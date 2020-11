Liveticker

Öberg siegt vor Norwegerinnen! Damit ist es dann auch offiziell, dass Hanna Öberg die Siegerin im heutigen Sprintwettkampf ist. Die Schwedin war sowohl in der Loipe als auch am Schießstand richtig gut unterwegs und setze sich schließlich souverän mit 23,9 Sekunden gegenüber der Norwegerin Marte Olsbu Røiseland durch. Das Podest komplettiert Karoline Offigstad Knotten, die zum ersten Mal in ihrer Karriere im Einzel bei einer Siegerehrung dabeisein wird. Dahinter folgen dann wieder zwei Schwedinnen mit Skottheim und Brorsson.

Magnussen schießt sich raus! Und da ist die Schwedin auch schon. Kann sie die Top 3 noch ärgern? Nein! Magnussen leistet sich einen Fehler und fällt dadurch auf den zehnten Platz zurück. Mit 56 Sekunden Rückstand wird sie nicht um das Podest kämpfen können, aber auch die Top Ten wären sicherlich ein gutes Ergebnis für die Schwedin.

Alles wartet auf Magnusson Im Ziel wartet jetzt alles gespannt auf Anna Magnusson, die gleich zum zweiten Schießen kommen wird. Die Schwedin ist die Einzige, die hier das Podest noch sprengen könnte.

Schneider beim zweiten Schießen Sophia Schneider war vorhin bei ihrem zweiten Schießen und hat dort zwei Scheiben stehen lassen. Damit geht es weit nach hinten zurück. Besser durch kam die Österreicherin Zdouc, die wieder alles getroffen hatte und als 22. in ihre letzte Runde geht.

Kalkenberg kommt als 14 durch Emilie Ågheim Kalkenberg ist auch schon im Ziel und kann am Ende mit einem soliden 14. Rang überzeugen. Klar ist auch, dass die Strecke heute auch mit hohen Nummern noch einiges herzugeben scheint. Gestern hatten da die Athletinnen ja schon schnell mit tiefen Strecken zu kämpfen.

Hammerschmidt hält sich in Top Ten Maren Hammerschmidt hält sich im Ziel weiterhin in den Top Ten und wird aktuell auf Position neun geführt. Rausgefallen sind aus den besten Zehn inzwischen Lisa Theresa Hauser und Aita Gasparin. Letztere wurde auf der letzten Runde auch von ihrer Schwester Selina geschnappt, die als beste Schweizerin 16. ist.

Schlägt die Nummer 103 zu? Anna Magnusson sorgt dafür, dass es auch jetzt noch spannend bleibt um das Podest! Die Schwedin war mit Startnummer 103 als Vorletzte gestartet und liegt nach ihrem ersten Schießen auf dem dritten Platz hinter ihren Landsfrauen Öberg und Brorsson.

Cadurisch lässt liegen Schade! Irene Cadurisch war richtig gut dabei, jetzt aber geht es für die Schweizerin nach hinten, nachdem sie sich einen Schießfehler leistet. Auf Rang 27 geht sie auf ihre finalen Kilometer. Besser macht es die Norwegerin Kalkenberg, die wieder alles trifft und als Zehnte auf die letzte Runde geht. Sie hat heute die Chance auf ein Top-Ten-Ergebnis!

Schneider mit einem Fehler Sophia Schneider ist hier auch gerade durchgekommen, wird sich mit einem Fehler aber ein wenig weiter hinten einreihen.

Blashko setzt sich vorne rein Darya Blashko setzt sich nach dem ersten Schießen vorne rein und sorgt dafür, dass im Ziel noch mal gezittert werden muss. Mit fünf Treffern liegt die Ukrainerin auf der vierten Position im Zwischenergebnis.

Gutes Resultat für Tomingas Tuuli Tomingas gingen auf der letzten Runde die Kräfte aus und das Podest konnte sie nicht mehr angreifen. Mit Platz sieben aber gelingt ihr dennoch ein Topergebnis und es dürfte ihr bestes Karriere-Ergebnis werden.

Alle Starterinnen im Rennen Gabriele Lescinskaite verlässt das Starthäuschen und damit haben wir alle 104 Starterinnen im Rennen. Im Ziel ist davon knapp die Hälfte.

