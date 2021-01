Liveticker

Auf Wiedersehen! Auf die Athleten und Athletinnen warten jetzt einige Tage zum Verschnaufen, ehe die anstrengenden Weltcups in Oberhof in die nächste Runde gehen. Wir sind auch dann wieder live dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag!

Schweiz abgeschlagen Abschlagen war das Duo aus der Schweiz. Für Irene Cadurisch und Sebastian Stalder war in dem schnellen und hektischen Wettkampf schnell nichts mehr drin und mit einem Rückstand von knapp drei Minuten und Platz 16 wird man sicherlich kein positives Fazit unter den heutigen Bewerb setzen.

Österreich auf Platz acht Für das Duo aus Österreich ging es schon früh im Wettkampf weit zurück und als der Rückstand von einer Minute da war, schafften es Dunja Zdouc und David Komatz nicht mehr, diesen wieder zu verkleinern. Mehr als Position acht war so nicht mehr möglich.

DSV-Duo auf der Vier Janina Hettich und Erik Lesser schafften es zwar nicht auf das Podest, in der Summe aber können sie mit der heutigen Leistung glücklich sein. Am Schießstand lief es insbesondere bei Janina Hettich sehr gut und auch Erik Lesser war ordentlich dabei angesichts der Topbesetzung der anderen Nationen, die sonst eher ihre schwächeren Athleten und Athletinnen in der Mixed-Staffel einsetzen.

Frankreich darf jubeln! Nur drei Nachlader im gesamten Rennen und eine gute Vorstellung in der Loipe bedeuten den souveränen Sieg des französischen Duos in der Mixed-Staffel für Julia Simon und Emilien Jacquelin. Dahinter sichert sich das schwedische Duo knapp den zweiten Rang. Norwegen kommt auf Platz drei durch. Ein Platz, mit dem sie angesichts von drei Strafrunden und acht Nachladern zufrieden sein dürften.

Der bange Blick nach hinten Sebastian Samuelsson schaut über die Schulter und wirft einen Blick auf den Abstand zwischen sich und Johannes Thingnes Bø, der hier alles geben wird, um vielleicht doch noch Platz drei für Norwegen zu sichern. Ganz vorne kann Frankreich indes schon bald jubeln. Lange ist der Weg für Jacquelin zum Ziel nicht mehr.

Letztes Schießen David Komatz braucht einen Nachlader und so wird es für die Österreicher bei der achten Position bleiben.

Letztes Schießen Im Kampf um die übrigen Podestplätze könnte es noch einmal spannend werden. Schweden geht auf Platz zwei in die letzte Runde, doch wer wird auf Rang drei in die finale Runde gehen? Lesser nicht. Der hadert jetzt und braucht zwei Nachlader! Johannes Thingnes Bø zieht tatsächlich noch vorbei und wird jetzt Jagd auf Schweden machen. Für Deutschland wird es wohl Platz vier werden, denn das Lesser an Bø ranläuft, dürfte eher unwahrscheinlich sein.

Letztes Schießen Emilien Jacquelin ist zurück am Schießstand und auch jetzt zeigt der Franzose, dass sein Duo heute zurecht den Sieg abholen wird. Er schießt schnell, trifft alles und ist schon wieder unterwegs, als die Konkurrenz erst einläuft.

Jacquelin baut aus Ehe es zum letzten Schießen geht hat Jacquelin seinen Vorsprung zu Schweden noch einmal vergrößern können und liegt 32 Sekunden vor dem Konkurrenten. Lesser seinerseits ist zu Gow aufgelaufen.

7. Schießen Emilien Jacquelin hat am Schießstand keinerlei Schwierigkeiten und kann die Spitzenposition souverän behaupten. Samuelsson aber erlaubt sich auch keine Blöße und bleibt der erste Verfolger. Auf Platz drei folgen die richtig starken Kanadier, denn Norwegen kämpft einmal mehr am Schießstand! Drei Nachlader brauchte Bø, der nun wieder eine Minute Rückstand hatte. Lesser braucht einen Nachlader, bleibt aber mit Platz vier und gut sechs Sekunden Rückstand im Rennen um das Podest.

Bø setzt alles auf eine Kappe Johannes Thingnes Bø macht aber mal richtig Dampf auf seiner ersten Runde! Konkurrent um Konkurrent wird von dem Norweger geschluckt und schnell steht dann schon wieder Platz drei für das Duo zu Buche.

Letzter Wechsel Direkt nach dem Schießen wurde bereits wieder gewechselt. Mit satten 30,1 Sekunden Vorsprung wird nach dem dicken Patzer von Norwegen Emilien Jacquelin auf die finalen Runden geschickt. Schweden wechselt auf Platz zwei vor Kanada und Belarus. Deutschland rangiert auf Platz fünf, direkt dahinter wechselt Norwegen.

6. Schießen Janina Hettich wackelt jetzt ebenfalls und verliert mit zwei Nachladern in ihrem letzten Schießen viel Zeit nach vorne. Zdouc muss einmal nachladen im Stehendanschlag.

