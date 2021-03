Liveticker

Eckhoff und Røiseland läuferisch unerreichbar Wenn man einen Blick auf die Laufzeiten wirft, sieht man: Den beiden Norwegerinnen kann in der Loipe momentan keine das Wasser reichen. Einen (Eckhoff) bzw. zwei (Røiseland) Fehler hindern die Beiden nicht daran, auf Platz eins und sieben zu laufen - das ist mehr als bemerkenswert!

Vanessa Voigt feiert Weltcup-Debüt Läuferisch kann die Debütantin natürlich noch nicht vorne mithalten, doch wenn sie unter die besten 60 kommen und sich damit für die Verfolgung qualifizieren würde, wäre das schon ein riesiger Erfolg - eine Strafrunde beim ersten Schießen!

Dzhima und Vitozzi ergänzen Podest Sollte sich nichts mehr an der Reihenfolge ändern und eine Überraschung ausbleiben, sind hinter dem ersten Platz, der wie so oft diese Saison an eine norwegische Athletin geht, mit Yulia Dzhima und Lisa Vitozzi eher zwei Überraschungen auf dem Podium.

Cadurisch und Hammerschmidt fallen zurück Läuferisch können die Eidgenossin und die Deutsche einfach nicht mit der Elite mithalten, Cadurisch darf mit ihrem momentan 14. Platz dennoch zufrieden sein. Maren Hammerschmidt ist die schwächste Läuferin der bisher sechs fehlerfrei gebliebenen Athletinnnen und schiebt sich auf Platz 20.

Eckhoffs Sieg höchstwahrscheinlich Die Startnummern um die 50 kommen nun über die Ziellinie, alle Top-Athletinnen sind bereits im Zielraum. Dass noch eine Sportlerin an Eckhoff heranreicht, ist nun sehr unwahrscheinlich.

Hammerschmidt am Schießstand stark Ihre Qualitäten liegen am Schießstand: Maren Hammerschmidt bleibt zweimal fehlerfrei und kann sich dennoch nicht an ihren Teamkolleginnen orientieren. Schon bei der Messung nach dem Stehendanschlag liegt sie etwa eine halbe Minute zurück.

Hinz auf Platz 20 im Ziel Mit einem Fehler schiebt sich die vierte deutsche Starterin vorerst auf den 20. Platz.

Schweizerin beim Stehendanschlag Doch ein Fehler kommt beim zweiten Schießen dazu, so kann Cadurisch zumindest ganz vorne nicht mehr mitlaufen - dennoch ein überzeugender Auftritt bisher!

Cadurisch überrascht Die Schweizerin Irene Cadurisch ist beim ersten Schießen ohne Fehler verblieben und übernahm überraschend die Führung.

Hinz: der verflixte letzte Schuss Neun mal stellte sie die Scheiben auf weiß, doch den zehnten, letzten Schuss versemmelt sie. Bei schlechter Laufform ist da nichts mehr für sie drin.

Eckhoff mit Platz an der Sonne Während Maren Hammerschmidt durch eine schwache Laufleistung trotz fehlerfreiem Liegendschießen nicht vorne mitmischen kann, muss die Norwegerin Eckhoff nun also im Ziel abwarten, ob ihr noch jemand die Stirn bieten kann.

Davidova bleibt hinter Preuß und Herrmann Beim Heimweltcup zeigt die Tschechin einen guten Auftritt und schoss nur einen Fehler. So kann sie sich zunächst auf Platz zehn schieben und bleibt damit knapp hinter den beiden Deutschen, die trotz guter Leistungen doch etwas zurückgefallen sind.

Gewinnt Tiril Eckhoff erneut? Die Laufleistung der Frau in gelb-rot ist einfach stark, die Schlussrunde geht sie schnell an. So kann sie sich tatsächlich vor die drei fehlerfreien Athletinnen, die kurz vor ihr ins Ziel kamen, setzen. Die Führung hat sie übernommen, kann ihr noch jemand den Sieg nehmen?

Eckhoff blieb im Stehendanschlag ohne Fehler Die Gesamtweltcup-Führende konnte beim Stehendschießen übrigens fehlerdrei bleiben, wie ist ihre Schlussrunde?

