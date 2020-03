Liveticker

1. Schießen Neuling Stefanie Scherer kommt zu ihrem ersten Schießen. Die 23-Jährige beginnt mit einem Fehler, korrigiert dann und trifft vier Mal.

2. Schießen Janina Hettich trifft nur eine Scheibe, also muss sie vier Mal in der Strafrunde kreiseln - ein Wettkampf zum Vergessen.

Franziska Preuß im Interview "Es war heute ein übler Seitenwind, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich wollte das Schießen in aller Ruhe abarbeiten. Stehend habe ich es vom Wind her gut erwischt. Dann war es doch noch ein schöner Wettkampf."

2. Schießen Yurlowa-Percht hätte Denise Herrmann noch gefährlich werden können. Aber die Russin vergibt die gute Position mit drei Fehlern.

Start Mit Stefanie Scherer ist nun die letzte Deutsche ins Rennen gegangen. Willkommen im Weltcup!

Ziel Die gute Schützin Kuklina hat auf der Strecke verloren und kommt als Siebte ins Ziel.

Ziel Karolin Horchler setzt ein tolles Achtungszeichen. Mit zwei Mal null Fehlern kommt sie als Zehnte ins Ziel.

Ziel Läuferisch ganz stark war Selina Gasparin unterwegs. Trotz zweier Schießfehler reiht sie sich auf Rang zehn ein, 55,2 Sekunden hinter Herrmann, die nach wie vor führt.

Ziel Kaisa Mäkäräinen kommt ins Ziel, verdrängt Wierer auf den aktuell 14. Rang.

2. Schießen Die Russin Kuklina mit ihrem 2. fehlerfreien Schießen geht als Zweite raus, zeitgleich mit Preuß. Hanna Öberg schießt sich dagegen mit drei Fehlern aus der Konkurrenz.

1. Schießen Janina Hettich verfehlt eine Scheibe und biegt in die Strafrunde ein.

1. Schießen Die Russin Yurlowa-Percht trifft alles, geht mit 24,7 Sekunden Rückstand als Achte in die Loipe zurück.

2. Schießen Linn Persson, in dieser Saison schon mit einem Podestplatz im Massenstart, schießt zwei Fehler. Das wird heute kein Platz ganz vorn.

2. Schießen Auch beim stehenden Anschlag räumt Horchler alle Scheiben ab. Sie liegt damit aktuell auf Rang fünf.

Ziel Hojnisz-Starega mit null Fehlern vorerst Sechste. Die Weltcup-Gesamtführende Wierer reiht sich auf Rang elf ein. Das könnte für herrmann zum Gewinn der Sprint-Gesamtwertung reichen.

2. Schießen Mäkäräinen wartet lange bis zum ersten Schuss. Aber sie wird nicht belohnt, muss drei Strafrunden laufen. Läuferisch war sie ganz vorn dabei.

2. Schießen Die Polin Monika Hojnisz-Starega ist die Einzige im Feld, die bislang alle zehn Scheiben getroffen hat.

Start Janina Hettich ist unterwegs.

Ziel Lisa Vittozzi kommt als Vierte ins Ziel, sie hat sich nur einen Fehler geleistet - ebenso wie Herrmann, aber sie ist 37,1 Sekunden langsamer gewesen.

Ziel Vanessa Hinz ist aktuell Achte, sie wurde soeben von der Französin Braisaz um einen Platz verdrängt.

Ziel Die Norwegerin Eckhoff schiebt sich auf Platz drei. Mit zwei Strafrunden liegt sie 32,2 Sekunden hinter Herrmann.

1. Schießen Karolin Horchler mit einem schnellen Rhythmus zu einer fehlerfreien Serie. Damit ist sie zwischenzeitlich Elfte.

Im Ziel Acht Athletinnen sind im Ziel. Vorn liegt Herrmann vor Preuß und der Tschechin Davidova.