6. Schießen Es geht bereits zum letzten Schießen der Damen im heutigen Wettkampf. Wer kann seinem Partner die beste Ausgangssituation für die finalen Kilometer mitgeben? Eckhoff oder Simon? Es wird Simon sein! Die Französin muss zwar auch einen Nachlader hinnehmen, doch den versenkt sie problemlos. Für Eckhoff hingegen heißt es in die Strafrunde und das gleich dreimal! War's das schon für Norwegen?

Simon springt heran Julia Simon holt alles aus sich heraus und verkürzt in Windeseile den Abstand zu Norwegen auf nur 0,9 Sekunden. Diese beiden Nationen werden gleich gemeinsam zum Schießen kommen. Hanna Öberg hat etwas verloren und liegt 21,9 Sekunden hinter dem Duo. Hettich läuft derzeit gemeinsam mit der Kanadierin Lunder. Ihr Abstand beträgt etwa 36 Sekunden.

5. Schießen Ganz toll ist auch Janina Hettich unterwegs, die ihre starken Statistiken im Liegendanschlag mit einer weiteren Serie unterstreicht und auf Platz vier wieder auf die Runde geht. Zdouc arbeitet sich auf Platz neun vor. Für die Schweiz indes wird es weiter zurückgehen, denn Irene Cadurisch kann nicht vermeiden, dass sie zu den Nachladern greifen muss.

5. Schießen Julia Simon läuft am Schießstand ein und legt sich auf die Matte. Bisher hat Frankreich noch keinen Nachlader gebraucht. Das aber ändert sich jetzt und plötzlich ist die Tür wieder offen! Der erste Schuss geht daneben und auch den dritten kann die Französin nicht versenken. Sie braucht die Nachlader. Eine Chance, die sich Eckhoff nicht entgehen lässt! Sie zeigt sich treffsicher und schnell. Mit 5,1 Sekunden geht es an Frankreich vorbei. Schweden liegt auf Rang drei.

Hettich fällt zurück Janina Hettich muss auf den ersten Metern ihrer Runde schon zwei Konkurrentinnen passieren lassen und liegt nun auf Platz fünf. 33 Sekunden fehlen nach ganz vorne.

2. Wechsel Direkt nach dem Schießen wurde bereits wieder gewechselt. Mit einem guten Vorsprung von 16,4 Sekunden führt jetzt Frankreich. Norwegen liegt auf Platz zwei, dahinter dann Deutschland auf der guten dritten Position. Österreich liegt nach dem zweiten Wechsel auf der zehnten Position, die Schweiz wechselt auf Rang 14.

4. Schießen Kommen Jacquelin und Bø auch bei ihrem zweiten Schießen mit einer weißen Weste davon oder müssen jetzt die Nachlader her? Emilien Jacquelin glänzt erneut, Johannes Thingnes Bø hingegen wackelt jetzt und brauch zwei Nachlader, ehe er alle Scheiben trifft. Stark präsentiert sich Erik Lesser. Der haut die Patronen richtig schnell raus, versenkt die fünf Treffer und eilt schnell in die Wechselzone. Auch für Komatz geht es ohne Nachlader zum zweiten Wechsel.

Samuelsson kommt nicht ran Sebastian Samuelsson versucht alles, doch bisher konnte er den Rückstand der Schweden auf die beiden führenden Athleten nicht verkleinern. 8,1 Sekunden liegt er bei 5,3 Kilometern zurück. Lesser hat einige Sekunden verloren und liegt nun 29 Sekunden hinter Frankreich und Norwegen.

3. Schießen Emilien Jacquelin und Johannes Thingnes Bø sind bei ihrem ersten Schießen angekommen. Beide Athleten lassen sich da nicht lange Zeit, legen sofort los und sind schnell wieder unterwegs. Keiner aus dem Duo musste einen Nachlader hinnehmen, bis alle Scheiben fielen. 7,2 Sekunden dahinter geht Samuelsson wieder auf die Strecke. Erik Lesser steht dem in Nichts nach und alle fünf Patronen treffen das Ziel. Mit 25,1 Sekunden Rückstand geht er wieder auf die kurze Runde. Für Österreich und die Schweiz geht es jeweils zurück, nachdem zwei Nachlader hermussten.

Zwei setzen sich leicht ab Mit Frankreich und Norwegen haben sich nach dem ersten Wechsel zwei Nationen leicht absetzen können. Dazwischen liegen dann gut zehn Sekunden zu Schweden, bei denen Sebastian Samuelsson läuft. Gow ist für Kanada auf Platz vier zu finden.

1. Wechsel Unmittelbar danach steht dann schon der erste Wechsel an. Für Frankreich ist jetzt Emilien Jacquelin auf der Strecke, bei Norwegen Bø. Deutschland wechselt auf Platz neun, Österreich und die Schweiz unmittelbar dahinter auf den Plätzen zehn und elf. Die männlichen Laufparts übernehmen hier Lesser, Komatz und Stalder.

