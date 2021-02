Liveticker

Auch am letzten Tag der WM strahlt die Sonne vom Himmel. Dadurch ist es sehr warm und der Schnee an einigen Stellen tiefer. Fair sind die Bedingungen aber dennoch und einem spannenden Rennen steht nichts im Wege.

Nur Eder dabei

Bei den Österreichern ist heute mit Simon Eder nur ein Athlet für den Massenstart qualifiziert. Auch wenn Eder aufgrund seiner Laufform in den Einzelwettkämpfen nie in die Medaillenränge eindringen konnte, blickt der Routinier dennoch auf eine gute WM zurück. Zum Auftakt gab es Silber in der Mixed-Staffel, in seinen Einzelauftritten war er bis auf im Sprint immer in den Top Ten zu finden. An diese Bilanz gilt es heute anzuschließen.