Liveticker

Wie viele sind noch dabei? 21,7 Kilometer sind inzwischen geschafft und es zeigt sich, dass im Männerrennen niemand die Johaug-Taktik wagt und von vorne das Rennen alleine gestaltet. Die Gruppe ist doch richtig groß und 41 Starter sind noch dabei. Darunter alle Schweizer und alle Deutschen.

Bolshunov mal vorne Alexander Bolshunov zeigt sich jetzt auch mal ganz vorne an der Spitze der Gruppe, um hier die Geschwindigkeit zu gestalten. Dario Cologna mischt dahinter mit und auch Bögl, Moch und Dobler halten sich für das DSV-Team ordentlich.

Viel Bewegung Das Rennen ist am Ende der dritten Runde weiterhin sehr dynamisch und immer wieder zeigen sich mal andere Starter ganz vorne. Derzeit ist es der Norweger Holund mal ganz vorne. Hinter ihm rangiert der Schwede Poromaa vor Niskanen.

Mikkonen fällt raus Der Finne Juho Mikkonen ist der Nächste, der sich aus der großen Gruppe verabschieden muss und das angeschlagene Tempo nicht mitgehen kann.

Brugger am Ende der Gruppe Janosch Brugger liegt schon das ganze Rennen über immer am Ende der Gruppe und kommt von dieser Position nicht so richtig weg. Zuletzt abreißen lassen musste der Tscheche Knop. Noch aber sind hier weiter mehr als 40 Starter vertreten.

Favoriten bringen sich in Stellung Das Tempo beginnt höher zu werden und die Favoriten aus Russland und Norwegen bringen sich so langsam an der Spitze in Position. Aber auch einige der deutschen Starter können sich ganz vorne immer mal wider zeigen.

Ausreißer ist geschnappt Es ist bei einem kurzen Ausritt von Iversen geblieben. Nach dem Stadiondurchlauf ist der Norweger bereits wieder eingeholt. Rausgefallen sind aus der Gruppe nur wenige Athleten. Sowohl die deutschen als auch die Läufer aus der Schweiz sind noch dabei.

Iversen testet an Emil Iversen testet mal an und könnte jetzt dafür sorgen, dass sich erste Lücken auftun. Der Norweger erhöht das Tempo und setzt einige Meter zwischen sind und die Verfolger.

Über 40 noch drin Nach zehn Kilometern sind es weiterhin über 40 Starter, die sich in der großen Gruppe halten können. Nach seinem Stockbruch und einigen Kilometern alleine, hat auch Lauri Lepistö den Anschluss wieder herstellen können.

Moch zeigt sich in Kopfgruppe Friedrich Moch arbeitet sich in der großen Gruppe nach vorne und zeigt sich jetzt auch mal in der Kopfgruppe. Dort in den bisherigen neun Kilometer immer dabei war Jonas Dobler.

Russland und Norwegen unauffällig Zu diesem frühen Zeitpunkt im Rennen sind die norwegischen und russischen Athleten noch ruhig und halten sich eher im Hintergrund auf, um Kräfte zu schonen. Aktuell zeigt sich Cologna mal ganz vorne und übernimmt die Tempogestaltung.

Erste Runde ist geschafft Die erste schwierige Runde in Oberstdorf haben die Läufer inzwischen geschafft, es warten noch sieben weitere Runden. Noch gibt es viel Abwechslung an der Spitze und 49 Athleten sind noch in der Gruppe dabei.

Dobler und Bögl vorne drin Jonas Dobler und Lucas Bögl können sich ihrerseits derzeit immer weit vorne in der Gruppe platzieren und das Tempo gut mitgehen. Auch die Schweizer haben mit Cologna und Pralong zwei Starter in der Kopfgruppe.

Nur wenige rausgefallen Auf den ersten vier Kilometern sind erst wenige Athleten rausgefallen. Krüger hat sich nach seinem Sturz wieder vorgearbeitet, Rüesch ist auch dabei, sich in der Gruppe wieder nach vorne zu arbeiten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Sich sputen sollte auch Brugger, der am Ende der Gruppe läuft.

