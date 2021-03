Liveticker

Samuelsson springt ran Sebastian Samuelsson übt auf der Strecke Druck aus und hat den Rückstand zum Norweger verkleinern können. Nun findet sich ein Duo an der Spitze. Sieben Sekunden dahinter lauern die USA und Österreich auf ihre Chance. Die übrigen Mannschaften sind schon deutlicher zurück und müssen auf größere Fehler der vier Spitzenduos hoffen, um hier noch um das Podest mitmischen zu können.

7. Schießen Bei Roman Rees gibt es jetzt ein schwieriges Schießen. Er hadert beim Nachladen und eine Patrone geht ihm da durch die Finger. Mit drei Nachladern geht es schließlich wieder auf die Strecke und der Rückstand wächst auf über eine Minute an. Da wird es nicht mehr um das Podest gehen!

7. Schießen Sturla Holm Laegreid und Sean Doherty sind am Schießstand angekommen. Wenig später folgen dann auch Österreich und Schweden. Wer kommt hier am besten weg? Laegreid! Mit einem Nachlader bleibt Norwegen vorne. Neuer Zweiter ist Schweden mit fünf Treffern. Die USA und Österreich liegen mit jeweils einem Nachlader ganz dicht dahinter.

Schweden schließt auf Sebastian Samuelsson hat schon seit Beginn Druck gemacht und ist inzwischen an Simon Eder herangelaufen, der läuferisch etwas schwächer einzuschätzen ist. Dampf macht auch Antonin Guigonnat, der seinen Rückstand auf 26,7 Sekunden verkleinert hat.

Letzter Wechsel Der letzte Wechsel ist absolviert und es geht in die spannende Schlussphase in diesem Rennen. Norwegen liegt 1,1 Sekunden vor der USA. Österreich wechselt auf Platz drei vor Schweden und Frankreich. Deutschland findet sich auf er sechsten Position. Die Schweiz wechselt auf Rang elf.

6. Schießen Das letzte Schießen für die Frauen steht an. Noch einmal müssen sie sich beweisen, ehe dann die Männer auf die finalen Runden geschickt werden. Tandrevold beginnt sicher, im letzten Schuss aber muss sie nachladen und lässt noch einmal die Tür für die Konkurrenz offen! Dunklee muss zwar auch nachladen, ist aber in der Summe sehr schnell und setzt sich so ganz dicht hinter die Norwegerin, als die vom Schießstand weggeht. Nachladen musste auch Hauser, die ihr Duo mit Platz drei aber auch im Rennen hält. Für Hettich geht es mit einem Nachlader auf Platz sechs weiter.

Hauser verkleinert Rückstand Die USA lässt in Richtung Norwegen liegen, dahinter aber machen Hauser und Persson gemeinsam Boden gut und haben ein bisschen was vom Vorsprung der Norweger abknabbern können. Hettich hält sich gut und ist gerade an der Russin vorbeigezogen.

5. Schießen Elisa Gasparin musste in ihrem Schießen einmal nachladen und so bleibt es bei Platz 13 für die Schweiz. 1:03 Minuten beträgt der Abstand nach ganz vorne.

5. Schießen Ingrid Landmark Tandrevold ist am Schießstand angekommen und wirft sich für den Liegendanschlag auf die Matten. Der erste Schuss sitzt, danach kommt der Fehler und sie wird einmal nachladen müssen. Kann Hauser das jetzt nutzen? Nein! Auch sie wird nachladen müssen. So bleibt es dann bei der Führung für Norwegen, während Hauser schließlich zwei Nachlader braucht, um durchzukommen. Dadurch rutschen dann die USA und Schweden wieder vorbei. Österreich folgt auf Platz vier. Richtig gut zeigt sich auch Hettich. Mit einem schnellen und sicheren Schießen macht sie Sekunden auf die besten Mannschaften gut.

Hauser bleibt dran Lisa Theresa Hauser läuft gut an und kann sogar ein bisschen von dem Rückstand zu Norwegen zulaufen. Die USA indes verliert innerhalb kurzer Zeit wieder deutlich.

