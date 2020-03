Liveticker

Ziel Drei Deutsche sind bisher im Ziel, Kühn, Doll und Peiffer belegen die Plätze fünf bis sieben. Bisher ist keiner der DSV-Skijäger fehlerfrei am Schießstand geblieben. Zwei Eisen hat Deutschland noch im Feuer: Schempp und Roman Rees, der erst mit Startnummer 105 das Rennen aufnehmen wird.

km 0,9 Schempp ist auf den ersten 900 Meter 15 Sekunden langsamer als Johannes Thingnes Bö. Das ist gewaltig.

Start 77 der 109 Starter sind unterwegs - und der Sieg ist bereits vergeben: Ein fehlerfreier Johannes Thingnes Bö ist nicht zu schlagen. Er gibt schon die ersten Siegerinterviews.

Start Wir freuen uns auf die Weltcup-Rückkehr von Simon Schempp. Wie fit ist der frühere Weltmeister?

2. Schießen Philipp Horn muss noch einmal in die Strafrunde. Mit drei Extrarunden wird das heute kein gutes Ergebnis.

Ziel Johannes Thingnes Bö hat sein Rennen beendet und den Vorsprung auf den letzten Metern gegenüber Fillon Maillet noch einmal ausgebaut. 22,8 Sekunden war er schneller, als der ebenfalls fehlerfreie Franzose. Auf Rang drei momentan: Tarjei Bö.

2. Schießen Fourcade lässt eine Scheibe stehen. Damit kegelt er vom Podium.

2. Schießen Martin Fourcade muss jetzt alles treffen, um auf dem Podest zu landen. Als Sieger wird er das Rennen auch mit fünf Treffern nicht beenden. Dafür reicht seine Laufleistung heute nicht.

Ziel Johannes Kühn ist vorerst Dritter. Genau wie Doll mit zwei Fehlern, aber einen Tick schneller in der Loipe. Peiffer übrigens mit einer Strafrunde langsamer als seine Teamkollegen Kühn und Doll, die zweimal in die Runde mussten.

Ziel Benedikt Doll fliegt heran. Erster. Aber nur für einige Sekunden. Dann kommt Quentin Fillon Maillet und setzt sich mit 1:23,6 Minuten Vorsprung an die Spitze. Der Franzose ist eine unglaubliche letzte Runde gelaufen. Da muss sich selbst Johannes Thingnes Bö strecken.

Ziel Fangmang Cheng aus China hat mit zehn Volltreffern geglänzt, läuferisch noch nicht in der ersten Liga und damit knapp hinter Peiffer.

2. Schießen Johannes Thingnes Bö ist da! Nervenstark und blitzschnell trifft er wieder alles. Bö ist 17,4 Sekunden schneller als Quentin Fillon Maillet. Wenn ihm jetzt nicht die Puste ausgeht, dürfte das zum Sieg reichen.

Ziel Startnummer 1 ist als Erster im Ziel. Arnd Peiffer überquert die Ziellinie nach 26:45,6 Minuten. Was diese Zeit wert ist, werden wir gleich sehen.

1. Schießstand War Horn zu schnell? Bei Laborbedingungen bleiben zwei Scheiben stehen. Das ist eindeutig zu viel.

km 2,5 36 Starter sind bei dieser Marke durch und Horn ist als Sechster sehr gut dabei. Gleich gilt es für ihn am Schießstand.

1. Schießen Der Weltcup-Spitzenreiter Martin Fourcade lässt sich viel Zeit, aber er trifft alles. Nach dem ersten Schießen ist er 15,5 Sekunden hinter Johannes Thingnes Bö. Auf Rang drei hier Quentin Fillon Maillet.

2. Schießen Jetzt gilt es für Johannes Kühn. Trifft er wieder alles, mischt er vorn mit. Doch der Plan geht schien. Kühn schwächelt mit zwei Fehlern und fällt hinter Arnd Peiffer zurück.

2. Schießen Der Franzose Quentin Fillon Maillet fordert Johannes Thingnes Bö heraus! Er trifft auch im Stehendanschlag alles und geht deutlich in Führung. Das riecht nach einem Platz auf dem Podium.