1. Schießen Mäkäräinen ohne Fehler. Sie geht als Zweite auf die Strecke mit knapp 13 Sekunden Rückstand auf Herrmann.

Ziel Franziska Preuß kommt ins Ziel. Nach einer tollen Schlussrunde ist sie aktuell Zweite, nur 20,1 Sekunden hinter Herrmann.

2. Schießen Wierer schießt sich mit zwei weitere Fehlern aus dem Rennen.

Ziel Und da ist die Frau mit der Startnummer zwei, Denise Herrmann, auch schon im Ziel. Ihre Zeit wird lange Bestand haben - vielleicht sogar bis zum Schluss?!

2. Schießen Bislang ist keine der Athletinnen ohne Schießfehler durchgekommen. Herrmann liegt weiter in Führung.

2. Schießen Eckhoff schießt eine weitere Strafrunde. Auch Braisaz muss zwei Mal kreiseln.

Start Eben ging Kaisa Mäkäräinen ins Rennen. Es wird stark damit gerechnet, dass sie hier zu Hause ihre letzten Weltcup-Rennen bestreitet.

1. Schießen Die Französin Bescond mit zwei Fehlern.

2. Schießen Preuß mit einer tollen, fehlerfreien Serie. Und auch in der Loipe ist sie gut unterwegs. Sie geht mit 14 Sekunden Rückstand auf Herrmann wieder auf die Strecke.

2. Schießen Hinz jetzt mit zwei Fehlern. Auf der Strecke hat sie schon einen großen Rückstand angehäuft. Das wird heute nichts mit einem guten Resultat.

1. Schießen Wierer legt liegend eine saubere Serie hin - bis zum letzten Schuss. Der findet das Zeil nicht und sie muss in die Runde.

2. Schießen Herrmann kommt mit einem Fehler davon - um den letzten Schuss hat sie lange gekämpft.

km 4,3 Der Vorsprung von Herrmann wächst weiter. Jetzt liegt sie knapp 48 Sekunden vorn.

1. Schießen Jetzt Eckhoff beim ersten Schießen. Läuferisch liegt sie im Bereich von Herrmann. Der Wind weht heftig und die Norwegerin lässt sich Zeit. Trotzdem muss sie eine Extrarunde drehen.

Nach dem 1. Schießen Nach absolvierter Strafrunde ist Preuß als vorerst Fünfte wieder auf der Strecke (+34 Sekunden).

km 3,6 Herrmann hat die 30 Sekunden vor ihr gestartete Sanfilippo inzwischen hinter sich gelassen.

1. Schießen Hinz liegt nach dem 1. Schießen an vorerst vierter Stelle, Herrmann führt.

1. Schießen Hinz trifft alle Scheiben. Preuß muss einmal in die Runde. Sonst hat sie liegend eine Trefferquote von 91 Prozent.

1. Schießen Bei dichtem Schneetreiben macht sich Herrmann bereit. Und sie räumt alle Scheiben ab!

km 1,8 Herrmann hat ihren Vorsprung ausgebaut, jetzt schon 16,3 Sekunden auf Sanfilippo.

km 1,1 Preuß geht mit 11 Sekunden Rückstand auf Herrmann an der Zeitnahme vorbei, Hinz liegt 13,2 Sekunden zurück.

km 1,1 Während der Schneefall dichter wird, setzt Herrmann die erste Bestzeit. Sie hat Sanfilippo schon 9 Sekunden abgenommen.

Start Vanessa Hinz und Franziska Preuß jetzt auch unterwegs. Preuß hat vor wenigen Tagen erst ihren 26. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich!

Start Und gleich als zweite nimmt Denise Herrmann das Rennen auf. Übrigens hat der Schneefall gerade erst eingesetzt. Die Strecke müsste also noch schnell sein.

Start Das Rennen läuft. Als erste Starterin ging soeben die Italienerin Sanfilippo auf die Strecke. Inzwischen hat Schneeregen eingesetzt und es ist recht windig.

