Liveticker

Russland erhöht den Druck Das russische Team intensiviert seine Bemühungen und setzt sich kurzerhand an die Doppelspitze. Jedoch liegen Bolshunov und Yakimushkin keine ganze Sekunde vor Golberg und Nyenget (beide NOR). Trotzdem könnte es auf den letzten Kilometern noch einen spannenden Schlagabtausch geben.

Keine Punkte für Niskanen (FIN) Nun geht der zu Beginn stark aufspielende Finne Niskanen ohne Punkte über die Marke von 28,5 Kilometern. Dafür punktet Paal Golberg (NOR) voll und der Schweizer Dario Cologna (10 Punkte) ist ebenfalls wieder gut dabei. Unter den ersten Zehn befinden sich drei Russen, der angesprochene Eidgenosse und sechs Norweger.

Gleich wird kassiert 1100 Meter noch bis zu den nächsten Bonuspunkten. Naturgemäß sind die Athleten heiß auf diese Zähler und werden im nächsten Abschnitt auch mal eigensinniger agieren. Im Team arbeiten kann man ja auch im Anschluss noch.

Saubere Technik In den vordersten Reihen geht die klassische Technik auffallend sauber und leicht von der Hand. Die Favoriten geben sich keine Blöße und diktieren hier das Geschehen von vorne weg. Nach den ersten 20 Läufern werden die Abstände deutlich größer. Es wird spannend, wie lange Norwegens Team die Führung in den eigenen reihen halten kann.

Dobler mit einer Minute zurück Deutschlands bestplatzierter Läufer, Jonas Dobler, ist momentan 32. und hat über 60 Sekunden Rückstand. Schade.

Fast die Hälfte geschafft Knapp 50 Prozent sind geschafft! Ganz genau haben die Herren gerade 24,8 von 50 Kilometern hinter sich gebracht. Bei schlechten äußeren Bedingungen ist die Zeit in Ordnung. Mehr aber auch nicht. Die fünffache Norwegen-Spitze geht nach 1:03:45.6 über die Marke. Cologna (SUI) hat nur anderthalb Sekunden Rückstand.

Norwegische Dominanz hält an Einzig Cologna (SUI), Bolshunov und Chervotkin (RUS), Niskanen (FIN) sowie Burman (SWE) befinden sich unter den ersten 16. Läufern. Der Rest kommt ausschließlich aus Norwegen. Zudem haben die Skandinavier die ersten vier Ränge belegt und leistet gegenseitig Tempoarbeit.

Deutschland ohne Chance Klar, das Rennen ist noch lang. Doch bereits jetzt scheint dem deutschen Team die Puste auszugehen. Dobler ist mit 29 Sekunden Rückstand als 27. noch bester DSV-Athlet. Bögl liegt an 35. Stelle schon über eine Minute zurück.

22,3 Kilometer Angetrieben von Tobees Song "Helikopter 117" laufen die Herren zu den nächsten Zusatzpunkten. 15 an der Zahl gehen an Norwegens Golberg, Finnlands Niskanen sammelt zwölf Zähler. Eidgenosse Cologna kommt als Zehnter immerhin noch auf einen Punkt.

Tempo, Tempo, Tempo 700 Meter vor den nächsten Zusatzzählern werden die Zügel natürlich angezogen. Wer punktet diesmal? Die üblichen Verdächtigen sind mit dabei.

Niskanen mit Führungsarbeit In dieser Szene setzt sich Niskanen (FIN) an die Spitze und läuft 1,1 Sekunden weg. Von den folgenden 16 Athleten sind gleich elf aus Norwegen und werden natürlich alles daran setzen, den Sieger aus dem eigenen Land kommen zu lassen. Noch ist ja auch nicht einmal die Hälfte des Rennens zu Ende.

DSV fällt zurück Kräftesparen oder frühe Resignation? Deutschlands Läufer spielen derzeit keine große Rolle mehr in diesem Rennen. Dobler hat 14 Sekunden Rückstand und kämpft sich an 25. Position durch. Bögl (+22.1) ist 33. und Wick ist mit gleich drei Minuten Rückstand 52. des Feldes.

Klares Heimspiel Nach wie vor lassen die Gastgeber die Muskeln spielen und dominieren auf ihrer Heimstrecke. Lediglich Cologna (SUI), Bolshunov (RUS), Niskanen (FIN) und Burman (SWE) stehen in den Top Ten. Sonst sind hier nur Norweger zu finden. Die Russen Yakimushkin und Chervotkin befinden sich allerdings in Schlagdistanz.

Klassische Technik Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist gegenüber der im Freistil angewendeten Skating-Technik beim klassischen Stil geringer. Denn hier sind die Ski unbedingt parallel zu führen. Für die klassische Technik wird eine klassische Loipe mit zwei parallelen Spuren verwendet. Der Abdruck wird direkt nach hinten und eben nicht wie beim Skating zur Seite ausgeführt.

