Liveticker

Norwegen-Trio hamstert Punkte, Hennig mischt mit Lange war außer Johaug kaum eine der anderen Norwegerinnen im Feld zu sehen, doch pünktlich zur zweiten Bonusrunde ist das stärkste Langlauf-Team im Weltcup zur Stelle: Wie schon bei der ersten Runde schnappt sich Weng die zweithöchste Anzahl (12 Punkte), während ihre Landsfrau Jacobsen deren zehn einstreicht. Doch auch Hennigs Strategie zahlt sich aus: Die Deutsche sackt fünf Extrazähler für das Weltcupstanding ein!

Hennig sorgt weiter für Furore Während sich die Österreicherin Teresa Stadlober ebenso wie Nadine Fähndrich aus der Schweiz unter den Verfolgerinnen noch zurückhält, scheut Katharina Hennig das Rampenlicht nicht: Die Deutsche kämpft als aktuell Sechste um eine gute Ausgangsposition vor der nächsten Bonusrunde!

Stark besetztes Verfolgerfeld jagt Johaug Bei Kilometer acht wächst der Vorsprung der Norwegerin auf knapp 20 Sekunden an! Hinter der einsamen Führenden geht es jedoch turbulent zur Sache, denn gleich 19 Läuferinnen verfolgen Therese Johaug gemeinsam! Angeführt wird dieses Verfolgerfeld aktuell von der Finnin Krista Pärmäkoski, doch die Athletinnen wechseln sich mit der Führungsarbeit ab. Auch Routinier Charlotte Kalla hat sich nach vorne geschoben, gemeinsam mit ihren aufstrebenden Landsfrauen Frida Karlsson und Ebba Andersson!

Angriff an der Spitze! So schnell kann es gehen! Auf einmal hat Johaug genug von ihren Konkurrentinnen gesehen und zieht die Daumenschrauben noch einmal an! Keine ihrer Konkurrentinnen kann der Norwegerin folgen, die binnen weniger Minuten mehr als zehn Sekunden zwischen sich und die Konkurrenz bringt!

Skandinavien-Duo bleibt an Johaug dran So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen! An der Spitze lässt sich die aktuell beste Distanzläuferin der Welt nicht beirren und hält das hohe Tempo aufrecht - doch noch spürt Johaug den Atem ihrer norwegischen Teamkollegin Heidi Weng. Auch die schwedischen Fans dürfen sich freuen, denn mit Youngster Karlsson sind auch die Tre Kronor an der Spitze vertreten. Ob die erst 20-Jährige jedoch bis zum Ende dranbleiben kann, da sind Zweifel angebracht!

Corona sei Dank: Gespenstische Kulisse Zu Beginn des Rennens erleben wir also noch keine allzu großen Überraschungen - doch neben der Piste sieht das ganz anders aus! Aufgrund des als hoch eingeschätzten Infektionsrisikos wurden am Holmenkollen keinerlei Zuschauer zugelassen, sodass den Athletinnen ausgerechnet auf der heftigsten Weltcup-Strecke die Unterstützung des Publikums fehlt!

Beeindruckender Auftakt von Hennig - Fink kämpft Auch auf den ersten drei Kilometern bleibt das Feld noch dicht beisammen, doch gut die Hälfte der Läuferinnen leidet bereits so früh im Rennen! Auch Pia Fink ist davon betroffen, die als aktuell 28. eine Lücke zu den Besten zulassen muss. Erfreulicher verläuft der Beginn für Katharina Hennig, die nach einem Zehntel der Strecke keinerlei Probleme hat und sich in den Top Ten hält!

Johaug gibt die Marschrichtung vor Wie schon in so vielen Wettkämpfen zuvor setzt Topfavoritin Therese Johaug auf das Prinzip Dominanz: Mit voller Kraft voraus ab der ersten Sekunden setzt die Norwegerin ihre Konkurrentinnen unter Druck, ohne so früh im Rennen bereits eine Lücke reißen zu können. Weng, Jacobsen, Andersson & Co. aber wissen Bescheid: Der "blonde Floh" aus Mittelnorwegen will heute zum vierten Mal den Holmenkollen-Pokal in die Höhe stemmen!

Los geht's in Oslo! Der Startschuss ist gefallen, die Athletinnen stürzen sich in die Loipe! Noch sind die Beine frisch, doch 30 Kilometer können sehr lang werden - schauen wir mal, wer das Tempo lange hochhalten kann und bei wem irgendwann der berüchtigte "Mann mit dem Dampfhammer" zuschlägt!

Fähndrich vertitt Schweiz in Oslo Etwas weiter hinten als ihre deutschsprachigen Kolleginnen wird Nadine Fähndrich heute das längste Rennen im Weltcup bestreiten. Die Sprint-Spezialistin, die erst vor drei Tagen in Drammen das Podium erklomm, läuft heute ganz klar auf Ankommen beim renommiertesten Wettkampf im Langlauf-Zirkus - wir drücken der 24-Jährigen beide Daumen!

Hennig hält deutsche Hoffnungen hoch Auch der DSV hält inzwischen wieder ein Langlauf-Ass in der Hinterhand - namens Katharina Hennig! Die 23-jährige Sächsin liefert in dieser Saison zuverlässig ab und gilt als aussichtsreichste DSV-Läuferin. Hinter der Top-Ten-Kandidatin tummeln sich mit Pia Fink und Nadine Herrmann noch zwei weitere Deutsche im Kandidatenfeld, die die Fans im Blick haben.

ÖSV schickt Stadlober ins Rennen ums Podium Trotz der Dominanz der derzeit besten Langläuferin warten einige Konkurrentinnen nur darauf, von einem Ausrutscher Johaugs profitieren zu können. Neben ihren Teamkolleginnen Heidi Weng und Astrid Jacobsen, der Schwedin Ebba Andersson, Natalia Nepryaeva aus Russland und der Finnin Krista Pärmäloski gehört dazu inzwischen eben auch: Teresa Stadlober aus der Steiermark! Die Österreicherin hat sich in dieser Saison als Top-Ten-Läuferin etabliert und greift auch heute über die 30km das Podium an!

Sieg nur über Johaug Das Gros der Experten und Fans stellt sich vor dem prestigeträchtigsten Langlauf-Rennen vor allem eine Frage: Wer kann Therese Johaug schlagen? Die siebenfache Einzel-Weltmeisterin und gilt als Spezialistin über die langen Distanzen und war in den letzten zehn Jahren die einzige Siegerin am Holmenkollen, die nicht Marit Bjørgen hieß! Entsprechend setzen die norwegischen Fans große Hoffnungen in die aktuelle Führende des Gesamtweltcups!