Liveticker

Hanna Öberg muss einmal in die Runde, in der Loipe war sie etwa zehn Sekunden langsamer als Denise Herrmann.

Herrmann ist läuferisch super unterwegs und hat Kuklina, die eine Minute vor ihr gestartet war, aber einmal in die Runde musste, schon eingeholt.

Viele Fehler am Schießstand, auch Braisaz und Brorsson kommen nicht ohne Fehler durch.

Auch die Französin Braisaz kommt nicht an die Herrmann-Zeit heran, ist 2,2 Sekunden langsamer. Das hat natürlich alles noch nichts zu sagen.

Herrmann geht wie erwartet schnell an und ist deutlich flotter unterwegs, als die beiden Läuferinnen vor ihr.

Herrmann ist eine der Allerschnellsten im Feld, am Schießstand hat sie aber so ihre Probleme. Heute muss zum Glück nur zwei Mal geschossen werden... Erst liegend, dann stehend.

Und jetzt macht sich schon die erste Top-Favoritin auf den Weg. Denise Herrmann ist unterwegs. Schnell ist sie eigentlich immer, bei ihr kommt es auf das Schießen an. Wenn das klappt, landet sie weit vorn.

Schnapszahl! 99 Läuferinnen aus 26 Nationen haben sich für das Sprintrennen angemeldet. Die erste Starterin geht 17.35 Uhr in die Loipe, die letzte 18.24 Uhr. Die vermeintlich Besten haben übrigens frühe Startnummern gewählt.

Es war ein sonniger Tag in Nove Mesto, Temperaturen aktuell noch bei 5 Grad Celsius. Dafür weht der Wind ordentlich. Das wird eine Herausforderung am Schießstand.

Bislang konnten die 7,5km-Rennen dieses Winters noch nicht wirklich für Überraschungen sorgen: Wierer, Eckhoff und Röiseland machten die Siege unter sich aus. Das beste deutsche Ergebnis erzielte Denise Herrmann mit einem zweiten Platz in Oberhof.

Dorothea Wierer aus Italien, Tiril Eckhoff aus Norwegen und Denise Herrmann gehören zu den Top-Favoriten. Wir hätten an dieser Stelle auch Marte Olsbu Röiseland genannt. Die WM-Goldmedaillen-Gewinnerin im Sprint ist wie erwähnt mit einer "normalen" Viruserkrankung nicht angereist. Dafür sollte man ein Auge auf Lokalmatadorin Lucie Charvatova (Startnummer 41) haben.

Hinz reagiert mit Galgenhumor

Vanessa Hinz fühlt sich angesichts der leeren Ränge zurückversetzt in Kindheitstage. "Back to the roots. Wie damals im Schülercup oder

bei anderen regionalen Rennen, bei denen einfach nur die Eltern

dagestanden sind und angefeuert haben", sagte die WM-Silbermedaillen-Gewinnerin.