Cadurisch setzt sich vorne rein Irene Cadurisch gehört zu den Starterinnen, die sich mit einer höheren Startnummer noch einmal hervortun können. Mit null Fehlern setzt sie sich auf die 15. Position. Auch die Norwegerin Emilie Ågheim Kalkenberg konnte sich hier weit vorschieben.

Zwei Fehler von Hettich Schade! Janina Hettich hatte eigentlich ganz ordentlich im Rennen gelegen, jetzt aber kommen zwei Fehler und es wirft sie noch auf Platz 43 zurück. Da wird nicht mehr viel drin sein für sie auf den letzten Kilometern.

Der Youngster macht sich auf! Mit Sophia Schneider begibt sich die letzte deutsche Starterin auf die Strecke. Für sie geht es vor allem darum, im Weltcup ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Vorzuweisen hat sie in dieser Disziplin aber immerhin eine Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften, die ihr die Tür für den Weltcupstart öffnete.

Tomingas greift an Tuuli Tomingas könnte einen von denen Athletinnen sein. Sie kommt gerade als Vierte vom zweiten Schießen und liegt acht Sekunden hinter Knotten.

Knotten springt auf das Podest! Mona Brorsson musste sich geschlagen geben auf den finalen Kilometern und überquerte die Ziellinie jenseits der Top drei. Karoline Offigstad Knotten allerdings kann Skottheim jetzt aus den Top 3 kegeln und übernimmt Position drei von der Schwedin. Mal schauen, ob es dabei bleibt.

Keine Überraschung in hohen Startnummern Der Blick auf die Zwischenergebnisse nach dem ersten Schießen zeigen auch, dass es heute wohl keine große Überraschung geben wird. Von den Athletinnen mit hohen Startnummern konnte sich noch keine hervortun. 74 der 104 Starterinnen sind hier schon durch.

Elisa Gasparin startet mit Fehler Es schaut danach aus, als würde Aita Gasparin heute das beste Ergebnis der Schweizerinnen reinholen. Sie ist im Ziel gute Neunte, während für Elisa Gasparin nach dem ersten Schießen nach einem Fehler Platz 45 zu Buche steht.

Hammerschmidt auf der Fünf! Klasse! K.o. aber glücklich kommt Maren Hammerschmidt über die Ziellinie. Sie lieferte mit null Fehlern heute ein tolles Rennen ab und rangiert aktuell auf einem tollen fünften Platz. Ein Topergebnis sollte heute möglich sein.

Selina Gasparin mit Fehler Selina Gasparin war gerade beim ersten Schießen, verliert dort nach einem Fehler aber an Boden. Auf Platz 18 geht es in die finalen Kilometer. Abräumen konnte erneut die Norwegerin Knotten, die sich auf den dritten Rang an dieser Stelle schiebt. Bei ihr dürfen wir gespannt sein, was sie noch in der letzten Runde abliefert.

War das schon die Siegerin? Hanna Öberg ist im Ziel und setzt sich wenig überraschend mit einem Vorsprung von 23 Sekunden an die Spitze der Ergebnisliste. Sie muss jetzt abwarten, was die nächsten Athletinnen noch so abliefern können.

Brorsson lässt liegen Mona Brorsson war bei ihrem zweiten Schießen, lässt dort aber eine Scheibe stehen. Sie kommt aber auf dem vierten Platz wieder auf die Strecke und hat damit noch alle Chancen auf das Podest. Auch in der Summe läuft es heute richtig gut für die Schwedinnen: Drei von ihnen liegen nach dem zweiten Schießen in den Top 4.

Aita Gasparin weiter in den Top 4 Im Ziel hat sich ganz vorne schon länger nichts mehr getan. Gerade kam Wierer über die Ziellinie, die musste sich aber auf Platz sechs einordnen. Herrmann beendete ihr Rennen als 16 und wird wohl noch einige Ränge nach hinten gespült werden. Weiterhin in einer tollen Position ist Aita Gasparin als Vierte. Auch bei Lisa Theresa Hauser passt alles zusammen. Sie rangiert auf Platz drei. Auch wenn da noch ein paar kommen, die sie verdrängen dürfen, sind die Chancen auf ein Topergebnis auch bei ihr groß!

