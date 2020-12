Liveticker

Dale holt sich den Sieg Der Norweger Johannes Dale kann damit den ersten Weltcup-Erfolg seiner Karriere feiern. Mit der schnellsten Laufzeit des heutigen Tages und einem fehlerfreien Schießen hat Dale seine Gegner deutlich distanzieren können und erreicht völlig verdient den ersten Platz.

Norweger haben sich verzockt Die späten Startzeiten der Bø-Brüder haben sich nicht ausgezahlt, schon Johannes Thingnes Bø hat auf der letzten Runde viel Zeit auf seine Konkurrenten verloren und auch Tarjei Bø ergeht es nicht besser, er trudelt nur auf Rang 11 ein.

Rees fightet Roman Rees kämpft mit allen Mitteln um das Top-15 Ergebnis, was die Erfüllung der halben WM-Norm bedeuten würde. Er schafft es ganz knapp nicht und landet schließlich auf dem 16. Platz.

Tarjei Bø vergibt Sieg Tarjei Bø patzt beim zweiten Schießen zweimal und fällt raus im Kampf um den Sieg, damit wird Johannes Dale der Sieg nicht mehr zu nehmen sein. Im Ziel sieht man den jungen Norweger, der kurz vor seinem ersten Weltcup-Sieg steht, sofort mit Tränen in den Augen.

Bø und Laegreid im Ziel Johannes Thingnes Bø kommt ins Ziel und kann auf dem vierten Rang den Schweden Samuelsson verdrängen. Wenig später kommt auch Sturla Holm Laegreid auf dem 9. Platz ein, er schiebt sich damit vor Erik Lesser.

Rees kommt durch Roman Rees schafft es, nochmal fehlerfrei zu bleiben und reiht sich auf Platz 17 ein. Jetzt muss er auf der letzten Runde alles geben, um diese Postion zu verteidigen.

Bø kämpft Johannes Thingnes Bø hat auf der Strecke sichtlich Probleme, inzwischen hat er 15 Sekunden auf Dale allein auf der Schlussrunde verloren.

Sauberer Auftritt von Tarjei Bø Tarjei Bø bleibt fehlerfrei im ersten Schießen und kann sich an der Zwischenzeit knapp hinter seinem Bruder einsortieren. Dale muss hier also tatsächlich bis zum letzten Starter zittern.

Bø patzt Johannes Thingnes Bø könnte den möglichen Sieg von Dale noch verhindern, dafür müsste er jedoch fehlerfrei bleiben. Das sieht zunächst gut aus, dann bleibt aber doch noch die aller letzte Scheibe stehen. An der Zwischenzeit liegt er dementsprechend 22 Sekunden hinter Dale.

Rees fehlerfrei Roman Rees erreicht als letzter deutscher Starter das Liegendschießen und trifft alle fünf Scheiben, auf der Strecke hat er allerdings bereits einige Sekunden verloren.

300 Extrameter für Kühn Johannes Kühn kam im ersten Schießen noch fehlerfrei davon, im Stehendanschlag klappt dies jedoch nicht mehr und er verfehlt gleich zwei Scheiben.

Dale mit der Bestzeit Johannes Dale lässt es heute richtig krachen und vergrößert auf der Schlussrunde seinen Vorsprung nochmals, im Ziel sind es 17 Sekunden auf Quentin Fillon Maillet. Da wird sich selbst Johannes Thingnes Bø mächtig strecken müssen.

Laegried trifft alles Sturla Holm Laegreid macht es nicht weniger gut als sein Mannschaftskollege Johannes Thingnes Bø und beginnt den Wettkampf ebenfalls mit fünf Treffern.

Bø beginnt gut Johannes Thingnes Bø kommt zum ersten Schießen und hat dort bei zwei Schüssen ein wenig Glück, dass die Scheiben allesamt umfallen. Neue Bestzeit an dieser Stelle.

Claude und Jacquelin im Ziel Fabien Claude und Emilien Jacquelin erreichen das Ziel und können sich an die Positionen 2 und 4 setzen. Beide haben Fehler beim Schießen fabriziert, was zeigt, dass die Franzosen heute offensichtlich sehr gutes Material haben.

Dale zieht durch Jetzt kommen die Norweger. Schon beim ersten Schießen ist Dale fehlerfrei geblieben und auch im Stehendanschlag trifft er alle fünf Scheiben. Johannes Dale geht damit nach dem zweiten Schießen in Führung.

Lesser und Leitner kämpfen Erik Lesser und Felix Leitner liefern sich ein Fernduell auf der Schlussrunde, in dem sich der Deutsche letztendlich durchsetzen kann. Die beiden belegen zwischenzeitlich die Plätze 4 und 5.

Fillon Maillet fliegt ins Ziel Nun erreicht auch Quentin Fillon Maillet das Ziel und setzt eine klare neue Bestzeit. 27 Sekunden Vorsprung hat er am Ende auf Sebastian Samuelsson, das ist jetzt die Aufgabe für die spät startenden Norweger.

Doll im Ziel Benedikt Doll konnte auf der Schlussrunde nochmals alles aus sich herausholen und belohnt sich im Ziel mit dem zweiten Rang im Zwischenklassement, er hat nur noch sieben Sekunden Rückstand auf Samuelsson.

