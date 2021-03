Liveticker

6. Schießen Arnd Peiffer war bei seinem letzten Schießen und mit einem Nachlader kann er für Deutschland wieder Plätze aufholen. Martin Jäger brauchte seinerseits drei Nachlader. Für die Schweiz geht es auf Position 17 wieder auf die Runde.

Bø kann vergrößern Tarjei Bø kann in seiner letzten Runde den Vorsprung noch einmal um einige Sekunde vergrößern. Um 1:12 Minuten ist Italien nun dahinter zurück. 1:24 Minuten fehlen Frankreich.

6. Schießen Felix Leitner wackelt jetzt. Kann er die Strafrunde vermeiden? Gerade so. Der letzte Nachlader sitzt und Österreich geht auf Platz acht auf die letzte Runde der dritten Gruppe.

6. Schießen Die ersten Verfolger sind angekommen. Aufholen werden sie aber zu Norwegen nur bedingt, denn sowohl Windisch als auch Nelin benötigen den Nachlader. Mit 1:08 Minuten Rückstand geht es wieder auf die Strecke. Zum Angriff in Richtung Podest bläst Simon Desthieux: Mit einem schnellen und fehlerfreien Schießen bringt er Frankreich dicht an Italien und Schweden heran.

6. Schießen Bei seinem zweiten Schießen muss auch Tarjei Bø jetzt zu den Nachladepatronen greifen. Das aber setzt den Routinier bei dem riesigen Rückstand so gar nicht unter Druck und es geht trotzdem mit einem dicken Vorsprung wieder los.

Bø schon fast wieder am Schießstand Während Peiffer gerade wegläuft, ist Bø schon wieder fast am Schießstand angekommen. So groß ist der Rückstand inzwischen schon. 1:15 Minuten sind es, die Italien nach vorne fehlen. Dicht dahinter lauern die Schweden.

5. Schießen Martin Jäger braucht zwei Nachalder bei seinem Schießen und auch Arnd Peiffer ist inzwischen fertig. Mit einem Nachlader geht es für Deutschland immerhin noch auf Platz 17 nach vorne.

5. Schießen Felix Leitner macht seine Sache bei den schwierigen Bedingungen am Schießstand ordentlich. Mit einem Nachlader ist der Rückstand zu Norwegen zwar schon riesig, aber die muss man langsam aus dem Blick lassen. Nach vorne ist da durchaus noch was drin für die ÖSV-Staffel. Momentan steht Platz sechs zu Buche.

5. Schießen Wenn dann bei der Konkurrenz auch noch recht viele Fehler kommen, können die Norweger im fünften Schießen noch einmal ausbauen! Italien braucht zwei Nachlader und fällt um dicke 1:20 Minuten zurück. Wer soll da Norwegen noch einfangen können? Für Frankreich indes geht es nun in die Strafrunde. Eine Situation, die Nelin für sich nutzen kann. Schweden setzt sich auf Platz drei.

5. Schießen Tarjei Bø ist bei seinem ersten Schießen angekommen und gibt mit fünf Treffern der Konkurrenz zumindest in seinem Liegendanschlag keine Angriffsfläche. Er ist schon wieder weg, bevor die ersten Konkurrenten erst einlaufen.

2. Wechsel Inzwischen ist dann auch Deutschland beim Wechsel angekommen. Mit einem riesigen Rückstand von 3:27 Minuten kommt Herrmann in die Wechselzone und schickt mit Arnd Peiffer den ersten männlichen Teilnehmer der Staffel los.

Bø hält seinen Vorsprung Tarjei Bø hat nach einen ersten Kilometern im Rennen den Vorsprung zu den direkten Verfolgern halten können. Vierte sind derzeit die Schweden vor der USA.

2. Wechsel Julia Schwaiger ist inzwischen auch schon im Wechselbereich angekommen. Österreich liegt mit 1:39 Minuten zwar schon weit hinter Norwegen, hat derzeit aber den soliden sechsten Platz inne. Mit 2:56 Minuten sind dann auch die Schweizer da. Martin Jäger wird hier den nächsten Part laufen.

