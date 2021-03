Liveticker

Elisa Gapsarin gestartet Ihre Schwester Selina Gasparin ist bereits im Ziel angekommen, für Elisa Gasparin geht das Rennen jetzt erst los.

Dunklee mit gutem Schießergebnis Susan Dunklee kann heute auch auf ein gutes Rennen schauen. Die US-Amerikanerin gehört zu denen, die heute die zehn Treffer hinbringen konnte und geht auf Platz vier in die letzte Runde.

Schwaiger ist durch Julia Schwaiger ist im Ziel angekommen und darf sich derzeit über einen guten siebten Platz freuen. Es könnte zwar noch etwas nach hinten gehen, in der Summe aber hat sie wieder ein gutes Rennen abgeliefert.

Hammerschmidt schießt daneben Maren Hammerschmidt wird es jetzt schon ganz schwer haben, hier ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Mit einem Fehler im ersten Schießen liegt sie schon auf dem 43. Platz.

Schwaiger wieder top! Wieder ein tolles Schießen von Julia Schwaiger! Mit erneut fünf Treffern geht es mit einem guten sechsten Zwischenrang auf die letzten Kilometer.

Eckhoff übernimmt Führung Tiril Eckhoff holt auf den letzten Metern noch einmal alles aus sich heraus und kann ihren Vorsprung ins Ziel retten. 6,1 Sekunden führt sie vor Herrmann. Wierer ist derzeit Dritte.

Eckhoff knapp vor Herrmann Tiril Eckhoff ist gerade bei 6,6 Kilometern durchgekommen und nimmt ein knappes Polster von 3,3 Sekunden mit in die finalen Meter ihres Rennens. Reicht es für Herrmann oder bleibt die Deutsche vorne?

Cadurisch verfehlt letzte Scheibe Irene Cadurisch war in ihrem ersten Schießen gut reingekommen, doch beim letzten Schuss geht die Patrone daneben und sie muss in die Strafrunde abbiegen. Bei Janina Hettich läuft es nicht viel besser. Bei ihr sind im zweiten Schießen die ersten beiden Scheiben stehengeblieben.

Hammerschmidt in der Loipe Mit Maren Hammerschmidt ist bereits die Athletin mit der Startnummer 59 auf die Strecke gegangen. Es wird nicht lange dauern, dann wird ihr Katharina Innerhofer als nächste Österreicherin folgen.

Eckhoff trotz Fehler dabei Tiril Eckhoff heißt es auch heute wieder zu beachten! Die Norwegerin verfehlt zwar eine Scheibe in ihrem Stehendanschlag, knallt die Patronen aber schnell ins Ziel und geht so mit nur 2,1 Sekunden Rückstand zu der dort Führenden in die Schlussrunde. Dort wird es jetzt zu einem heißen Fernduell mit Herrmann kommen.

Preuß derzeit Vierte Franziska Preuß hat ihre letzte Runde geschafft und kommt auf dem dritten Rang im Ziel an. 11,2 Sekunden sind es zum Ende, die ihr zur Herrmann gefehlt hatten, die immer noch führt.

Hauser fällt nach Fehler zurück Landsfrau Hauser war fast gleichzeitig beim zweiten Schießen, muss dort aber den Fehler hinnehmen und geht mit 30,9 Sekunden Rückstand auf die Schlussrunde. Das dürfte zu viel sein, um hier ganz vorne mitmischen zu können.

Gutes Schießen von Schwaiger Julia Schwaiger war auch schon bei ihrem Liegendanschlag. Sie macht ihre Sache ordentlich, trifft die fünf Scheiben und hat damit die Möglichkeit, heute ein gutes Ergebnis mitzunehmen.

Hettich beim ersten Schießen Janina Hettich beginnt mit vier Treffern, doch ausgerechnet der letzte Schuss findet das Ziel nicht. Sie wird in die Strafrunde abbiegen! Alles getroffen hat in ihrem Liegendanschlag indes alles getroffen und mischt mit derzeit Platz vier vorne mit.

Eckhoff führt nach erstem Schießen Tiril Eckhoff war in der Zwischenzeit bei ihrem ersten Schießen. Die Patronen finden sicher ihr Ziel und sie geht mit einem Vorsprung von drei Sekunden an die Spitze. Kurz vor ihr war auch Selina Gasparin bei ihrem Liegendanschlag. Bei ihr ging es aber gleich einmal in die Strafrunde.

Wierer fällt zurück Dorothea Wierer ist im Ziel angekommen. Wie zu erwarten war, konnte sie auf der Schlussrunde aber nichts gegen Herrmann ausrichten und fällt vorerst auf Platz zwei zurück.

