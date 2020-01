Liveticker

Angesichts der anhaltenden Babypause von Johannes Thingnes Bö gibt es heute gleich mehrere Favoriten. Topfavorit ist der Franzose Martin Fourcade, der in Oberhof zwei Siege feierte und das gelbe Trikot des Gesamtführenden übernahm. Aber auch seine Teamkollegen Simon Desthieux und Emilien Jacquelin muss man auf dem Zettel haben. Die Norweger haben mit Erlend Bjöntegaard und Tarjei Bö zwei heiße Eisen im Feuer. Ebenso auf der Rechnung haben muss man Alexander Loginow.

Für den DSV gehen heute sechs Athleten an den Start: Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn und erstmals im Weltcup 2019/20 auch Roman Rees und Philipp Nawrath.

Herzlich willkommen!

Gestern haben die Frauen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding den Auftakt gemacht, heute sind die Herren an der Reihe. Um 14.30 Uhr steht der Sprint an.