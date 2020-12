Liveticker

Davidova neue Zweite Marketa Davidova hat auf der letzten Laufrunde mächtig Tempo gemacht und sich im Ziel ganz knapp mit einer Sekunde Vorsprung auf Simon auf den zweiten Platz gesetzt.

Preuß und Røiseland in die Strafrunde Franziska Preuß gibt Gas beim zweiten Schießen, muss allerdings einmal in die Strafrunde abbiegen. Trotzdem kommt sie auf Rang 3 raus, da geht noch was auf der Schlussrunde. Marte Olsbu Røiseland folgt der Deutschen in die Strafrunde und reiht sich auf Platz 4 an der Zwischenzeit ein.

Hinz weit hinten Vanessa Hinz kommt eine kurze Zeit später ins Ziel und reiht sich fast am Ende des Feldes ein. Der große Rückstand ist besonders bitter, da an diesem Sprint eine Verfolgung hängt.

Alimbekava und Herrmann im Ziel Unterdessen ist Alimbekava ins Ziel gekommen und hat mit 20 Sekunden Vorsprung die Führung übernommen. Zweite ist mittlerweile Julia Simon, trotz zweier Schießfehler, vor Lisa Vittozzi, die ebenfalls fehlerfrei geblieben ist. Herrmann erreicht aktuell nur Platz 13.

Preuß und Olsbu Røiseland dabei Franziska Preuß und Marte Olsbu Røiseland kommen nacheinander zum ersten Schießen und treffen beide alle Schüsse. Damit reihen sie sich jeweils auf den vorderen Plätzen ein und haben heute noch alle Möglichkeiten.

Öberg-Schwestern beim Schießen Was ist für Hanna Öberg noch drinnen? Sie riskiert viel, schießt schnell und setzt die letzte Patrone neben die Scheibe. Parallel steht auch ihre Schwester Elvira auf der Matte, muss aber ebenfalls in die Strafrunde.

Herrmann patzt erneut Denise Herrmann schafft es auch im Stehenschießen nicht, fehlerfrei zu bleiben. Diesmal lässt die Deutsche sogar zwei Scheiben stehen und läuft dadurch nur auf Platz 17 durch die Zwischenzeit.

Wierer und Hammerschmidt im Ziel Derweil läuft Dorothea Wierer ins Ziel und setzt sich vorerst mit acht Sekunden Vorsprung auf Hauser an die Spitze. Maren Hammerschmidt reiht sich auf dem achten Rang ein.

Dzinara Alimbekava kommt durch Alimbekava ist die Überraschung der bisherigen Saison und bleibt auch heute zweimal fehlerfrei. Damit läuft sie mit einer knappen halben Minute Vorsprung auf Wierer durch die Zeitnahme nach dem zweiten Schießen, das kann für ihren ersten Podestplatz reichen.

Öberg patzt Auffällig viele Fehler werden heute fabriziert, auch die Frau im gelben Trikot Hanna Öberg kommt nicht durch und muss eine Strafrunde laufen.

Hammerschmidt und Hinz am Schießstand Maren Hammerschmidt kann nach ihrem Fehler beim Liegendanschlag nun fehlerfrei bleiben, hat aber bereits einen größeren Rückstand. Hinz verfehlt beim ersten Schießen gleich zweimal das Ziel und reiht sich am Ende des Feldes ein.

Herrmann muss kreiseln Denise Herrmann erreicht jetzt das Liegendschießen. Auch Herrmann verfehlt leider direkt den Schuss, alle vier weiteren Patronen finden anschließend das Ziel. An der Zwischenzeit hat die Deutsche 35 Sekunden Rückstand.

Wierer vor Hauser Wierer kommt mit einer knappen halben Minute Vorsprung zum zweiten Schießen, setzt jedoch direkt den ersten Schuss neben das Ziel, deshalb geht es für sie in die Strafrunde. Trotzdem läuft Wierer vor Hauser auf dem ersten Platz durch die Zwischenzeit.

Fuyuko Tachizaki trifft wieder alles Die Japanerin Tachizaki schafft es nach fünf Treffern im Liegendschießen wieder, alle Scheiben zu treffen und geht nach dem zweiten Schießen nun zunächst in Führung.

Strafrunde für Hammerschmidt Maren Hammerschmidt kann es Wierer nicht nachmachen und verfehlt mit dem dritten Schuss das Ziel. Da muss sie 150 Extrameter laufen.

