 Fourcade präsentiert sich wieder in erstklassiger Laufform. Vor allem am Berg kann er immer wieder eine kleine Lücke zu seinem Landsmann reißen.

km 8,6 Jacquelin und Fourcade erreichen die nächste Zwischenzeit quasi zeitgleich. Zum drittplatzierten Fillon Maillet klafft dann schon eine große Lücke (+42,6 sek).

Nach dem 3. Schießen Fourcade liegt nach dem dritten Schießen in Führung. Hinter ihm folgen seine zwei Landsleute Jacquelin und Fillon Maillet. Vierter ist Peiffer, der weiter knapp eine Minute zurückliegt. J.T. Bö ist nur Fünfter und büßt damit aktuell sogar die Führung im Gesamtweltcup ein.

3. Schießen Das gibt es nicht. Jacquelin und Fourcade schießen mit dem fünften Schuss den Fehler und müssen einmal kreiseln. Aber: J.T. Bö schwächelt und muss sogar dreimal in die Runde. Peiffer schießt auch einen Fehler, Fillon Maillet trifft alles.

km 6,8 Peiffer hat jetzt den laufstarken Fillon Maillet im Nacken. Beide liegen weiter knapp eine Minute hinter der Spitze.

2. Schießen Fratzschers zweites Schießen geht derweil völlig schief. Vier Fehler bedeuten vier Strafrunden.

km 6,1 J.T. Bö kommt als Dritter mit einem Rückstand von 20 Sekunden zur Zwischenzeit. Peiffer liegt als Vierter eine Minute hinter Fourcade.

km 6,1 Fourcade hat sich inzwischen vor seinen Landsmann Jacquelin gesetzt und sieht läuferisch wirklich ganz stark aus. Bis hierhin zeigt er noch mal seine ganze Klasse.

2. Schießen Peiffer behält als einziger DSV-Starter seine weiße Weste und ist nun Vierter. Doll muss hingegen zweimal in die Runde und fällt zurück.

2. Schießen Jacquelin schießt am schnellsten und bleibt fehlerfrei. Fourcade folgt ihm direkt. Bö muss hingegen einmal in die Runde und büßt damit die Führung ein.

km 4,3 Die beiden Franzosen Fourcade und Jacquelin kommen immer dichter und sind beinahe auf J.T. Bö aufgelaufen. Peiffer ist aktuell weiter Fünfter. Sein Rückstand auf Bö: 54,5 Sekunden.

km 3,6 Fourcade und Jacquelin liegen fünf Sekunden hinter J.T. Bö. Dann folgt Christiansen mit knapp 20 Sekunden Rückstand.

1. Schießen Auch Kühn bleibt fehlerfrei. Schempp und Horn müssen zweimal in die Strafrunde, Fratzscher einmal.

1. Schießen Bö schießt liegend ungewohnt langsam, trifft aber alles. Fourcade und Jacquelin schießen deutlich schneller und fehlerfrei und holen auf. Doll schießt einen Fehler, Peiffer bleibt fehlerfrei und ist nach dem ersten Schießen Fünfter.

km 1,8 Jacquelin und Fourace laufen einen guten Rhythmus und kommen etwas näher an den führenden Norweger heran. Der Abstand der Gruppe um Arnd Peiffer bleibt hingegen gleich bei ca. 45 Sekunden.

km 1,1 Bö erreicht die erste Zwischenzeit. 20 Sekunden dahinter folgen Fourcade und Jacquelin. Dann mit etwas mehr Rückstand Tarjei Bö, Christiansen, Doll, Fillon Maillet, Desthieux und Peiffer.

Start Das Rennen läuft. Johannes Thingnes Bö geht als Erster auf die 12,5 km Strecke. Knapp dahinter legen auch die Verfolger um Fourcade, Jaquelin, Doll und Co. los.

Die Bedingungen 60 Athleten gehen heute in Kontiolahti an den Start und die müssen sich mit folgenden Bedingungen auseinandersetzen: Die Lufttemperatur beträgt knapp -5 Grad Celsius, der Schnee ist unwesentlich wärmer. Am Schießstand weht ein laues Lüftchen.

Die Deutschen Mit 34 Sekunden Rückstand auf Johannes Thingnes Bö geht Benedikt Doll von Startplatz sechs als aussichtsreichster DSV-Biathlet ins Rennen. Dann folgen Arnd Peiffer (Startnummer 9/+48 Sekunden), Johannes Kühn (21/+1:18 min), Simon Schempp (45/+2:01), Lukas Fratzscher (46/+2:05) und Philipp Horn (55/+2:20).

Die Favoriten Ein letztes Mal wird Johannes Thingnes Bö der große Kontrahent für Fourcade sein. Der Norweger darf als legitimer Nachfolger des Franzosen gelten. Auch heute ist der 26-Jährige ein ganz heißer Sieganwärter. Als Gewinner des Sprints geht er mit 21 Sekunden Vorsprung gegenüber seinem Widersacher auf die Reise. Emilien Jacquelin, Vetle Sjastad Christiansen und Tarjei Bö befinden sich ebenfalls noch in Schlagdistanz.

Letztes Rennen für Fourcade Im Trubel der Coronakrise verkündete ein ganz großer des Sports das Ende seiner Karriere. Martin Fourcade hat genug. Im Alter von 31 Jahren zieht sich der siebenfache Gesamtweltcupsieger nach dem heutigen Rennen als Aktiver zurück. Fünf Olympiasiege, 13 WM-Titel und 78 Weltcupsiege krönen die Laufbahn des unersättlichen und mitunter besessenen Franzosen, der auch in diesem Winter noch zwei kleine Kristallkugeln (Einzel und Sprint) mit nach Hause nimmt. Heute peilt er in der Verfolgung und im Gesamtweltcup noch weitere an.

Der (vorerst) letzte Sporttag Nach dem gestrigen Sprint der Damen hatte die Internationale Biathlon Union (IBU) beschlossen, auch die heutigen Verfolger noch über die Bühne zu bringen. Während in den übrigen Wintersportarten die Saison bereits vorzeitig beendet wurde, und die Sportwelt insgesamt beinahe still steht, sollen die Skijäger also nochmals Wettkämpfe bestreiten. Ab morgen ist dann aber auch die Saison de Biathleten beendet.