Hammerschmidt wieder fehlerfrei Am Schießstand ist Maren Hammerschmidt heute richtig gut dabei und auch bei ihrem Stehendanschlag behält sie die weiße Weste. Wo kommt sie raus? Auf Platz fünf! Klasse. Das Podest wird sie nicht angreifen können, aber auf die Top Ten kann sie schielen.

Selina Gasparin bleibt fehlerfrei Selina Gasparin gehört zu denjenigen, die es schaffen, beim ersten Schießen ohne Fehler wegzugehen. Das reicht ihr derzeit zu Position fünf in der Zwischenwertung.

Hanna Öberg schlägt zu! Hanna Öberg übernimmt jetzt auch nach dem zweiten Schießen die Führung in der Ergebnisliste! Die Schwedin erlaubt sich auch hier keinerlei Schwäche und knallt die Scheiben nur so weg. Mit 21,9 Sekunden Vorsprung geht sie auf die finalen Kilometer ihres Rennens.

Brorsson will auch mitmischen Mona Brorsson möchte hier heute auch mitmischen, wenn die Topergebnisse vergeben werden. Beim ersten Schießen setzt sich die Schwedin gerade an die zweite Position hinter Hanna Öberg.

Hammerschmidt in den Top Ten Maren Hammerschmidt hat gerade ihr erstes Schießen absolviert und ganz ordentlich dabei. Mit fünf Treffern setzt sie sich auf die neunte Position.

Røiseland im Ziel Marte Olsbu Røiseland ist inzwischen auch schon im Ziel angekommen und übernimmt dort zumindest für den Augenblick mit 21 Sekunden Vorsprung die Führung. Sie wird jetzt gespannt abwarten, was die Konkurrenz noch so abliefern kann.

Wierer kämpft sich zurück! Wierer macht es beim zweiten Schießen besser als Herrmann und kämpft sich mit einem schnellen und fehlerfreien Schießen auf die vierte Position vor. 44,2 Sekunden fehlen ihr zu Marte Olsbu Røiseland, die dort führt.

Skottheim führt im Ziel Einige Athletinnen sind bereits im Ziel angekommen. Dort führt momentan die Schwedin Skottheim, die sich auch heute wieder Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis machen kann. Preuß ist Zweite vor Vittozzi.

Herrmann schießt sich raus Es hatte so gut begonnen, doch beim Stehendanschlag läuft es für die Deutsche nicht nach Plan und sie lässt gleich drei Scheiben stehen! Dadurch spült es sie auch im Zwischenergebnis jetzt erst einmal nach hinten. Die finale Runde geht Herrmann als 13 mit 1:26 Minuten an. Die wird sie nicht zulaufen können.

Öberg mischt mit! Hanna Öberg setzt dagegen! Die Schwedin kam mit einem kleinen Vorsprung zum Schießen, haute dort die Patronen nur so raus und übernimmt jetzt mit 17,5 Sekunden den Vorsprung nach dem ersten Schießen.

Røiseland macht Druck! Marte Olsbu Røiseland will es heute wissen! Die Norwegerin ist auch im Stehendanschlag richtig gut dabei und räumt alle Scheiben ab. Mit einem Vorsprung von 20 Sekunden geht sie hier erst einmal an die Spitze und dürfte mit ihrer Vorstellung auch Druck gegenüber den anderen Athletinnen machen.

Aita Gasparin auf der Zwei Klasse! Aita Gasparin hat auch bei ihrem zweiten Besuch am Schießstand alles im Griff, trifft alle Scheiben und setzt sich dadurch auf die zweite Position in der Zwischenwertung.

Ärger bei Hauser Während sich ihre Teamkollegin Rieder gerade in das Rennen begibt, ist Hauser schon bei ihrem zweiten Schießen angekommen. Dort läuft es aber nicht ohne Probleme und sie verliert viel Zeit. Mit einem Fehler und dem vierten Zwischenrang aber ist sie noch nicht aus dem Rennen. Führende ist dort weiterhin Skottheim.

Wierer schon zurück Dorothea Wierer wird es heute schwerer haben, ihr Ergebnis vom gestrigen Tag zu wiederholen. Die Italienerin geht den Wettkampf langsam an und als dann auch noch ein Fehler beim ersten Schießen kommt, geht es gleich auf Platz 16 zurück.