2. Schießen In dem schnellen Wettkampf ist das Feld schon wieder am Schießstand angekommen und jetzt gilt es dann, sich im Stehendanschlag zu beweisen. Öberg legt schnell los, doch schnell kommt auch der erste Fehler bei der Schwedin. Richtig übel läuft es auch bei Russland. Von alledem nicht beeindrucken lassen sich Frankreich und Norwegen. Cadurisch bekommt nach ihrem starken ersten Schießen jetzt Probleme und braucht drei Nachlader. Zdouc brauchte zwei weitere und auch Hettich kommt jetzt nicht ohne Nachlader durch.

Große Gruppe Nach dem ersten Schießen ist hier alles richtig eng und auch Hettich ist trotz dem eher langsameren Schießen alles andere als abgeschlagen. Ganz vorne machen weiterhin Schweden, Frankreich und Norwegen das Tempo. Cadurisch hält sich ebenfalls weit vorne in der Spitzengruppe.

1. Schießen Am Schießstand wird es jetzt ernst! Die Biathletinnen sind angekommen und gehen in den Liegendanschlag. Wer meistert die Aufgabe am besten? Hanna Öberg schnappt sich Position eins mit einem schnellen Schießen, knapp dahinter folgen dann Simon und Eckhoff. Irene Cadurisch hat auch keine Schwierigkeiten und geht auf Platz vier wieder ins Rennen. Zdouc brauchte einen Nachlader und ist Elfte, Hettich traf alles, ließ sich aber mehr Zeit als viele Konkurrentinnen. Bedeutet dann Platz zwölf.

Eckhoff und Simon machen Tempo Das Tempo der Gruppe machen vor dem ersten Schießen Julia Simon und Tiril Eckhoff aus dem deutschen Team. Große Lücken sind aber noch nicht gerissen.

Sturz von Hettich! Wie ärgerlich! Janina Hettich stolpert im Getümmel und landet mit den Knien im Schnee. Sie kann sich aber schnell wieder aufrichten und bleibt im Pulk drin. Alle Läuferinnen sind noch beisammen.

Auf geht's! Es ist angerichtet für den nächsten Staffelwettkampf am heutigen Tag. Die Athletinnen stürmen los und begeben sich auf die Strecke. Für Frankreich ist Julia Simon in der Loipe, bei Norwegen beginnt Eckhoff. Für Deutschland wird Janina Hettich loslegen. Bei der Schweiz ist Cadurisch in der Loipe und für Österreich legt Zdouc vor. Zurückziehen mussten nach positiven Covid-19-Tests Tschechien und Bulgarien.

Swiss-Team in der Außenseiterrolle In der Rolle des Außenseiters befindet sich das Team aus der Schweiz, bei dem heute Irene Cadurisch und Sebastian Stalder den Wettkampf laufen werden. Hier wird sich zeigen, ob sie das Format der Single-Mixed-Staffel für sich nutzen können.

Was ist drin für ÖSV-Duo? Bei den Österreichern setzen die Trainer auf ein Duo, welches sich über die Saison vor allem am Schießstand hervortun konnte und dem man dadurch heute große Chancen einrechnet. Dunja Zdouc soll den weiblichen Part laufen, David Komatz wurde für den Herrenpart nominiert.

Das deutsche Duo Im deutschen Duo findet man heute Janina Hettich im Aufgebot, die in dieser Saison mit stabilen Schießleistungen überzeugen konnte. An ihre Seite gestellt wurde Erik Lesser, der seinerseits in der Single-Mixed schon so einige Erfolge für das deutsche Team einlaufen konnte. Das Ziel ist dabei sicherlich das Podest.

Konkurrenz lauert Doch die Konkurrenz schläft nicht und das Starterfeld zeigt, dass auch die Topnationen ihren Fokus immer mehr auch auf die Single-Mixed-Staffel legen. Für Frankreich werden Julia Simon und Emilien Jacquelin starten. Die Schweden schicken Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson an den Anlauf.

Norwegen der Favorit Favorit für den Wettkampf ist das Duo aus Norwegen. Tiril Eckhoff, die die beiden Frauenwettkämpfe in Oberhof gewann, läuft den weiblichen Part. Neben ihr wird Johannes Thingnes Bø an den Anlauf gehen. Er war in Oberhof besonders läuferisch überlegen, zeigte im Verfolger aber Schwächen am Schießstand.

So läuft die Single-Mixed-Staffel Anders als bei der Mixed-Staffel handelt es sich bei der Single-Mixed-Staffel um einen sehr schnellen und dynamischen Wettkampf. Auch ist das Team mit einer Frau und einem Mann kleiner, was mehr Nationen erlauben soll, vorne reinzulaufen. Den Anfang macht heute die weibliche Teilnehmerin, die 1,5 Kilometer läuft, ehe es zum Liegendanschlag geht. Anschließend folgt eine weitere Runde von 1,5 Kilometern, ehe sie direkt nach dem Stehendanschlag an den Mann übergibt, der die gleiche Distanz läuft, bevor dann wieder die Frau an der Reihe ist. Im Schlusspart läuft der Mann nach dem letzten Schießen noch eine zusätzliche Runde von 1,5 Kilometern. Auch in der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen. Sollte auch danach noch eine Scheibe stehen, geht es eine kurze Strafrunde von 75 Metern.