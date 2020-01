Liveticker

Aus dem Schießstand heraus ist Doll 22,2 Sekunden hinter dem führenden Franzosen-Duo zurück, Nawrath (+35,6) und Kühn (+36,6) weiter in den Top 10. Peiffer (13./+1:06 min) und Rees (15./+1:07 min) auch sehr respektabel.

Fourcade und Fillion Maillet weiter im Gleichschritt. Doll verliert auf beide Franzosen an Boden (4./+28 sec). Kühn (6./+35,8) und Nawrath (9./+38) sehr gut im Geschäft.

Nach dem ersten Schießen sind fünf Franzosen in den Top 10, aber auch weiterhin drei Deutsche.

Liegend geht es los am Schießstand: Fourcade und Fillion Maillet ohne Fehler, Doll auch fehlerfrei als Dritter im Rennen - nun 17,8 Sekunden zurück.

Auf geht's! Fourcade eröffnet das Rennen, drei Sekunden später ist sein französischer Teamkollege Fillon Maillet. Der Litauer Strolia hat zurückgezogen und so werden nur 59 Athleten den Wettkampf bestreiten.

Bei der gestrigen Staffel kam das DSV-Quartett auf den fünften Rang. Der Sprint-Olympiasieger von 2018 Peiffer hielt sich am Schießstand schadlos. Doch seine Teamkollegen benötigten allesamt Nachlader: Rees (3), Nawrath (6), Doll (3).

Peiffer stabil in der Staffel

Neben den drei DSV-Startern in den Top 10 sind auch Roman Rees (19./+0:59 min), Arnd Peiffer (22./+1:05 min) und Philipp Horn (24./+1:10) in der Loipe.

Was macht Pidrutschnyj?

In der Verfolgung geht es über 12,5 Kilometer und vier Schießeinlagen gibt es: die ersten beiden liegend, die darauffolgenden beiden stehend.

Herzlich willkommen!

Der Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding steht an. Ab 14:30 Uhr gehen die Männer in der Verfolgung auf die Strecke.