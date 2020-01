Liveticker

Da im Thüringer Wald kein Schnee liegt und die Produktion der Schneekanonen nicht reichte, wurde der Kunstschnee auf LKW aus dem 400 Kilometer entfernten Gelsenkirchen nach Oberhof gebracht. Die Organisatoren präparierten die Loipen, doch am Mittwoch und Donnerstag setzte langanhaltender Regen der Strecke zu.

Wegen des starken Regens müssen die Biathleten beim Sprint am Freitag auf einer veränderten Strecke laufen. Um für alle 111 Starter faire Bedingungen zu gewährleisten, laufen die Männer nun auf der Frauenrunde. Statt den üblichen drei Runden über die Gesamtlänge von zehn Kilometern, laufen die Athleten nun vier Runden über 2,5 km.

Sprint ohne Lesser

Wenn am Freitag der Weltcup-Sprint von Oberhof ansteht, wird Lokalmatador Erik Lesser fehlen. Wegen Formschwäche wurde er in den IBU-Cup verbannt. Seinen Startplatz erhält Lucas Fratzscher. Zudem gehen Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn an den Start.