Fünf Treffer für Wierer Doch die Zeit von Eder hält nicht lange. Wierer legt sich direkt nach ihr auf die Matte und schießt wie gewohnt sehr sicher. Die Italienerin trifft alles und setzt sich mit 10 Sekunden Vorsprung auf Eder auf Rang 1.

Eder übernimmt die Führung Mari Eder aus Finnland trifft alle fünf Scheiben und kann sich deshalb nun erstmal nach dem Liegendschießen an die Spitze setzen.

Strafrunde für Hauser Hauser beginnt bei ihrem Heimrennen mit zwei Treffern, setzt dann allerdings die dritte Patrone neben das Ziel und muss deswegen kreiseln.

Braisaz-Bouchet patzt ebenfalls Auch die Französin Braisaz-Bouchet, eigentlich eine sichere Schützin, trifft gleich zwei Scheiben im Liegendanschlag nicht.

Puskarčíková erreicht Schießstand Eva Kristejn Puskarčíková läuft als erste Athletin in den Schießstand. Der Wind weht im Moment nur leicht, damit sind die Bedingungen absolut beherrschbar. Trotzdem muss die Tschechin zweimal in die Starfrunde.

Erste Zwischenzeit Die ersten Starterinnen laufen an der ersten von zwei Zeitnahmen auf der Strecke vorbei, dort kann sich die Französin Justine Braisaz-Bouchet vor Hauser und Puskarčíková an die Spitze setzen.

Los geht's! Eva Kristejn Puskarčíková aus Tschechien steht als erste von 109 Athletinnen im Starthaus und begibt sich auf die Loipe. Die Strecke wird insgesamt dreimal umrundet, dazu wird jeweils einmal im Liegendanschlag und einmal im Stehendanschlag geschossen. Bei jedem Fehlschuss geht es einmal in die Strafrunde, wo 150 Extrameter gelaufen werden.

Beste Bedingungen Die Bedingungen in Hochfilzen sind optimal, die Strecke ist in einem guten Zustand, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen knapp unterhalb des Gefrierpunktes.

Öberg im gelben Trikot Die Schwedin Hanna Öberg hat die ersten beiden Sprintwettbewerbe in Kontiolathi gewinnen können, reist mit der Führung im Gesamtweltcup im Gepäck nach Hochfilzen und geht damit heute als Topfavoritin in das Rennen. Generell sind die Schwedinnen mit starken Leistungen in die Saison gestartet, so ist auch auf Elvira Öberg und Johanna Skottheim zu achten. Die schnellen Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Røiseland können, wenn am Schießstand alles passt, wie Herrmann nach ganz vorne laufen, außerdem ist Dzinara Alimbekava aus Belarus bislang positiv in Erscheinung getreten. Die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vitozzi wollen ebenso wieder angreifen.

Fünfmal Schweiz am Start Auch die Schweiz nimmt den Sprint mit fünf Athletinnen in Angriff. Für vordere Platzierungen reichte es bei den Eidgenossinnen bislang in der laufenden Saison noch nicht, zumindest konnten aber bereits einige Weltcuppunkte eingesammelt werden. Das Team besteht am heutigen Tage aus den drei Gasparin-Schwestern Selina (Startnummer 15), Aita (24) und Elisa (104) sowie Lena Häcki (41) und Irene Cadurisch (84).

Fünf ÖSV-Damen Für das österreichische Team treten heute bei ihrem Heimweltcup fünf Damen an. Angeführt wird die Mannschaft von Lisa Theresa Hauser (Startnummer 5), zudem sind im letzten Sprintwettbewerb Dunja Zdouc (30) und Julia Schwaiger (42) mit Top-20 Platzierungen positiv aufgefallen. Das Aufgebot wird von Christina Rieder (54) und Kathrina Innerhofer (94) vervollständigt.

Springt Herrmann auf das Podest? Zwei Sprints sind in der laufenden Saison schon absolviert. Im Auftaktwettbewerb landete Denise Herrmann aufgrund dreier Schießfehler nur auf Rang 38, letzte Woche erreichte sie den fünften Platz. Stimmt heute die Performance auf der Strecke und am Schießstand, ist sie jederzeit dazu in der Lage, ganz vorne reinzulaufen. Herrmann geht mit der Startnummer 27 in den Wettkampf. Franziska Preuß (52) will ebenfalls die Top-10 angreifen, außerdem treten Maren Hammerschmidt (12), Vanessa Hinz (29), Janina Hettich (86) und Sophie Schneider (100) für das deutsche Team an.