Kein Hattrick für Niskanen Diesmal bekommt der Finne Niskanen "nur" zehn Bonuspunkte und muss sich Sjur Røthe (NOR) sowie Dario Cologna (SUI) geschlagen geben. Auffällig ist, dass Bolshunov (RUS) größtenteils auf sich allein gestellt ist und wenig bis keine Unterstützung von seinen Landsmännern erhält. Das machen die Norweger oder auch das schwedische Trio Burman, Richardsson und Braennmark schon deutlich besser.

Cologna on fire Der Schweizer Dario Cologna, Sieger der Marathon-Distanz im Jahr 2018, verdiebt den Norwegern die sechsfache Spitze und läuft munter an Position sechs (+1.7) mit. Stark!

Bögl fällt zurück Deutschlands Lucas Bögl fällt aktuell zurück. Inzwischen ist er nur noch an Position 23 zu finden. Sein Stil wirkt etwas unruhig, aber womöglich gönnt sich der 29-Jährige aus München nur eine kurze Verschnaufpause. Teamkollege Dobler befindet sich an 29. Position.

13,9 Kilometer 13,9 Kilometer passiert Norwegens Didrik Tønseth nach 35:31.5 Minuten. Tatsächlich befinden sich die Top 20 innerhalb von nur zehn Sekunden, womit hier alles offen ist. In 2,1 Kilometern werden die nächsten Bonuszähler verteilt.

Gutes Schweizer Duo Nun bringen sich die Eidgenossen Cologna und Baumann ins Gespräch. Sie unterstützen sich gegenseitig und bringen sich womöglich für die nächsten Bonuspunkte in Stellung. Allerdings sind es noch drei Kilometer bis dahin.

DSV-Team Bis dato läuft es für die DSV-Auswahl ganz gut. Jonas Dobler und Lucas Bögl belegen die Plätze 17 und 18. Etwas mehr als acht Sekunden beträgt ihr Rückstand zur Spitze. Andreas Katz (+10.9) ist 25., nur Thomas Wick (+1:11.6) ist als 52. abgeschlagen. Florian Notz (+25.5) ist als 45. immerhin noch in Schlagdistanz.

Sechs Norweger in den Top Ten Weiterhin geben sich die Norweger beim Heimspiel keine Blöße! Während Golberg und Røthe vor Bolshunov (RUS) und Niskanen (FIN) liegen, machen es sich dahinter gleich vier Mann gemütlich. Klæbo, Tønseth und Co. liegen weniger als drei Skeunden zurück.

Niskanen erneut mit voller Punktzahl Und täglich grüßt das Murmeltier! Wieder zieht der Finne Niskanen im richtigen Moment an und kassiert zum zweiten Mal die volle Anzahl an Bonuspunkten. Damit hat er nun schon 30 Zähler gesammelt. Ihm folgen an der zweiten Station die Norweger Golberg und Klæbo.

Drei Athleten fallen ab Während der Russe Larkov gar nicht an den Start gegangen ist, müssen ganz hinter sowohl die US-Amerikaner Torchia und Martin als auch der Chinese Entemake Maowulietibieke abreißen lassen. Sie liegen über eine Minute zurück. Thomas Wick (GER) hat ebenfalls Probleme. Als 53. beträgt sein Rückstand schon über 31 Sekunden.

Verwarnung für Katz Andreas Katz (GER) hat eine mündliche Verwarnung erhalten. Offenbar hat seine klassische Technik nicht ganz gepasst. Tatsächlich sieht es in einigen Abschnitten tendenziell mehr nach Skating aus.

Vorarbeit für Bonuspunkte Allmählich bringen sich die Athleten für die nächsten Bonuspunkte in Lauerstellung. Diese gibt es in 1200 Metern. Sjur Røthe (NOR) wird aktuell von Iivo Niskanen (FIN) und Giandomenico Salvadori (ITA) gejagt. Dobler ist wieder auf Rang 14 zurückgefallen und muss bei +5 Sekunden beißen.

Dobler marschiert Nun setzt der 28-Jährige vom SC Traunstein zum Zwischenspurt an. Jonas Dobler verschärft das Tempo und zeigt eine gute Technik. Kein Wunder also, dass er mit nur einer Sekunde hinter Chervotkin und Golberg auf Position fünf lauert.

Kraftakt Einige Läufer wirken schon jetzt sehr angestrengt. Der Großteil pflügt sich aber noch recht dynamisch durch eine der drei parallel angelegten Loipen.

Zehn Prozent geschafft Mehr als zehn Prozent der Distanz haben die Herren hinter sich gelassen. Paal Golberg (NOR) führt das Feld nach 5,2 Kilometern an. Seine Zeit stoppt bei unter 13 Minuten. Derweil hat sich Andreas Katz (GER) nach vorne katapultiert. Er ist als Sechster nur zwei Sekunden hinter der Spitze. Dobler (GER) folgt hauchdünn dahinter auf Rang acht. So darf es gerne weitergehen.

Die Bonuspunkte Insgesamt werden sechs Mal Bonuspunkte verteilt. Bei den Kilometern 3.7, 9.9, 16.1, 22.3, 28.5 und 34.7 können die Läufer zusätzlich abstauben.