Fehler bei Claude Fabien Claude riskiert alles und schießt sehr schnell, dabei setzt er den letzten Schuss nicht ins Ziel und vergibt seine gute Ausgangsposition.

Leitner trifft, Lesser nicht Felix Leitner kann in der Loipe nicht mit den aller besten mithalten, zehn Treffer insgesamt bringen ihm aber trotzdem auf den dritten Zwischenrang nach dem Stehenschießen. Lesser muss dagegen in die Strafrunde abbiegen und kommt auf Rang 7 zurück.

Fillon Maillet trifft wieder Quentin Fillon Maillet ist nun beim zweiten Schießen angekommen und räumt in einem schnellen Rhythmus erneut alle fünf Scheiben ab. Damit liegt er noch einmal deutlich vor Samuelsson zu diesem Zeitpunkt des Rennes.

Claude startet stark Fabien Claude aus Frankreich konnte mit einem fehlerfreien ersten Schießen an dieser Stelle inzwischen die Spitzposition von seinem Teamkollegen Fillon Maillet übernehmen.

Eder und Ponsiluoma im Ziel Simon Eder konnte sich unterdessen auf Rang 2 im Ziel einsortieren. Jetzt kommt dort auch Martin Ponsiluoma an, der trotz dreier Schießfehler, aber einer sehr guten Laufleistung, aktuell der vierten Platz belegt.

Strafrunde für Doll Benedikt Doll hat die Möglichkeit, nach dem zweiten Schießen die Führung zu übernehmen. Mit der zweiten Patrone verfehlt er allerdings das Ziel und muss einmal in die Strafrunde, mal sehen wie weit er damit noch nach vorne auf der Schlussrunde laufen kann.

Horn fehlerfrei Philipp Horn kann nach seinem Fehler im ersten Schießen bei Stehendanschlag diesmal alles treffen und dadurch direkt zurück auf die Loipe gehen.

Fillon Maillet und Lesser treffen alles Quentin Fillon Maillet und Erik Lesser kommen nacheinander zum ersten Schießen und treffen jeweils alle Scheiben. Die beiden setzen sich jetzt an die Plätze 1 und 2 nach dem Liegendschießen.

Samuelsson fliegt ins Ziel Sebastian Samuelsson kann auf der Schlussrunde nochmal richtig Gas geben und distanziert Guigonnat deutlich. Mit 24 Sekunden Vorsprung übernimmt der Schwede nun die Spitzposition im Ziel.

Zwei Fehler für Ponsiluoma Martin Ponsiluoma hat sich zwar im Liegendschießen schon einen Fehler erlaubt, doch bei einem fehlerfreien zweiten Schießen ist aufgrund seiner starken Laufform noch was möglich für ihn. Er schafft es jedoch nicht und muss zwei weitere Male kreiseln.

Fünf Treffer für Doll Benedikt Doll kommt mit einer sehr schnellen Laufzeit zum ersten Schießen und trifft dort alle fünf Scheiben. Das ist ein sauberer Start in das Rennen und ergibt Rang 3 an der Zwischenzeit.

Horn und Weger in die Strafrunde Philipp Horn im ersten und Benjamin Weger im zweiten Schießen haben dahingegen mehr Probleme und müssen beide jeweils einmal in die Strafrunde.

Samuelsson überragend Die Zeit von Guigonnat steht nicht lange, ihm folgt Sebastian Samuelsson, der heute ebenfalls alle zehn Scheiben trifft. Damit geht er mit 15 Sekunden Vorsprung in Führung, das dürfte ein Top-Ergebnis werden.

Guigonnat nochmal fehlerfrei Nach seinem fehlerfreien Liegendschießen trifft Guigonnat auch im Stehendanschlag alles und setzt nun nach dem 2. Schießen eine erste Richtzeit.

Ein Fehler für Ponsiluoma Die Laufzeit bei Martin Ponsiluoma stimmt wie bereits in Kontiolathi, er kommt mit einem Vorsprung zum Schießen, wo er dann allerdings eine Scheibe verfehlt und in die Strafrunde abbiegen muss.

Fak geht in Führung Jakov Fak ist bekannt für seine konstant guten Schießergebnisse und trifft auch jetzt wieder alles. Mit 0,9 Sekunden Vorsprung geht er an der Zeitnahme in Führung.

Strafrunde für Loginov Der Russe Loginov agiert sehr konzentriert, lässt aber trotzdem mit der vierten Patrone eine Scheibe stehen.

Eder trifft alles Auch Simon Eder trifft bei seinem Heimweltcup beim Liegendschießen alle fünf Schüsse und kann sich auf Platz 3 liegend zurück auf die Strecke begeben.

Samuelsson übernimmt die Führung Der Schwede Sebastian Samuelsson schießt sicher und trifft mit allen fünf Patronen die Ziele. An der Zeitnahme übernimmt der die Spitzenposition von Seppälä.

Hofer patzt Lukas Hofer ist schnell angegangen und muss dafür jetzt am Schießstand bezahlen. Zwei Scheiben verfehlt er, deswegen muss er 300 Extrameter laufen.