2. Wechsel Marte Olsbu Røiseland ist bereits zurück in der Wechselzone und schickt Tarjei Bø auf die sechs Kilometer. Nach 50 Sekunden kommen dann Italien und Frankreich gemeinsam in die Wechselzone. Für Italien läuft nun Windisch, für Frankreich Desthieux.

Große Abstände Schon kurz vor Halbzeit sind die Rückstände hier zum Teil richtig groß. Norwegen liegt souverän an der Spitze, dahinter sind Italien und Frankreich relativ dicht zusammen, ehe die nächste größere Lücke kommt. Deutschland liegt über drei Minuten zurück.

4. Schießen Die Windbedingungen sind nicht einfach und beim vierten Schießen hadern so einige Athletinnen! Das könnte auch die Chance sein, für andere Starterinnen, hier dagegenzuhalten. Selina Gasparin gelingt das nicht und sie muss gleich zweimal in die Runde. Und auch Herrmann kann die Strafrunde nicht vermeiden! Herrmann muss einmal kreiseln.

4. Schießen Bei den Verfolgerinnen müssen wieder die Nachlader her und so wächst der Vorsprung von Norwegen weiter an! Erst nach 43,7 Sekunden folgt Wierer der Norwegerin und geht auf ihre finale Runde. Frankreich ist mit 52 Sekunden Rückstand Dritter. Einen Nachlader braucht auch Julia Schwaiger, die in der Summe aber ein wenig aufholen kann und als Sechste auf die Strecke geht.

4. Schießen So wird es ganz schwer, Norwegen noch abzufangen! Marte Olsbu Røiseland liefert im Stehendanschlag eine Topserie ab, trifft die Scheiben schnell und routiniert und ist schon wieder weg, als die Konkurrenz erst kommt.

Russland fällt ab Irina Kazakevich kann das von Wierer und Braisaz-Bouchet angeschlagene Tempo nicht mitgehen und fällt vor dem vierten Schießen jetzt ein wenig ab. Der Vorsprung von Norwegen bleibt bei 25 Sekunden.

Braisaz-Bouchet verkleinert Rückstand Justine Braisaz-Bouchet verkleinert den Rückstand zur Staffel aus Norwegen. 25,3 Sekunden sind es nun noch, die zwischen der führenden Staffel und den Verfolgerinnen liegen. Österreich und die Schweiz finden sich nach 8,9 Kilometern auf den Plätzen neun und zehn wieder. Herrmann hat noch einmal sechs Sekunden verloren

3. Schießen Und auch Denise Herrmann kommt bei ihrem ersten Schießen nicht fehlerfrei durch und braucht den Nachlader. Sie geht mit einem Rückstand von zwei Minuten zu Norwegen wieder auf die Strecke.

3. Schießen Das spielt jetzt natürlich Norwegen ebenfalls in die Karten: Von den direkten Verfolgerinnen kommt auch niemand ohne Nachlader durch und entsprechend bleibt es bei einem Vorsprung von knapp 28 Sekunden für Norwegen. Zweimal zur Nachladepatrone greifen musste Julia Schwaiger. Selina Gasparin brauchte gleich drei Nachlader.

3. Schießen Marte Olsbu Røiseland ist bei ihrem ersten Schießen. Sie hat einen guten Vorsprung, kann ihren Liegendanschlag also ruhig angehen. Einen Nachlader braucht sie, das ändert aber nichts daran, dass Norwegen in Führung bleibt.

Herrmann gibt sofort Gas Denise Herrmann macht vom ersten Meter an richtig Tempo und hat schon knapp zehn Sekunden vom Rückstand abknabbern können. Aktuell liegt Deutschland auf Platz 19.

Røiseland hält den Vorsprung Røiseland ist in der Loipe auch keine schlechte Athletin und entsprechend konnten die Konkurrentinnen auf der Loipe kaum Boden gutmachen. 30 Sekunden liegt sie vor einer kleinen Verfolgergruppe mit Russland, Frankreich und Italien.