Sturz von Krüger und Rüesch Es gibt den ersten großen Sturz! Der Norweger Simen Hegstad Krüger landet im Schnee und auch Jason Rüesch ist da zu Fall gekommen! Der Norweger kann sich wieder aufrichten, Rüesch zeigt an, dass sein Stock gebrochen ist und er Ersatz braucht. Es geht für ihn ans Ende des Feldes zurück! Auch Lauri Lepistö scheint involviert zu sein. Er brauch ebenfalls einen neuen Stock und verliert den Anschluss.

Golberg zeigt sich vorne Pål Golberg zeigt sich nach gut der Hälfte der ersten Runde auch mal ganz vorne. Er wird heute froh sein, dass der Ski bisher ordentlich geht. In der Staffel hatte er ja einen Ski, der überhaupt nicht ging, wodurch er sofort zurückfiel und zu kämpfen hatte.

Stau am Anstieg Am Anstieg beginnt es sich in der großen Gruppe ordentlich zu stauen. Einige Athleten kommen sich da in die Quere und geraten ins stolpern.

Franzosen gestalten das Tempo Auf den ersten Metern sind des die Franzosen, die sich vor die Gruppe spannen und erst einmal das Tempo gestalten. Sich weiter nach vorne durchgekämpft hat sich auch Jonas Dobler aus dem deutschen Team.

Das Rennen läuft! Der Startschuss ist gefallen und die Meute geht in das letzte WM-Rennen! Auf den ersten Metern gilt es vor allem, sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen, nicht zu Sturz zu kommen oder einen Stockbruch zu erleiden.

Bald geht's los Die Athleten finden sich am Start ein und lange dauert es jetzt nicht mehr, dann wird das Rennen eröffnet.

Gibt es versöhnlichen Abschluss? Bei den deutschen Männern war es auch nicht die Heim-WM die man in der Vorbereitung der letzten Jahre angestrebt hatte. Das Team lief häufig hinterher oder war wie im Teamsprint von Pech gebeutelt. Den finalen Wettbewerb bestreiten werden Lucas Bögl, Jonas Dobler, Janosch Brugger und Junior Friedrich Moch.

Das Team der Schweizer Sich vermutlich auch mehr erhofft von der WM hat sich Dario Cologna. Der Superstar der Schweizer hatte in keinem Wettkampf um Medaillen mitmischen können. Heute wird es sicherlich auch davon abhängen, wie lange er sich in der Kopfgruppe halten kann und wie das Tempo gestaltet wird. Neben ihm wurden Jonas Baumann, Jason Rüesch und Candide Pralong für die "langen Kanten" nominiert.

Auf wen gilt es noch zu achten? Noch eine Rechnung mit der WM hat Alexander Bolshunov offen. Zwar wurde er im Skiathlon Weltmeister. Oft genug aber musste er sich die Schmach gefallen lassen, dass ihn die Norweger abkochten und er hinter den Medaillenrängen lag. Den Prestigewettkampf zu gewinnen, wäre da sicher eine Genugtuung. Eine gute WM lief bisher auch Andrew Musgrave, der sich aber wohl in der freien Technik wohler gefühlt hätte. Auf der Rechnung muss man auch immer Maurice Manificat und Iivo Niskanen haben, wenn für sie Oberstdorf bisher auch noch nicht die gewünschten Ergebnisse brachte.

Greifen Norweger wieder zu Gold? Für Norwegen liefen die Skiweltmeisterschaften bisher nach Plan und die Langlaufnation konnte bislang acht Goldmedaillen alleine in den Langlaufwettkämpfen abgreifen. Insgesamt sind es 16 Medaillen, die Norwegen im Langlauf holte. Heute könnten die nächsten Medaillen folgen, denn einmal hat die Mannschaft einige Favoriten in ihren Reihen. Zu beachten gilt es da unter anderem Hans Christer Holund, der als Titelverteidiger an den Start geht, aber auch in der klassischen Technik durchaus mitmischen kann.

Erstmals wieder klassisch In den vergangenen Jahren wurden die 30 Kilometer vorwiegend in der freien Technik absolviert. Nach 2015 geht es nun erstmals bei Weltmeisterschaften wieder in der klassischen Technik über die lange Distanz. Im Rennen ist ein Skiwechsel erlaubt.