Preuß lässt liegen Ärgerlich! Franziska Preuß hatte im ersten Schießen gut losgelegt, im Stehendanschlag aber verliert sie mit einem Fehler Zeit und sortiert sich vor der finalen Runde auf Platz drei ein. 13,6 Sekunden fehlen nach vorne. Auch Hinz konnte die Strafrunde nicht vermeiden.

Hauser beginnt mit fünf Treffern Lisa Theresa Hauser beginnt ihr Rennen heute mit fünf Treffern und hält sich damit im Geschäft um die besten Plätze.

Es gilt für Janina Hettich Mit Startnummer 37 begibt sich Janina Hettich als nächste DSV-Starterin auf die 7,5 Kilometer. Direkt hinter ihr wird die Österreicherin Julia Schwaiger folgen.

Herrmann ist im Ziel Denise Herrmann ist als erste Starterin nach 18:17.2 Minuten im Ziel angekommen und wird jetzt gespannt warten, war die übrigen Athletinnen heute noch anbieten werden.

Schwieriger Start für Häcki Lena Häcki kann bereits nach ihrem ersten Schießen die Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis begraben. Gleich dreimal trifft sie ihr Ziel nicht und hat somit schon früh einen riesigen Rückstand.

Braisaz-Bouchet schießt sich raus Braisaz-Bouchet war in der ersten Hälfte des Rennens richtig stark dabei, beim zweiten Schießen aber ist klar, dass sie ihre Chance auf ein gutes Ergebnis verlorengeben muss. Mit zwei Fehlern im Stehendanschlag geht es zurück.

Wierer setzt sich vor Herrmann Wierer fordert Herrmann heraus und auch bei ihr stehen nach zwei Schießen zehn Treffer zu Buche. Aber reichen 3,8 Sekunden, um sich auch im Ziel vor Herrmann zu halten? Läuferisch ist die DSV-Athletin besser einzuschätzen.

Zdouc muss in die Runde Heute ist nicht der Tag von Dunja Zdouc. Auch bei ihrem zweiten Schießen lässt sie eine Scheibe stehen, womit sie keine Chance auf ein gutes Ergebnis haben wird. Dafür sind die bisherigen Schießleistungen zu gut.

Die Favoritin legt los! Direkt nach Gasparin geht mit Tiril Eckhoff die ganz große Favoritin in ihr Rennen. Kann sie sich auch heute wieder den Sieg schnappen oder sind es am Ende andere Starterinnen, die triumphieren werden?

Selina Gasparin im Rennen Mit Selina Gasparin ist gerade die nächste Athletin aus der Schweiz in das Rennen gegangen. Mit Platz 48 in der Vorwoche wird sie nicht wirklich glücklich gewesen sein, vor allem, weil sie bei den Weltmeisterschaften mit stabilen Ergebnissen in den Top 20 überzeugen konnte.

Preuß ist dran! Nur kurz nach Herrmann war Franziska Preuß bei ihrem Liegendanschlag und auch der ist richtig gut. Mit fünf Treffern setzt sie sich mit 2,5 Sekunden Rückstand auf die zweite Position. Vanessa Hinz muss hingegen schon einmal in die Strafrunde abbiegen.

Es gilt wieder für Herrmann! Denise Herrmann ihrerseits ist schon bei ihrem zweiten Schießen und auch dort zeigt sie sich richtig stark! Sie versenkt die Patronen selbstbewusst und geht mit zehn Treffern in ihre letzte Runde. In die heißt es jetzt noch einmal alles Reinlegen, um eine gute Gesamtzeit zu erreichen.

Hauser springt los Lisa Theresa Hauser begibt sich mit kräftigen Stockschüben aus dem Starthäuschen. In der ersten Woche hatte sie in Nove Mesto ihre Schwierigkeiten und konnte zuletzt nicht an die Topform anknüpfen. Heute wird sich zeigen, ob und wie sehr sie das aus dem Tritt gebracht hat.

Häcki macht sich auf Lena Häcki begibt sich als erste Starterin aus dem Team der Schweiz auf die 7,5 Kilometer. In der ersten Nove Mesto-Woche war sie als 67 im Sprint rausgeflogen und durfte nicht am Verfolger teilnehmen. Heute möchte sie es besser machen.

Braisaz-Bouchet neue Führende Justine Braisaz-Bouchet aber kann das auch. Auch sie zeigt beim Liegendanschlag keine Unsicherheiten und kann sich durch eine schnelle Laufzeit in der ersten Runde um 7,7 Sekunden vor Wierer setzen. Herrmann liegt 11,4 Sekunden dahinter auf der dritten Position.

Wierer schiebt sich vor Herrmann Dorothea Wierer gibt sich bei ihrem ersten Schießen keine Blöße. Die Italienerin schießt schnell und trifft alles. Mit 3,7 Sekunden geht es nach dem ersten Schießen an Herrmann vorbei. Fehlerfrei sind bisher drei Athletinnen geblieben.