Guigonnat startet gut Antonin Guigonnat lässt sich ein wenig länger Zeit beim Schießen als sonst, doch das wird mit fünf Treffer belohnt. Platz 2, knapp hinter Seppälä.

Seppälä und Windisch am Schießstand Tero Seppälä und Dominik Windisch erreichen als erste beiden Athleten das Liegendschießen. Der Wind hat ein wenig aufgefrischt, außerdem ist der Anlauf zum Schießstand nicht ganz einfach, wie die vielen Fehler der Damen heute morgen gezeigt haben. Seppälä bliebt fehlerfrei und geht in Führung, Windisch muss hingegen in die Strafrunde.

Guigonnat geht schnell an Der Franzose Antonin Guigonnat macht auf den ersten Metern ein paar Sekunden auf die Konkurrenz mit den frühen Startnummern gut und setzt sich an der ersten Zwischenzeit an die Spitze des Feldes.

Der erste Starter ist unterwegs Der Finne Tero Seppälä hat sich gerade als erster von den insgesamt 108 Startern auf die Strecke begeben. Wie üblich werden im Sprint 10 Kilometer über drei Runden gelaufen, außerdem wird jeweils eine Schießeinlage liegend und eine weitere stehend absolviert. Verfehlen die Athleten eine Scheibe, müssen sie pro Fehler 150 Extrameter in der Strafrunde kreiseln.

Peiffer nicht dabei Soeben erreicht uns die Meldung, dass Arnd Peiffer aus persönlichen Gründen abgereist ist und in Hochfilzen nicht mehr an den Start gehen wird.

Herrliche Bedingungen Die äußeren Bedingungen könnten nicht besser sein, es ist kalt, die Sonne scheint und die Loipe ist in einem gutem Zustand. Damit steht dem Start nichts mehr im Wege!

Rennausgang wird sich spät entscheiden Der Sprint der Herren wird heute definitiv von Anfang bis Ende spannend bleiben. Die meisten Topathleten haben sich für frühe Startgruppen entschieden und dementsprechend niedrige Startnummer zugelost bekommen. Die Norweger spekulieren jedoch darauf, dass die Loipe gegen Rennende schneller werden könnte und haben sich deswegen für spätere Startzeiten entschieden. Johannes Thingnes Bø wird den Sprint erst mit der Startnummer 89 aufnehmen, der Sieger des Einzelwettbewerbes aus Kontiolathi, Sturla Holm Laegried (92), folgt ihm und Tarjei Bø (108) wird als letzter Starter des gesamten Teilnehmerfeldes auf die Strecke gehen.

Schweizer Quartett Im letzten Sprintwettbewerb hat Benjamin Weger mit einem vierten Platz ein Ausrufezeichen setzen können, an diese Leistung will er möglichst anknüpfen und erneut die Spitzenpositionen attackieren. Der 31-jährige Weger wird gleich mit der Startnummer 12 das Rennen aufnehmen. Ihm folgen in späteren Startgruppen seine Mannschaftskollegen Jeremy Finello (38), Sebastian Stadler (65) und Eligius Tamborinio (94).

Sechs Österreicher beim Heimrennen Auch die Österreicher bringen bei ihrem Heimweltcup in Hochfilzen sechs Herren an den Start. Die größten Chancen auf ein gutes Abschneiden werden dem erfahrenen Simon Eder (Startnummer 11), Julian Eberhard (19) und Felix Leitner (47) zugerechnet. Zudem stehen Harald Lemmerer (42), David Komatz (83) und Patrick Jakob (107) im Aufgebot des ÖSV.

Horn wieder dabei Lucas Fratzscher konnte sich in Kontiolathi nicht nachhaltig für das Weltcup-Team empfehlen und ist in Hochfilzen nicht mehr dabei, stattdessen kehrt Philipp Horn (Startnummer 27) zurück in die Mannschaft. Ansonsten gibt es keine Änderungen im Vergleich zum Weltcupauftakt. Arnd Peiffer (22), Benedikt Doll (33) und Erik Lesser (47) haben diesen Winter bereits Top-10 Ergebnisse erzielen können, die WM-Norm dadurch erfüllt und sollen in Österreich diese Leistungen bestätigen. Darüber hinaus komplettieren Johannes Kühn (81) und Roman Rees (101) das Team.

Bø in der Favoritenrolle Johannes Thingnes Bø, der Führende im Gesamtweltcup, geht als Topfavorit in den Wettkampf. Der Norweger hat bereits einen Saisonsieg im Sprint gefeiert und stand in jedem der drei weiteren Rennen ebenfalls auf dem Podium. Sein Bruder Tarjei Bø befindet sich in ähnlich starker Form und zählt zum Favoritenkreis dazu. Die Schweden sind vergleichbar erfolgreich in die Saison gestartet und wollen allen voran mit Sebastian Samuelsson und Martin Ponsiluoma die vorderen Platzierungen attackieren. Die Franzosen um Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux und Emilien Jacquelin haben die Saison durchwachsen begonnen, trotzdem muss man jederzeit mit dem Team rechnen.