2. Wechsel Direkt nach dem Schießen steht dann auch schon wieder der Wechsel an. Norwegen hat sich einen Vorsprung von 14,6 Sekunden erarbeitet. Auf dem guten zweiten Platz wechselt Österreich vor der USA und Italien. Deutschland wechselt auf Platz sieben mit 35,9 Sekunden Rückstand. Die Schweiz ist nach drei Nachladern durch Hartweg im vierten Schießen auf Platz 13 zurückgefallen.

4. Schießen Der Stehendanschlag bei den Männern steht auf dem Programm. Guigonnat legt schnell los, genau so schnell aber gibt es für ihn den ersten Fehler und am Ende sogar die Strafrunde! Sturla Holm Laegreid macht es besser und kommt mit nur einem Nachlader durch. Direkt dahinter folgt Eder, der wieder alle Scheiben abräumen konnte. Und bei Rees? Der muss zwar wieder nachladen, in der Summe aber geht es Plätze nach vorne.

Der Abstand wird größer Auch vor dem vierten Schießen wächst der Rückstand noch einmal an. Einzig Rees konnte für das deutsche Duo ein bisschen was in Richtung Norwegen und Frankreich aufholen.

Duo an der Spitze Sturla Holm Laegreid führt aktuell das Rennen knapp vor Antonin Guigonnat an. Verloren haben die Konkurrenten dahinter. Die Ukraine liegt bereits 15,7 Sekunden zurück und auch die USA und Österreich haben einige Sekunden verloren.

3. Schießen Am Schießstand geht es schon wieder um alles! Norwegen und Frankreich kommen perfekt durch und mit fünf Treffern übernehmen sie die Plätze an der Spitze. Mit 11,9 Sekunden folgt das Duo aus der Ukraine. Simon Eder zeigt, dass er zu den besten Schützen gehört und auch bei ihm steht am Ende die Null. Mit einem schnellen Schießen ging es auch für die Schweiz nach vorne! Roman Rees brauchte einen Nachlader und es geht auf Platz elf wieder auf die Strecke.

Alles dicht zusammen Frankreich hat vorne einen kleinen Vorsprung, dahinter hat sich alles eng zusammengeschoben und es sind noch viele Positionswechsel möglich. In der ersten Gruppe dabei ist unter anderem Norwegen. Österreich und Deutschland laufen in der zweiten Gruppe.

1. Wechsel Unmittelbar nach dem Schießen steht bereits der erste Wechsel an. Julia Simon schickt ihren Partner Antonin Guigonnat auf die Runde. 4,9 Sekunden dahinter wechselt Italien vor Kanada. Österreich kommt mit 19,8 Sekunden Rückstand auf Platz acht zum Wechsel und Hauser schickt Eder auf seine Runde. Hettich läuft auf Platz zehn in die Wechselzone und übergibt an Roman Rees. Position 14 steht für die Schweiz zu Buche. Hier ist nun Hartweg auf der Runde.

2. Schießen Und schon ist die nächste Runde in diesem schnellen Rennen absolviert. Die Athletinnen sind zurück am Schießstand und nun müssen sie im Stehendanschlag die Scheiben treffen. Der Wind ist auch jetzt wieder schwierig und schnell bleiben die Scheiben stehen. Niemand aus der Spitzengruppe kommt jetzt ohne Nachlader weg. Julia Simon macht es mit einem Nachlader am besten und führt jetzt das Feld an. Italien folgt auf der Zwei vor Kanada. Hauser und Hettich brauchten für ihre Duos jeweils drei Nachlader. Bei der Schweiz geht es bereits in die Strafrunde!

Es schiebt sich zusammen Wenig überraschend hat es sich auf der Strecke schnell wieder zusammengeschoben. Hauser ist an Dunklee herangelaufen und übernimmt jetzt die Führung in diesem Rennen. Tandrevold hat ihren Rückstand ebenfalls deutlich verkürzen können. Der Rückstand von Hettich ist in etwas gleichgeblieben.

1. Schießen Zwei Nachlader hatte Julia Simon aus Frankreich benötigt, die damit vom 16. Platz in ihre nächste Runde gehen wird. 18,6 Sekunden liegt sie hinter Dunklee. Norwegen kam ohne Nachlader durch und ist auf Platz sieben zu finden.