2. Schießen Benedikt Doll hat sein zweites Schießen absolviert und wieder eine Scheibe stehen gelassen. Zwei Fehler insgesamt für den Sprintsieger von Annecy.

2. Schießen Wow! Was ist das denn? Der Chinese Fangming Cheng trifft alle zehn Scheiben und geht als Führender auf die Schlussrunde. Er ist 11,5 s schneller als Peiffer an dieser Stelle.

2. Schießen Was macht Alexander Loginow jetzt? Ein Fehler! Damit hat er heute mit dem Sieg nichts zu tun. Auch läuferisch ist er heute nicht in der ersten Liga dabei.

1. Schießen Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Johannes Thingnes Bö hat soeben zum ersten Mal geschossen und natürlich alles abgeräumt. Er setzt sich an die Spitze. 16,1 Sekunden schneller als Fillon Maillet.

2. Schießen Arnd Peiffer findet den Rhythmus und räumt schnell und blitzsauber ab. Damit schiebt er sich nach vorn. Er wird über den einen Fehler mächtig ärgern.

Start Philipp Horn (36) hat sich mit beständigen Leistungen einen festen Platz im Weltcupteam gesichert. Er macht sich auf den Weg.

1. Schießen 15 Athleten sind hier durch - Kühn weiter Zweiter hinter Fillon Mailett, aber da kommen noch viele, die die Zeit pulverisieren können.

km 2,5 Wir haben eine neue Bestzeit und wer stellt sie auf? Natürlich Johannes Thingnes Bö. Noch einmal 9,8 Sekunden schneller als Fillon Maillet.

1. Schießen Kühn dürfte mit Wut im Bauch laufen. Bei der WM war der große Enttäuschte, als er nicht für die Staffel berücksichtigt.

1. Schießen Tolles Schießen von Johannes Kühn. Er kommt fehlerfrei durch und ist nur 3,4 Sekunden hinter dem Franzosen Fillon Maillet.

1. Schießen Wir haben einen neuen Spitzenreiter bei dieser Zeitmessung: Fillion Maillet setzt sich ab. Fehlerfrei und schnell. So wie gestern Denise Herrmann, aber der Franzose muss ja noch einmal schießen.

1. Schießen Benedikt Doll kommt als Führender zum 1. Schießen. Deutlich schneller als Loginow. Wenn es jetzt am Schießstand klappt! Oje, der erste Schuss geht vorbei, die anderen sitzen. Auch Doll muss einmal in die Runde.

Start Johannes Thingnes Bö (22) ist unterwegs. Er jagt das Gelbe Trikot, das Martin Fourcade (33) trägt. Beide also heute mit Schnapszahl-Nummern unterwegs. Wem bringt das mehr Glück?

1. Schießen Jetzt aber Konzentration, der Sprint-Weltmeister von Antholz - Alexander Loginow - schießt weltmeisterlich und setzt sich nach dem Schießen vor Arnd Peiffer, der ja einmal in die Runde musste.

km 2,5 Doll jetzt doch deutlich schneller als Peiffer - 6,5 Sekunden vorn. Bei ihm scheint es läuferisch sehr gut zu gehen.

1. Schießen Ein Fehler für Peiffer! Was das bedeutet? Jetzt erst einmal 150 m extra und für die Endabrechnung? Schauen wir mal!

1. Schießen Peiffer ganz allein im Stadion. Es ist nahezu windstill. Das dürfte heute Top-Schießleistungen geben!

km 0,9 Auch Johannes Kühn, der ist uns beim Start durch die Lappen gegangen, geht schnell an. 0,1 Sekunden langsamer als Arnd Peiffer.

km 0,9 Fillion Maillet, einer der besten Läufer im Feld, ist einen Wimpernschlag schneller als Peiffer. Das zeigt, dass Peiffer auf den ersten Metern ordentlich auf die Tube drückt.

km 2,5 Peiffer hat ein Viertel des Rennens geschafft, hat 6:06,1 Minuten gebraucht und kommt gleich zum ersten Mal zum Schießen.

km 0,9 Peiffer erreicht die erste Zeitmessung nach 2:10,1 Minuten, schneller war bisher keiner. Doll ist nur eine Sekunde langsamer. Auch Loginow auf dem Laufniveau von Peiffer und Doll.