Deutsches Doppelpack Direkt hintereinander sind mit Franziska Preuß und Vanessa Hinz die nächsten deutschen Starterinnen in das Rennen gegangen. Von ihnen heißt es besonders Preuß beachten, die in diesem Winter stabil mit guten Leistungen überzeugen konnte.

Zdouc mit Fehler Dunja Zdouc indes kann ihrem Ruf als eigentlich sichere Schützin vorerst nicht gerecht werden. Mit einem Fehler muss sie bereits in die Strafrunde. Für die Französin Simon läuft es nicht viel besser: Bei ihr bleiben gleich zwei Scheiben stehen!

Erstes Schießen für Herrmann Für Denise Herrmann gilt es bereits am Schießstand. Wie kommt sie im Liegendanschlag zurecht? Der erste Schuss sitzt, danach hat sie Glück mit einem knappen Treffer. Am Ende aber fallen alle Scheiben und sie startet mit einer guten Serie!

Erste Zwischenzeiten stehen Die ersten Kilometer sind für die Athletinnen mit den tiefen Startnummern bereits geschafft. Wenig überraschend führt Herrmann die Listen an, direkt dahinter hat sich Simon aus Frankreich eingefunden. Zdouc liegt bereits einige Sekunden zurück.

Wierer im Rennen Dorothea Wierer ist als nächste Athletin aus dem Favoritenkreis auf die Strecke gegangen. In der letzten Woche wurde sie im Sprint Fünfte. Die Wetterbedingungen sind auch heute wieder frühlingshaft und so könnte die Loipe insbesondere für die späteren Athletinnen tief werden.

Zdouc folgt zugleich Mit Dunja Zdouc ist auch die erste Starterin aus dem ÖSV-Team schon auf der Strecke. Bei ihr war in der letzten Woche der Verfolger ebenfalls die bessere Disziplin, während sie im Sprint Schwierigkeiten hatte. Mal schauen, wie sie heute zurechtkommen wird.

Das Rennen läuft! Es ist angerichtet für den Sprint der Frauen in Nove Mesto! Als erste Starterin geht mit Denise Herrmann bereits ein bekannter Name auf die Strecke. In der letzten Woche wurde Herrmann im Sprint Zehnte, konnte anschließend aber in der Verfolgung bis auf Platz zwei vorkommen.

Was ist für Swiss-Team möglich? Bei den Schweizerinnen verlief die Saison bisher wie eine Achterbahnfahrt und bis zum Saisonende haben sich stabil gute Ergebnisse noch nicht eingestellt. So ist auch heute die Prognose schwierig, wofür es letztendlich für die Teilnehmerinnen aus der Schweiz reicht. Während Lena Häcki, Selina Gasparin und Irene Cadurisch in der ersten Hälfte des Rennens in die Loipe gehen werden, haben Elisa und Aita Gasparin einen der hinteren Startplätze.

Erstes Wochenende abhaken Für Lisa Theresa Hauser gilt es die erste Woche in Nove Mesto abhaken und diese Woche erneut angreifen. Ähnliches gilt auch für Dunja Zdouc, die in den letzten Wochen ebenfalls gute Ergebnisse abliefern konnte, im ersten Sprint von Nove Mesto aber zurückstecken musste. Julia Schwaiger und Katharina Innerhofer werden das Team vervollständigen.

DSV-Frauen wollen zuschlagen Zum erweiterten Favoritenkreis gehören auch wieder die deutschen Biathletinnen. Insbesondere Denise Herrmann und Franziska Preuß heißt es für den heutigen Sprint auf den Zettel haben. Beiden ist ein Platz weit vorne in der Ergebnisliste zuzutrauen. Zurück im Weltcupteam ist Anna Weidel, die nach den Rennen in Oberhof wieder im IBU-Cup an den Start ging. Komplettiert wird die Mannschaft durch Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Janina Hettich.

Ist Eckhoff zu schlagen? Tiril Eckhoff ist in diesem Winter in der Form ihres Lebens. Nach einer erfolgreichen WM hat die 30-Jährige das Gelbe Trikot übernommen und führt im Gesamtweltcup mit 80 Punkten Vorsprung. Heute im Sprint ist sie ebenfalls die Favoritin, immerhin gingen die letzten fünf Sprint-Siege an Eckhoff. Die Norwegerin ist am Schießstand stabil und kann darüber hinaus auch auf eine Topform in der Loipe bauen, sollte doch was beim Schießen nicht klappen. Hinter Eckhoff ist es relativ offen und es gibt gleich mehrere Athletinnen, die man im Blick haben muss.