Nächste DSV-Biathletin im Rennen Maren Hammerschmidt ist die nächste DSV-Starterin, die sich in ihr Rennen begibt. Am gestrigen Tag schlug sie sich recht ordentlich, nun heißt es, darauf aufbauen und auch im Sprint wieder ordentliche Punkte mitzunehmen. Vanessa Hinz ihrerseits war gerade beim Stehendanschlag und kam dort problemlos durch. Sie ist Fünfte.

Skottheim führt beim zweiten Schießen Johanna Skottheim war bereits bei ihrem Stehendanschlag und hat sich dort wieder richtig gut präsentieren können. Sie gehört zu den Athletinnen, die den Wettkampf ohne Fehler beim Schießen absolvieren und übernimmt jetzt die Führung an dieser Stelle. Auch Franziska Preuß war schon bei ihrem Schießen, mit einem Fehler geht es aber erneut zurück.

Herrmann am Liegendanschlag! Denise Herrmann ist beim ersten Schießen und schmeißt sich auf die Matte. Schnell schießt sie nicht, dafür aber kontrolliert und treffsicher. Wo geht es wieder auf die Strecke? Platz fünf mit 7,2 Sekunden. Bisher passt alles!

Davidova beim zweiten Schießen Marketa Davidova ist ihrerseits bereits am Stehendanschlag angekommen und spätestens jetzt ist klar, dass für sie heute nicht viel drin sein wird. Mit einem weiteren Fehler lässt sie erneut Zeit liegen. Egan indes bleibt auch jetzt ohne Fehler.

Olsbu Røiseland neue Führende Marte Olsbu Røiseland zeigt sich heute von einer besseren Verfassung und nach guter Laufzeit und einem souveränen Schießen geht es für die Norwegerin an die erste Position im Zwischenresultat. Auch für Katharina Innerhofer läuft es im Liegendanschlag top: Fünf Treffer hieven sie an Platz zwei. Nur 2,5 Sekunden fehlen zur Norwegerin.

Gasparin kontrolliert, Häcki patzt Aita Gasparin zeigt ebenfalls eine gutes erstes Schießen. Ganz ruhig und kontrolliert versenkt sie die fünf Schuss. Bei der Teamkollegin Häcki sieht das Ergebnis an dieser Stelle ganz anders aus: Mit zwei Fehlern und einer bisher durchwachsenen Laufzeit rutscht sie auf die letzte Position.

Hauser bleibt fehlerfrei Besser macht es die ÖSV-Biathletin Hauser! Sie kommt super am Liegendanschlag durch und übernimmt nach dem ersten Schießen die Spitze im Zwischenklassement. Skottheim rutscht auf Platz zwei.

Je ein Fehler von Preuß und Hinz Franziska Preuß und Vanessa Hinz haben den ersten Besuch am Schießstand ebenfalls bereits geschafft. Allerdings nicht mit einer weißen Weste. Für Beide heißt es einmal in die Strafrunde abbiegen. Preuß ist dadurch jetzt Vierte, Hinz Fünfte.

Herrmann springt los! Jetzt gilt es für Denise Hermann. Holt sie sich auch heute wieder ein Topergebnis ab, nachdem es gestern schon ein souveräner zweiter Platz wurde? Wir sind gespannt! Es wird nicht lange dauern, dann wird ihr die Siegerin aus dem Einzel, Dorothea Wierer, folgen.

Skottheim räumt alles ab! Johanna Skottheim überzeugte gestern mit einem starken dritten Rang und auch heute beginnt der Wettkampf gut für die junge Schwedin! Fünf Treffer gibt es beim ersten Schießen, womit sie jetzt an die erste Position setzt.

Egan trifft, Eckhoff verhaut's Clare Egan kommt ohne Fehler durch und nimmt nach dem ersten Schießen entsprechend die Führung. Anders sieht es bei Eckhoff aus. Mit drei Fehlern bringt ihr auch ihre tolle Laufzeit bis hierhin nicht viel.