1. Wechsel Mit einem Rückstand von 47 Sekunden kommt Irene Cadurisch für die Schweiz in die Wechselzone und schickt Selina Gasparin auf ihre sechs Kilometer. Lange warten heißt es auf Vanessa Hinz. Erst 1:57 Minuten nach Eckhoff kommt sie in die Wechselzone. Nun ist für Deutschland Denise Herrmann unterwegs.

1. Wechsel Eckhoff ist zurück im Stadion und übergibt mit einem Vorsprung von 27,3 Sekunden an ihre Landsfrau Marte Olsbu Røiseland. Auf der zweiten Position wechseln die Russen. Italien tauscht auf dem dritten Rang. Hier ist nun Wierer auf der Strecke. Österreich läuft auf dem fünften Platz in die Wechselzone und nun gilt es für Julia Schwaiger.

Eckhoff gibt jetzt Gas Auf der letzten Runde hat Eckhoff nichts mehr zu verlieren und die Norwegerin macht noch einmal richtig Druck, um der zweiten Starterin möglichst viel Vorsprung mitzugeben. Um 20,4 Sekunden hat sie sich von der Russin gelöst. Zdouc hat 28 Sekunden Rückstand und auch die Schweiz hat ein wenig verloren.

2. Schießen Auch Vanessa Hinz war jetzt bei ihrem zweiten Schießen. Mit erneut drei Nachladern wird es für sie aber nichts mit der Aufholjagd und es geht auf Platz 23 mit 1:36 Minuten in ihre Schlussrunde. Schwieriger Auftakt für die DSV-Mannschaft!

2. Schießen Erste Verfolgerin ist die Russin Kaisheva, die ebenfalls ohne Nachlader durch beide Schießen kam. Zdouc muss jetzt einmal nachladen, kann aber Österreich auf einer guten Position halten. Auf Position drei nimmt sie die letzte Runde in Angriff. Irene Cadurisch geht mit ebenfalls einem Nachlader auf der sechsten Position in ihre finale Runde. Konnte also ebenfalls Boden gutmachen.

2. Schießen Tiril Eckhoff ist zurück am Schießstand und nun gilt es für sie, im Stehendanschlag die Scheiben zu treffen. Der erste Schuss sitzt und auch die anderen vier Schüsse setzt sie ohne Fehl und Tadel ins Ziel! Da wird es die Konkurrenz nicht leicht haben, ihr zu folgen.

Eckhoff vergrößert Vorsprung Eckhoff hat den Vorsprung von Norwegen vor dem zweiten Schießen noch einmal leicht vergrößern können. 8,2 Sekunden liegt sie nun vor der größeren Gruppe, in der auch Zdouc liegt. Cadurisch ist hingegen gleich zehn Sekunden zurückgefallen und liegt hinter der größeren Gruppe. Vielleicht hat es da wieder einen Sturz gegeben?

Elf ohne Nachlader Beim ersten Schießen ohne Nachlader weggekommen sind elf Nationen. Angeführt wird das Feld durch Eckhoff, die einen kleinen Vorsprung hat. Dahinter sind einige Staffeln ganz dicht beisammen.

1. Schießen Vanessa Hinz indes wackelt bereits! Die Deutsche muss nachladen und hat Schwierigkeiten, die Patronen sauber einzuführen. Nach drei Nachladern und einem langen Aufenthalt am Schießstand verliert sie 43,5 Sekunden zur Spitze.

1. Schießen Jetzt geht es zum ersten Schießen! Tiril Eckhoff gibt sich für Norwegen keine Blöße, trifft sicher und geht mit fünf Treffern als Führende wieder auf die Runde. Direkt dahinter Irene Cadurisch für die Schweiz und auch Zdouc kommt für Österreich richtig gut weg.

Hinz muss wieder ausweichen Und schon gibt es den dritten Sturz kurz vor Hinz! Die Lettin kam ins Stolpern und musste in den Schnee greifen.