Vor dem Start Neben Österreich hat auch die Slowakei erklärt, nach dem Sprintrennen der Frauen aus Finnland abzureisen. Der Fortgang des Weltcups in Kontiolahti wackelt zunehmend.

Die heutige Aufgabe Drei Runden haben die Damen zu bewältigen. Zu Beginn steht ein Umlauf von exakt 2.389 Metern auf dem Programm, bevor es zum Liegendschießen geht. Anschließend sind in der Loipe 2.598 Meter zu absolvieren – hin zum Stehendanschlag. Die Schlussrunde ist genau 2.445 Meter lang. Somit ergibt sich eine Gesamtwettkampfdistanz von 7.432 Metern, die sich mit jedem Fehlschuss in der Strafrunde verlängern lässt.

Preuß gut in Form In Nove Mesto schaffte Franziska Preuß mit Rang drei im Massenstart ihren ersten Podestplatz in dieser Saison. Im heutigen Rennen gehört sie damit zum erweiterten Kreis der Favoritinnen. Eine halbe Minute vor ihr geht Vanessa Hinz ins Rennen, die zwar nicht als ausgewiesene Sprint-Spezialistin gilt, aber immer für ein Topresultat gut ist.

Wer holt sich die Krone? Weltmeisterin Röiseland ist in Finnland nicht am Start. Und so kämpft um die kleine Kristallkugel in der Sprintwertung neben Dorothea Wierer theoretische auch noch Denise Herrmann. Auch die Entscheidung um den Gesamtweltcup ist noch offen. Hier führt Wierer aktuell knapp 70 Punkte vor Eckhoff. Auf Rang drei folgt Öberg vor Herrmann.

Gesetz der Serie Der bisherige Saisonverlauf könnte ein gutes Omen für Denise Herrmann sein. Alle anderen Gewinnerinnen haben zwei Sprintsiege auf ihrem Konto, Herrmann könnte heute nachziehen. Zudem kommt ihr offensichtlich die Geisterkulisse entgegen – in Nove Mesto hatte sie ihre Nerven beim Schießen sehr gut im Griff.

Sieben Rennen, vier Siegerinnen In die Siegerlisten der bisherigen Sprintrennen haben sich bislang vier Athletinnen eingetragen. Zum Saisonauftakt war zwei Mal Dorothea Wierer erfolgreich, ebenfalls zwei Siege holten Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen. Letztere holte sich den WM-Sieg. Und zuletzt war Denise Herrmann in Nove Mesto erfolgreich.

Zum Sportlichen Obwohl die US-Amerikanerinnen fehlen, geht ein Feld von 97 Athletinnen ins Rennen, darunter auch sechs deutsche. Der DSV hat Denise Herrmann (Startnummer 2), Vanessa Hinz (4) und Franziska Preuß (5) nominiert, außerdem Karolin Horchler (39), Janina Hettich (59) und Weltcup-Neuling Stefanie Scherer (86).

Letztes Zucken vor dem Stillstand Auch die Biathlon-Front bröckelt. Nach der Absage der US-Sportler hat nun auch der österreichische Verband erklärt, aus Finnland abzureisen. Cheftrainer Ricco Groß erklärte, der Frauen-Sprint sei der letzte Wettkampf. Morgen fliege das Team nach Hause.

Corona-Risiko minimieren Das vorgezogene Saisonfinale findet ohne Zuschauer statt, um eine Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Auch die Zahl der zugelassenen Journalisten wurde reduziert. Hintergrund ist die Entscheidung der finnischen Regierung, dass Veranstaltungen nur noch maximal 500 Teilnehmer haben dürfen.

Hallo und herzlich willkommen… …zum Biathlon-Sprint der Frauen in Kontiolahti. Es ist der letzte in dieser Saison, nachdem das Weltcup-Finale in Oslo abgesagt wurde. Außer den Biathlon-Rennen findet kaum noch Wintersport statt.