Liveticker

Immerhin vier Deutsche haben sich für den Wettbewerb der 30 besten Biathleten qualifiziert, und Arnd Peiffer führt das Quartett an! Bereits drei Mal erklomm der Niedersachse in dieser Saison das Podest und siegte zudem im ersten Massenstart der Saison. Nach dem Bronzerang im Freitags-Sprint tritt der 33-Jährige auch heute selbstbewusst an - und in seinem Windschatten wollen auch Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees Bestleistungen abliefern!

Tarjei Bø Favorit bei WM-Generalprobe

Das allerletzte Rennen vor der Biathlon-WM in Pokljuka (ab 12. Februar) gehen vor allem die Norweger mit viel Selbstbewusstsein an: Johannes Thingnes Bø führt den Gesamtweltcup an, während sein Bruder Tarjei bei beiden Massenstarts in der laufenden Saison das Podium erklomm. Vor einer Woche in Oberhof gewann der 32-Jährige vor den überraschend starken Felix Leitner (Österreich) und Benjamin Weger aus der Schweiz. Mal sehen, welche Überraschungen Antholz heute für uns bereithält!