1. Schießen Es dauert nicht lange und schon ist der Pulk am Schießstand angekommen. Zunächst geht es im Liegendanschlag darum, die Scheiben zu treffen. Am besten meistert diese Aufgabe Dunklee für die USA. Direkt dahinter sortiert sich Elisa Gasparin für die Schweiz ein. Auch bei Hauser fallen alle Scheiben. Hettich muss einmal nachladen und geht mit 14,7 Sekunden Rückstand wieder auf die Runde. Da ist noch einiges drin!

Die Favoriten an der Spitze Die Favoriten aus Norwegen und Frankreich setzen sich gleich einmal an die Spitze der Gruppe und werden das Tempo auf den ersten Metern vorgeben.

Das Rennen läuft! Der Startschuss ist gefallen und die Biathletinnen begeben sich auf die Strecke! Für Frankreich ist Julia Simon unterwegs. Für Norwegen startet Ingrid Landmark Tandrevold. Beim deutschen Team macht Janina Hettich den Auftakt. Für Österreich und die Schweiz machen sich Lisa Theresa Hauser und Elisa Gasparin auf. Am Start sind 26 Staffeln, nachdem Slowenien kurzfristig zurückzog.

Letzter Wettkampf für Moravec Vor seinem letzten Wettkampf steht der Tscheche Ondřej Moravec. Der 36-Jährige gab vor den heimischen Wettbewerben seinen Rücktritt bekannt und wird heute noch einmal an den Start gehen, ehe er die Skier an den Nagel hängt. Zu seinen größten Erfolgen gehören drei Medaillen bei Olympia sowie sechs WM-Medaillen.

Auch Swiss-Duo nicht im Favoritenkreis Auch das Duo aus der Schweiz gilt heute nicht zu den Favoriten um die vorderen Plätze. Den Frauenpart wird hier Elisa Gasparin laufen. Neben ihr wurde Niklas Hartweg nominiert. Anzupeilen gilt es für sie einen Platz in den Top Ten.

Das deutsche Duo Das deutsche Duo gehört mit Janina Hettich und Roman Rees indes heute nicht zum Favoritenkreis, dafür waren die bisherigen Leistungen in Nove Mesto zu durchwachsen. Aber ein Teamwettkampf hat ja bekanntlich seine eigenen Regeln. Vor allem, da auch andere Nationen nicht die stärksten Duos gewählt haben und die Bedingungen in Nove Mesto mit wechselhaften Winden heute nicht leicht sind.

Mischt ÖSV-Duo mit? Eine Rolle spielen möchte in der Vergabe um das Podest auch das Duo aus Österreich. Lisa Theresa Hauser und Simon Eder haben gemeinsam schon viele Single-Mixed-Wettkämpfe bestritten und können insbesondere auf gute Schießleistungen aufbauen.

Geht der Sieg wieder an Frankreich? Zweimal wurde in diesem Winter die Single-Mixed-Staffel gelaufen und beide Male war es am Ende das französische Duo, welches ganz oben auf dem Podest stehen konnte. Auch heute sind sie wieder die großen Favoriten, wenn es um den Sieg geht. Das Team der Franzosen werden Julia Simon und Antonin Guigonnat bilden. Im Blick zu behalten gilt es sicher auch die Norweger mit Ingrid Landmark Tandrevold und Sturla Holm Laegreid.

So läuft die Single-Mixed-Staffel Die Single-Mixed-Staffel ist ein sehr schneller und dynamischer Wettkampf. Auch ist das Team mit einer Frau und einem Mann kleiner, was mehr Nationen erlauben soll, vorne reinzulaufen. Den Anfang macht heute der Frauen, die 1,5 Kilometer laufen, ehe es zum Liegendanschlag geht. Anschließend folgt eine weitere Runde von 1,5 Kilometern, ehe sie direkt nach dem Stehendanschlag an den Mann übergibt, der die gleiche Distanz läuft, bevor dann wieder die Frau an der Reihe ist. Im Schlusspart läuft der Mann nach dem letzten Schießen noch eine zusätzliche Runde von 1,5 Kilometern. Auch in der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen parat. Sollte auch danach noch eine Scheibe stehen, geht es eine kurze Strafrunde von 75 Metern.