Wieder Sturz! Es scheint, als müssten die Athletinnen heute mächtig auf der Hut sein! Mit Iryna Kryuko kommt bei der Abfahrt die nächste Starterin zum Sturz. Sie fällt zwar weit zurück, kommt aber immerhin glimpflich davon. Die Bedingungen sind heute schwierig. Heute morgen gab es Neuschnee, der nun tief und stumpf ist.

Eckhoff vorne weg Tiril Eckhoff setzt sich wenig überraschend direkt an die Spitze des Feldes und gibt das Tempo vor. Für Vanessa Hinz hießt es weiter hinten direkt mal aufpassen und einem Sturz ausweichen. Im Schnee gelandet war die Französin. Sie kann sich aber schnell wieder aufrichten. Der Stock war gebrochen, Ersatzmaterial wird ihr aber unmittelbar gereicht.

Auf geht's! Der Startschuss ist gefallen und die Startläuferinnen begeben sich auf die Strecke. Für Norwegen macht Tiril Eckhoff den Anfang, bei Frankreich absolviert Anaïs Chevalier-Bouchet die ersten sechs Kilometer. Vanessa Hinz beginnt für die deutsche Mannschaft. Bei den Österreichern ist es Dunja Zdouc und bei der Schweiz Irene Cadurisch.

Auf wen gilt es noch zu achten? Neben den Norwegern ist vor allem die Staffel aus Frankreich hoch einzuschätzen. Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Simon Desthieux und Quentin Fillon Maillet werden das Staffelrennen bestreiten. Auch die Schweden gilt es im Blick zu behalten.

Schweizer nur Außenseiter In der Außenseiterrolle ist das Team aus der Schweiz. Irene Cadurisch wurde hier für die Position der Startläuferin nominiert. Selina Gasparin bestreiten die nächsten sechs Kilometer der Staffel, ehe sie dann an Martin Jäger übergibt. Jeremy Finello wird den Part des Schlussläufers übernehmen.

Das ÖSV-Quartett Bei den Weltmeisterschaften wurde es in diesem Jahr für die ÖSV-Staffel der starke zweite Platz im Mixed-Wettkampf. Dort allerdings mit einer anderen Aufstellung. Sowohl Hauser als auch Eder sind in der Mixed-Staffel nicht am Start und werden später in der Single-Mixed starten. Für den Frauenpart wurden Dunja Zdouc und Julia Schwaiger nominiert. Bei den Männern werden anschließend Felix Leitner und David Komatz die sechs Kilometer laufen.

Was ist für Deutschland drin? Das deutsche Mixed-Team stand in diesem Winter noch nicht auf dem Podest, hat heute aber durchaus Chancen bei der letzten Mixed-Staffel vorne mitmischen zu können. Vanessa Hinz wurde trotz der schwachen Verfolgung als Startläuferin nominiert. Eine Position, die sie in der Vergangenheit jeweils gut ausfüllen konnte. Denise Herrmann soll ihr dann an der zweiten Position folgen. Arnd Peiffer und Benedikt Doll vervollständigen das Team am heutigen Tag.

Favoritenrolle bei Norwegen In der Favoritenrolle ist auch heute wieder Norwegen. Die Norweger waren die einzige Nation, die bei allen Mixed-Staffeln auf dem Podest zu finden waren und haben in einer hohen Mannschaftsdichte aufgestellt. Beginnen wird Tiril Eckhoff. Ihr wird Marte Olsbu Røiseland folgen. Für die Männer-Parts wurden die Bø-Brüder nominiert.

Das steht an In der Mixed-Staffel stehen für jedes Teammitglied heute sechs Kilometer auf dem Programm, da die Frauen den Wettkampf eröffnen werden. Zweimal geht es jeweils an den Schießstand. Dort stehen drei Nachladepatronen je Schießeinheit zur Verfügung. Für jede Scheibe, die dann immer noch steht, geht es in die Strafrunde von 150 Metern.