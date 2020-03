Liveticker

Die Herren müssen noch etwas auf ihren Start in den Wettkampf warten. Zunächst sind die Damen mit ihren Viertelfinalläufen an der Reihe. Wir melden und hier pünktlich wieder zurück!

Im Team der Schweiz schaffte einzig Jovian Hediger als 20. des Prologs den Sprung in den eigentlichen Wettkampf. Für das deutsche Team war einzig Sebastian Eisenlauer im Prolog angetreten, verpasste mit Platz 37. den Sprung unter die Top 30 aber deutlich.

Klæbo, wer sonst?

Als großer Favorit auf den heutigen Sieg gilt natürlich einmal mehr Johannes Høsflot Klæbo. Der Norweger hatte jeden der letzten 15 Einzelsprints gewonnen, bei denen er in den Startlisten stand. Seine letzte Niederlage war am 30. November 2018 in Lillehammer. Auch den Prolog dominierte Klæbo wieder einmal nach Belieben und lag mit einem großen Abstand vor der restlichen Konkurrenz. Auch insgesamt war Norwegen die stärkste Nation und wird mit zwölf Athleten im Viertelfinale vertreten sein.