Es gibt die ersten Bonuspunkte Nun hagelt es die ersten Bonuspunkte. 15 Zähler heimst sich der Finne Niskanen ein. Bolshunov sammelt zwölf Punkte, sein Landsmann Chervotkin bekommt zehn Zähler. Die Norweger Golberg (8), Røthe (5), Klæbo (5) und Krüger (3) punkten ebenfalls.

Norwegen vs. Russland Langsam aber sicher ziehen die Athleten das Tempo an. Als Erster passiert Sjur Røthe (NOR) die 2,9 Kilometer. Eine halbe Sekunde dahinter folgt der Russe Alexey Chervotkin. Bolshunov hat als Siebter rund zwei Sekunden Rückstand. Insgesamt befinden sich acht Norweger in den Top 15. Dobler (GER/+4.7) ist aktuell 18. hinter dem Schweizer Cologna.

Bolshunov mit gemütlichem Start Zu Beginn lässt es Titelverteidiger und Gesamtführender Bolshunov (RUS) eher langsam angehen. Mit +5.1s überquert er die erste Marke von anderthalb Kilometern.

Dicht zusammen Natürlich ist das Feld nach den ersten anderthalb von insgesamt 50 Kilometern noch sehr eng zusammen. Innerhalb von 19 Sekunden laufen der Erste und der Letzte. Ganz vorne mit dabei befinden sich unter anderem der Norweger Holund, Knop (CZE) Golberg (NOR) und Sundby (NOR). Deutschlands Jonas Dobler hat knapp sechs Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Seltsames Bild Besonders ist an diesem Marathon-Rennen natürlich auch, dass es vor Geisterkulisse stattfindet. Aufgrund des als hoch eingeschätzten Infektionsrisikos wurden am Holmenkollen keinerlei Zuschauer zugelassen, sodass den Athleten die Unterstützung des Publikums fehlt! So wollten die Veranstalter auf Nummer sicher gehen und dem Coronavirus keine Möglichkeit zur weiteren Ausbreitung geben. Aktuell ist entlang der Strecke laute Musik zu hören, aber eigentlich niemand zu sehen. Speziell!

Rennen ist gestartet Und ab geht die wilde Fahrt. Aufgrund des Wetters sind die Läufer zwar kaum zu erkennen, aber das Teilnehmerfeld ist unterwegs. Es wird sich zeigen, inwiefern die äußeren Bedingungen hier eine Rolle spielen werden.

Gleich geht es los Bei knapp drei Grad Celsius und Regen machen sich die Athleten in wenigen Minuten auf in die Loipe. Die Strecke ist ziemlich vernebelt. Mal sehen, welche Zeiten angesichts der Bedingungen erwartet werden dürfen.

Favoritenkreis Favorisiert sind wohl die norwegischen Athleten. Gleich 15 Norweger machen sich beim Heimspiel auf die Reise. Natürlich sind Krüger, Holund, Klæbo, Golberg und Co. mit von der Partie. Natürlich muss man Alexander Bolshunov auf der Rechnung haben und darf seine russischen Kollegen ebenfalls nicht abschreiben.

Das Teilnehmerfeld 57 Athleten gehen an den Start. Der DSV hat gleich fünf Eisen im Feuer. Lucas Bögl, Jonas Dobler, Florian Notz, Thomas Wick und Andreas Katz mischen in einem guten Teilnehmerfeld mit. Die Eidgenossen aus der Schweiz werden durch Dario Cologna, den Sieger von 2018 (2:01:48.10h), Jonas Baumann und Jason Rüesch vertreten.

Gesamtwertung In der Gesamtwertung sieht es aktuell so aus: Bolshunov liegt nach acht Siegen mit 2071 Punkten klar an der Spitze vor Klæbo, der zehn Siege und 1663 Punkte auf dem Konto hat. Es folgen Golberg (NOR/1238), Røthe (1169), Krüger (1163) und Niskanen (FIN/1147).

Russische Dominanz im Vorjahr Vergangenes Jahr gewann der inzwischen 23-jährige Bolshunov in 2:23:49.80h. Innerhalb von nur zwei Sekunden folgten ihm mit Maxim Vylegzhanin, Andrey Larkov und Ilia Semikov gleich drei Landsleute. Nach dem Kanadier Alex Harvey (+4.60s) kamen die vier Norweger Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Mikael Gunnulfsen sowie Sjur Røthe ins Ziel.

50km Massenstart klassisch Nach dem gestrigen Massenstart der Damen über 30km steht heute die Marathon-Distanz für die Herren auf dem Programm. Diese wird bereits seit 1898 am Holmenkollen gelaufen. Interessant könnte dieses Rennen vor allem hinsichtlich der Distanzwertung werden. Zumindest was die Ränge zwei bis fünf angeht. Der aktuell Führende in der Distanzwertung, der Russe Alexander Bolshunov, hat indes fast 400 Punkte Vorsprung.