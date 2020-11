Liveticker

Der Start in die Saison ist für Lisa Vittozzi eine Katastrophe. Vier Fehler beim ersten Liegendschießen lassen sie schon nach wenigen Minuten chancenlos zurückfallen.

Die beste Österreicherin aus dem letzen Jahr ist gestartet. Lisa Theresa Hauser hat sich auch für diese Saison einiges vorgenommen und will sich vermehrt um die Top 10 einsortieren.

Gute Verhältnisse am Schießstand

Mit Vanessa Hinz geht nun die erste Deutsche an den Start. Kann sie heute für ein Ausrufezeichen sorgen?

Ist die Strecke noch so tief?

Heute geht es in der langen Distanz direkt schwer los. Vier Mal wird heute pro Athletin geschossen und jeder Schießfehler wird mit einer Strafminute bestraft. Dafür fallen im Einzel die Strafrunden weg.

Alle Favoritinnnen am Start

Denise Herrmann (GER) optimistisch

Trotz fehlender Vergleiche sieht sich Denise Herrmann gut vorbereitet und in guter Form. "Ich habe wirklich ein gutes Gefühl und bin optimistisch", so die 31-Jährige. Man kann sehr gespannt darauf sein, wie sie in den Winter startet. Das 15km Einzel-Rennen zählt normalerweise nicht zu ihrer absoluten Stärke.