Yulia Dzhima neue Führende Und tatsächlich: Die neue Führende im Ziel ist die Ukrainerin Dzhima, die ganz knapp nicht von Vitozzi verdrängt werden kann. Beide schieben sich aber vor Dorothea Wierer.

Drei Biathletinnen bei Zwischenzeit vor Wierer Bei der Zwischenstand nach dem zweiten Schießen sind mittlerweile drei Sportlerinnen vor Wierer: Die Ukrainerin Dzhima, die Belarussin Alimbekava und die Italienerin Vitozzi konnten alle eine Strafrunde bei beiden Schießen vermeiden.

Røiseland mit zwei Fehlern im Ziel Eine der besten Laufleistungen des heutigen Tages zeigt Røiseland und kommt mit zwei Fehlern aus dem Liegendanschlag und einem fehlerfreien Stehendschießen nur knapp hinter Wierer und Tandrevolf über die Ziellinie.

Führung hält nicht lange Dorothea Wierer schiebt sich schnell vor die Norwegerin - trotz einem Fehler! In der Loipe war die Italienerin stark unterwegs und hofft auf einen Podestplatz.

Tandrevold neue Bestzeit 19:05,8 Minuten - das ist die neue Bestzeit im Ziel. Die Norwegerin war zunächst läuferisch vorsichtig angegangen, die Schlussrunde war besser und damit verteidigt sie den ersten Platz.

Eckhoff mit Fehler, Røiseland läuferisch stark Bei den Norwegerinnen läuft es nicht optimal, trotz zweier Fehler ist Røiseland nach dem zweiten Schießen aber bei den Top-Platzierungen dabei - sehr stark! Eckhoff hat beim Liegendschießen einen Fehler vorzuweisen.

Wierer nach Stehendanschlag auf Platz eins Einen Fehler schießt die Italienerin und bringt sich mit einer starken Leistung in der Loipe auf Platz eins, den sie nun im Fernduell gegen Preuß und Co. verteidigen muss.

Preuß im Ziel Währenddessen ist Franziska Preuß im Ziel angekommen, mit einer Strafrunde und einer guten Laufleistung zeigte sie ein gutes Rennen. Doch wofür reicht das? Bisher patzt die Konkurrenz.

Tandrevold erste Athletin ohne Fehler Die erste Sportlerin, die alle zehn Schuss ins Ziel bringt, ist die Norwegerin Tandrevold. Mit schwächerer Laufleistung als Preuß übernimmt sie zwar die Führung, muss um diese aber noch bangen.

Herrmann ohne Fehler Beim Stehendschießen macht Denise Herrmann ihren Job spitze und kann eine weitere Strafrunde vermeiden. Nach dem Stehendanschlag reiht sie sich zehn Sekunden hinter ihre Teamkollegin zunächst auf Platz zwei ein.

Røiseland und Hauser schießen Strafkarten Beide favorisierten Athletinnen haben beim Liegendschießen Probleme und reihen sich etwas weiter hinten ein: Hauser schießt einen Fehler, Røiseland gleich zwei.

Wierer übernimmt die Führung Die Italienerin ist die einzige Sportlerin, die nach dem ersten Anschlag stärker ist als Preuß.

Preuß verpasst fehlerfreies Schießen Schon beim Stehendanschlag ist Franziska Preuß angekommen, die deutsche Hoffnung kann aber nicht nochmal alles treffen. Eine Scheibe bleibt stehen, aber läuferisch ist sie bisher stark!

Drei Athletinnen fehlerfrei Startnummern elf bis 13 bleiben ohne Fehler: Janina Hettich, Ingrid Landmark Tandrevold und Clare Egan treffen alle fünf Scheiben. Die junge Deutsche hat von allen Dreien aber mit Abstand die schwächste Laufzeit.

Eine Strafrunde für Herrmann Denise Herrmann erwischt das gleiche Schicksal wie Hanna Öberg: Den ersten Schuss kann sie nicht im Ziel unterbringen. Auch bei ihr bleibt es der einzige Fehler.

Simon schießt sich heraus Die Französin Julia Simon schießt ganze drei Fehler und kann sich damit gleich aus dem Kampf um die vorderen Plätze verabschieden.

Öberg kann nicht folgen Während Dorothea Wierer sich auf den Weg macht, geht gleich der erste Schuss von Öberg daneben. Bei diesem Fehler bleibt es aber, die Schwedin muss einmal kreiseln.

