Liveticker

Die Führende im Gesamtweltcup kam gestern in der Staffel allerdings nicht gut zurecht. Die sonst so sichere Schützin musste zwei Strafrunden drehen.

Wer sind die Favoritinnen?

In Topform präsentiert sich zurzeit Tiril Eckhoff (NOR). Auch ihre Teamkollegin Marte Olsbu Roeiseland kommt immer besser in Form – sie gewann den Sprint in Oberhof. Außerdem ist natürlich mit Dorothea Wierer (ITA) zu rechnen.