Gibt es die Wiedergutmachung? Im Einzel gab es für Katharina Innerhofer mit Platz 97 so gar nichts zu holen und die ÖSV-Athletin verschenkte alles am Schießstand. Heute muss es da besser laufen, wenn sie ein gutes Ergebnis mitnehmen möchte.

Davidova startet mit zwei Fehlern Marketa Davidova war schon bei ihrem ersten Besuch beim Schießstand und wird auch gleich zu ihrem ersten Besuch in der Strafrunde kommen. Zwei Scheiben bleiben stehen.

Swiss-Duo macht sich auf Und auch das Team der Schweiz hat jetzt mit Lena Häcki und Aita Gasparin die ersten beiden Starterinnen im Rennen. Andere Athletinnen haben derweil schon die ersten Zeitnahmen durchlaufen. Wirklich aussagekräftig sind aber natürlich die späteren Zwischenstände.

Hauser in der Loipe Auch Lisa Theresa Hauser aus der österreichischen Mannschaft beginnt den Sprint heute mit einer niedrigen Starternummer. Gestern gab es nicht mehr als Platz 38, mal schauen, was heute im Sprint für die sie möglich sein wird.

Erste DSV-Starterinnen unterwegs Mit Franziska Preuß und Vanessa Hinz sind jetzt die ersten deutschen Starterinnen auf die 7,5 Kilometer gegangen. Unmittelbar vor ihnen hat sich Lisa Vittozzi aus der italienischen Mannschaft aufgemacht.

Kommt Eckhoff heute in Tritt? Tiril Eckhoff ist jetzt auch schon unterwegs und wird den Angriff in Richtung Topergebnis starten, nachdem gestern nicht mehr als Platz 67 möglich war. Problem war da der Schießstand, bei dem sie sieben Scheiben stehenließ.

Der Wettkampf ist gestartet! Der Sprint-Wettkampf läuft und mit Marketa Davidova aus Tschechien begibt sich die erste Starterin auf die Strecke. Gemeldet sind 104 Athletinnen. Die letzte Starterin wird dann um 14:32 Uhr loslegen.

Nicht viel zu holen für Swiss-Ladies Noch viel Luft nach oben haben nach dem misslungenen Auftakt am gestrigen Tag die Damen aus der Schweiz, bei denen keine in den Top 30 gelandet war. Von ihnen werden Lena Häcki und Aita Gasparin mit den Nummern elf und zwölf den Anfang machen. Selina Gasparin hat die Startnummer 59, ehe Elisa Gasparin dann mit der 72 folgt. Irene Cadurisch wird im letzten Blog als 83 starten.

Das ÖSV-Team Bei den Österreicherinnen blieb gestern das ganz große Ergebnis aus und Julia Schwaiger war als 17. die beste Starterin ihres Teams geworden. Heute folgt Angriff zwei auf die Topplätze. Mit frühen Startnummern auf die 7,5 Kilometer gehen Lisa Theresa Hauser (10) und Katharina Innerhofer (15). Christina Rieder wird das Leibchen mit der Nummer 41 tragen, während Julia Schwaiger als 58. loslegt. Den Schlusspunkt für das ÖSV-Team setzt Dunja Zdouc mit Startnummer 96.

Kann Herrmann wieder zuschlagen? Gestern konnte Denise Herrmann mit einem knappen zweiten Platz einen starken Start in die Saison hinlegen und entsprechend dürfte die DSV-Dame heute vollmotiviert in den Wettkampf gehen, zumal es auch am Schießstand gestimmt hatte. Ins Rennen gehen wird Herrmann heute mit Startnummer 20. Erste Deutsche wird Franziska Preuß mit Bib sechs sein. Direkt nach ihr wird Vanessa Hinz in ihr Rennen gehen. Etwas später folgen ihnen dann Maren Hammerschmidt (38), Janina Hettich (61) und Sophia Schneider (94).

Das Tagesprogramm Anders als im gestrigen Einzel, in dem insgesamt viermal geschossen wurde und es Strafminuten für Fehlschüsse gab, geht es über die kürzere Distanz von 7,5 Kilometern insgesamt zweimal an den Schießstand. Zunächst wird liegend geschossen, dann stehend. Fällt eine Schreibe nicht, heißt es für die Athletin in die Strafrunde abbiegen.