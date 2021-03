Liveticker

Es geht um alles! In der Zwischenzeit haben sich Marte Olsbu Røiseland und Franziska Preuß an die Spitze der Gruppe gesetzt und halten das Tempo sehr hoch.

Tiril Eckhoff kommt das letzte Mal am heutigen Tage an den Schießstand und kann bereits hier den nächsten Erfolg perfekt machen. Direkt der erste Schuss geht neben das Ziel, ein weiterer folgt, doch der Vorsprung war eigentlich groß genug. Das sollte reichen!

Die Führende Tiril Eckhoff erreicht das erste Mal am heutigen Tage im Stadion den Schießstand. Der Wind hat sich aktuell etwas beruhigt, was die Norwegerin ausnutzt und fehlerfrei zurück auf die Loipe geht.

Tiril Eckhoff will hier also nichts anbrennen lassen und gibt direkt wieder richtig Gas. Zusammen mit ihrer Teamkollegin Marte Olsbu Røiseland setzte sie schon im Sprint die mit Abstand schnellsten Laufzeiten.

Cadurisch im Verfolgerfeld

Irene Cadurisch legte am Donnerstag eine gute Performance in der Schnee und ist noch in Reichweite der Top-Ten. Auf dem 14. Platz beträgt ihr Rückstand nach ganz vorne nur 41 Sekunden. Weniger positiv sind die Aussichten dagegen für Aita Gasparin (28. Platz /+1:16 Minuten), Selina Gasparin (48. /+1:50 Minuten), Elisa Gasparin (58. /+2,02 Minuten). Die drei Gasparin-Schwester müssen versuchen ohne Druck am Schießstand ordentlich durchzukommen, um noch einige Plätze aufholen zu können.