Start Benedikt Doll trägt heute die Startnummer 7. Er weiß, wie man Sprints gewinnt, stand in Annecy ganz oben auf dem Podest und heute?

Start 109 Athleten haben gemeldet. Der letzte - Kazuki Baisho aus Japan - geht erst 18:24:30 Uhr auf die Runde.

Start Sprint-Weltmeister Alexander Loginow ist unterwegs. Er stand bei der WM im Blickpunkt einer Dopingrazzia. Erst heute haben die Russen deshalb schwere Vorwürfe gegenüber Italien erhoben. Die Durchsuchung sei unverhältnismäßig gewesen.

Start Peiffer hat das Rennen eröffnet. Das sechste Sprintwettbewerb in dieser Weltcup-Saison läuft also.

Start Arnd Peiffer steht bereit und wird das Rennen in wenigen Augenblicken eröffnen. Er setzt also die ersten Richtweiten.

Bedingungen Noch schnell ein Blick auf die Strecke. Es hat in der Nacht und am Morgen ordentlich geschneit. Die Loipe dürfte langsamer als gestern sein. Könnten intensive 10 Kilometer werden.

Glückwunsch an... ... Lucas Fratzscher, der sich heute den Gesamtsieg im IBU-Cup gesichert hat und damit für die nächste Saison ein persönliches Startrecht im Weltcup hat. Tolle Leistung!

Lesser fehlt in Nove Mesto Falls Sie sich gewundert haben, wo Erik Lesser ist. Er hat seine Saison aus persönlichen Gründen nach der WM beendet. Über die genauen Gründe machte der 31-Jährige keine Angaben - es sei aber nichts Ernstes.

Schempp kehrt zurück Simon Schempp verpasste die WM wegen Formschwäche und kehrt jetzt ins Weltcup-Team zurück. Er kämpft heute um den Anschluss an die Weltspitze und letztlich auch um seine Karriere. "Ich fühle mich generell gut, kann aber nicht abschätzen, wie schnell das auch im Wettkampf Wirkung zeigt", sagte der viermalige Weltmeister vor dem Sprint.



Sechs deutsche Starter Sechs deutsche Starter werden gleich in die Loipe gehen. Mit der Startnummer 1 eröffnet Arnd Peiffer das Rennen. Benedikt Doll (7), Johannes Kühn (13), Philipp Horn (36), Simon Schempp (72) und Roman Rees (105) folgen.

Favoriten auf den Sieg Fünf Sprintrennen gab es in dieser Saison. Zwei Mal gewann Johannes Thingnes Bö, zwei Mal Martin Fourcade. Und einmal stand auch Benedikt Doll ganz oben auf dem Treppchen. Bö und Fourcade sind auch heute Top-Kandidaten auf den Sieg, Doll ist nach der WM eine kleine Wundertüte. Zudem muss immer mit den Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin gerechnet werden. Auch Sprint-Weltmeister Alexander Loginow dürfen wir nicht vergessen. Die Liste der Kandidaten ist lang... gleich wissen wir mehr.

Wie läuft es am Schießstand? Die Problemzone in Südtirol war das Schießen. Die deutschen Skijäger leisteten sich konsequent zu viele Fehler und verbauten sich so jede Chance auf Edelmetall. Auch heute wird der Sieg nur über eine tadellose Vorstellung am Schießstand gehen.

Zurück in die Erfolgsspur? Mit der Bilanz bei der WM in Antholz können die deutschen Herren nicht zufrieden sein. In den Einzelwettbewerben gingen Benedikt Doll und Co. leer aus. Die Bronzemedaille in der Staffel und die Silbermedaille durch Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel waren zumindest ein Trostpflaster.

Ruhe statt Lärm Mit der Trainingsatmosphäre kam Denise Herrmann gestern ja bestens klar. Mit einer fehlerfreien Leistung am Schießstand gewann die Sächsin mit fast 30 Sekunden Vorsprung und feierte ihren sechsten Weltcup-Sieg. Mal sehen, ob es gleich einen Nachahmer im deutschen Männerteam gibt.