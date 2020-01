Liveticker

Jetzt kommen auch Doll und Fillon Maillet. Der Norweger aber schießt schon, bei Riesenlärm. Ganz stark, fünf Treffer. Was für ein Schießen!

Doll versucht am Anstieg, den Franzosen abzuschütteln, aber der ist ein ebenso starker Läufer. Christiansen ist schon beim Liegend-Anschlag.

Christiansen wird nicht zu schnappen sein, wenn er am Schießstand nicht wackelt. Auf der Strecke verliert der Norweger auf die Verfolger keine Zeit.

Wie gesagt, Johannes Thingnes Bö ist heute nicht dabei, er ist in freudiger Erwartung auf ein Kind.

Was für ein Rennen! Hier wird man bis zum letzten Schießen warten müssen, bevor die Entscheidung gefallen ist. Die Windbedingungen sind einfach zu kompliziert.

Was für Zittereinlagen. Norwegen 23 Sekunden vor Weißrussland, 29 vor Frankreich und 37 vor Deutschland. Tschechien ist raus, drei Strafrunden.

Jetzt hat er Probleme, zwei Scheiben bleiben stehen. Es ist aber extrem windig. Jetzt muss er treffen? Nein, Norwegen muss in die Strafrunde.

Der Tscheche Stvrtecky behauptet den dritten Platz, Peiffer liegt 1:09 zurück, er ist am Franzosen dran.

"Die Strafrunde wurmt einen immer. Ich habe versucht, den Rückstand in Grenzen zu halten. Stehend war es schwierig. Es war windig, dann wackelt das Gewehr."

Desthieux und Peiffer verlieren auf die Spitze weiter, jetzt eine Minute. Aber Platz drei ist in Sichtweite, da sind es nur knapp über 20 Sekunden.

Der Weißrusse, gestern immerhin 14. im Sprint, bleibt an Dale dran. Desthieux und Peiffer aus fünf und sechs verlieren einige Sekunden auf die Spitze.

Kommt Fourcade noch ein Stück näher ran? Zwei Sekunden. Kühn macht aber zehn Sekunden gut und ist an Fourcade dran.

Fourcade kann nicht so viel Zeit aufholen, es sind weiter gut 1:10 Minute.

Windisch hat 45 Sekunden verloren und ist jetzt hier in der zweiten Verfolgungsgruppe 16.

Böser Sturz von Dominik Windisch, in der Abfahrt hat es den Italiener gelegt. Das hat viel Zeit gekostet. Hoffentlich ist die Waffe heil geblieben.

Philipp Horn übergibt an Johannes Kühn als Neunter, 22,8 Sekunden hinter dem Norweger.

Vorn bleibt es eng, Horn verliert leicht an Zeit und ist jetzt Zehnter.

Jetzt kommen die Läufer. Jacquelin aus Frankreich liegt in Front.

Noch ein kleiner Anstieg, dann folgt das zweite Schießen. Die Piste ist heute übrigens in einem sehr guten Zustand.

Vorn ist weiter alles dicht beisammen. Der Tempo ist auch nicht so hoch, da könnte der Deutsche etwas aufholen.

Noch ist nicht viel passiert, auch wenn der Start natürlich nicht so optimal war. Wichtig wird, dass Horn jetzt nicht zu schnell unterwegs ist. Der Stehend-Anschlag ist eigentlich seine bessere Disziplin.

Lars Helge Birkeland führt eine große Gruppe an. Horn macht Dampf und hat vier Sekunden aufgeholt.

Der koreanische Russe Lapschin kommt als Erster. Jetzt wird es kurz ganz still.

Ohrenbetäubender Lärm in Oberhof. Da kommen sie. Es geht zunächst im Liegend-Anschlag los.

Jetzt geht auch mal der Deutsche an die Spitze. Und gleich geht es zum ersten Schießen.

Russland auf dem vierten Platz mit Said Karimulla Khalili. Sie haben ihre beiden Topleute heute nicht dabei.

Die Deutschen mit Horn auf dem zweiten Platz, das sorgt gleich für eine noch bessere Stimmung an der Strecke.

Frankreich setzt sich gleich an die Spitze. Emilien Jacquelin ist der Startläufer.

Staffel-Debüt in Oberhof für Horn

Nach seinem sehr guten Rennen in Hochfilzen geht Philipp Horn heute wieder für Deutschland die Staffel an. Zum ersten Mal in Oberhof. Und hier machen die Fans schon mächtig Dampf.