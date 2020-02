Liveticker

Bei der letzten WM in Antholz - 2007 - ging Gold im Massenstart an Deutschland. Andrea Henkel gewann vor Martina Glagow und Kati Wilhelm. Wenn das kein gutes Zeichen ist...

Die Huber Alm in Antholz. 1.603 m hoch gelegen und ein sonnenverwöhntes Platzl, macht ihrem Ruf wieder alle Ehre. Die Sonne zeigt sich noch nicht ganz so wie zuletzt, aber auch der Wind hält sich zurück. Optimale Bedingungen und alles bereit für einen goldigen Abschluss für die Frauen bei der Biathlon-WM.

In wenigen Minuten fällt der Startschuss! Wir sind heiß auf den Massenstart - das letzte Biathlon-Rennen vor der WM in Antholz.

Wie sehen die deutschen Chancen aus?

Die deutschen Skijägerinnen sind pünktlich zur WM in Hochform - und gehören auch heute zu den Medaillenkandidaten. Herrmann und Hinz haben sich in Einzel-Wettbewerben schon mit Medaillen geschmückt. Preuß - in der Staffel überragend - fehlt eine Medaille in einem Einzelrennen noch. Belohnt sie sich heute für eine starke WM? Nach ihrem Auftritt in den letzten beiden Tagen ist der Bayerin durchaus etwas zuzutrauen.