Preuß beginnt fehlerfrei Wie schon in der Staffel feuert die deutsche Starterin sehr schnell und trifft dabei alle Scheiben - ein starker Beginn von ihr, das macht doch Hoffnung!

Denise Herrmann ist unterwegs Herrmann läuft aus dem Starthäuschen heraus, direkt nach ihr die Eidgenossin Lena Häcki. Kurz darauf sind auch Janina Hettich und die Norwegerin Tandrevold in der Loipe.

Öberg startet minimal schneller Bei der ersten Zwischenzeit ist die Schwedin die schnellste der ersten Athletinnen, bleibt aber in etwa im Bereich von Preuß.

Preuß beginnt Wie angekündigt macht sich als Startläuferin Franziska Preuß auf den Weg. Nur eine Minute später folgt ihr mit der drei auf der Brust Hanna Öberg. Viele der Top-Athletinnen sind bei den ersten Startnummern dabei, es wird also früh um die Bestzeiten gehen.

Es kann losgehen 106 Athletinnen sind heute am Start, bei sonnigem Wetter wird das Rennen nun eröffnet.

Schweiz ohne starke Läuferin Bei dem Swiss-Team sieht es eher mau aus, diese Saison ist keine der Biathletinnen in der Weltspitze dabei. Die drei Gasparin-Schwestern, Lena Häcki und Irene Cadurisch müssten heute über sich hinauswachsen, um einen Podestplatz in den Blick nehmen zu können.

Preuß größte deutsche Hoffnung Franziska Preuß ist derzeit die beste deutsche Biathletin und wird das Rennen eröffnen, was ist für sie heute drin? Denise Herrmann (Startnummer acht) ist nach der ausgelassenen Staffel wegen einem Infekt wieder dabei und hat ebenfalls Chancen auf einen Podestplatz. Janina Hettich startet als Elfte, Vanessa Hinz als 50., ihre Chancen sind eher als gering einzustufen. Auch Maren Hammerschmidt und Vanessa Voigt (Startnummern 61 und 101) bräuchten eine Überraschung. Nach der verkorksten Staffel haben die deutschen Frauen etwas gutzumachen. Vielleicht kann der Sensationserfolg der Männer-Staffel gestern die deutschen Starterinnen heute beflügeln.

Läuft Hauser um den Sieg mit? Der ÖSV hat seit langer Zeit wieder eine Star-Biathletin im Frauenteam: Bei Lisa Theresa Hauser läuft die Saison optimal. Als Weltmeisterin im Massenstart läuft sie nun das erste Weltcup-Einzelrennen nach ihrem historischen Erfolg (einzige österreichische Weltmeisterin in einem Einzelrennen). Die Frau mit der Nummer 21 gehört natürlich ebenfalls zu den Favoritinnen. Zdouc, Schwaiger und Innerhofer ergänzen das Team der österreichischen Skijägerinnen.

Favoritinnen zudem aus Italien und Frankreich Neben den dominierenden drei Skaninavierinnen (Eckhoff und Røiseland sind Norwegerinnen, Öberg Schwedin) gehören zum engeren Favoritenkreis auch die Französin Anaïs Chevalier-Bouchet und die Italienerin Dorothea Wierer (Startnummern 25 und 16). Die Belarussin Dzinara Alimbekava geht als 29. in die Loipe, als eine der Überraschungen der Saison kann sie ebenfalls ganz vorne mitlaufen.

Kampf um beide Kristallkugeln spannend Das Saisonende nähert sich und damit wird immer häufiger ein Blick auf die Gesamtwertungen geworfen. In dem gelb-rot gefärbten Trikot tritt heute als 31. Starterin Tiril Eckhoff an, das heißt sie führt sowohl die disziplinenübergreifende als auch die Sprintwertung an. Und auch ihre Verfolgerinnen sind im Kampf um die große und die kleine Sprint-Kristallkugel die gleichen: Hanna Öberg (Startnummer drei) ist in der Gesamtwertung Eckhoffs erste Verfolgerin, Marte Olsbu Røiseland (Startnummer 18) folgt knapp dahinter - in der Sprintwertung ist die Reihenfolge umgekehrt.